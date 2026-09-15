Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xamzat Chimayev yaqinlashib kelayotgan uchta UFC jangiga bashorat berdi: Arman Sarukyan Maurisio Ruffini mag‘lub etadi, Movsar Yevloyev Aleksandr Volkanovskini muddatidan oldin taslim etib, Ingushetiya tarixidagi ilk UFC chempioni bo‘ladi.
- Chimayev Pyotr Yan va Merab Dvalishvili o‘rtasidagi trilogiyada favoritni aniqlay olmadi, ammo Pyotr Yanning uslubini ma’qullashini ta’kidladi.
Dunyoning yetakchi jang san’ati ligasi — UFC navbatdagi raqamli shov-shuvli turnirlar bo‘sag‘asida turgan bir vaqtda oktagonning eng xavfli yulduzlaridan biri, hozirda Birlashgan Arab Amirliklari sharafini himoya qilayotgan Xamzat «Borz» Chimayev kutilmagan va jasur tahlillari bilan muxlislar e’tiborini tortdi. Taniqli bloger Adam Zubarayevga bergan eksklyuziv va ochiq intervyusida Chimayev yaqinlashib kelayotgan uchta ulkan qarama-qarshilik — Arman Sarukyanning Maurisio Ruffiga qarshi sinovi, Movsar Yevloyevning Aleksandr Volkanovski bilan bo‘ladigan chempionlik jangi hamda Pyotr Yan va Merab Dvalishvili o‘rtasidagi tarixiy trilogiyaga batafsil to‘xtaldi.
Ayniqsa, 24 oktyabr kuni Abu-Dabidagi UFC 333 turnirida yengilmas Movsar Yevloyevning sobiq va amaldagi afsona Aleksandr Volkanovskini muddatidan oldin tor-mor etishi haqidagi fikrlari MMA olamida haqiqiy munozaralar to‘lqinini keltirib chiqardi. Xo‘sh, Chimayev nega Sarukyanning g‘alabasiga 100 foiz ishonmoqda, Ingushetiya tarixidagi ilk kamar rejasi qanday amalga oshadi va nima sababdan «Borz» Pyotr Yan hamda Merab Dvalishvili jangida favoritni ochiq ayta olmadi?
«Parter va kurashda farq katta»: Sarukyan Ruffini qanday mag‘lub etadi?
19 sentyabr kuni Los-Anjelesda o‘tkaziladigan UFC 331 turnirining markaziy bahsi tahlili:
Braziliyalik nokautchiga baho: «Ruffi — top darajadagi jangchi, haqiqatan yaxshi raqib va bugungi kunda UFC'dagi eng xavfli zarbachilardan biri», — deya raqibga hurmat bildirdi Chimayev;
Stoyka va kurash sifati: Xamzatning ta’kidlashicha, agar Arman Sarukyan jangda faqat tik turib (stoykada) urishish bilan cheklanmay, kurash va parterni ham ishga solsa, hech qanday qiyinchilikka duch kelmaydi;
Darajalar tafovuti: «Arman va Ruffining erkin kurash hamda greppling darajasi mutlaqo boshqa-boshqa sayyora. Stoykada Ruffi juda kuchli, ammo Arman ham tik turishda yomon emas, u o‘zini u yerda ham erkin his qiladi», — dedi u.
«Hozir Movsarning vaqti»: Volkanovskidan kamarni tortib olish rejasi
24 oktyabr kuni Abu-Dabida (UFC 333) yarim yengil vazn toifasida yuz beradigan tarixiy tiqnashuv:
Tajribali afsonaga qarshi yoshlik shiddati: «Volkanovskiy — oson raqib emas, juda tajribali va kuchli jangchi. Faoliyati davomida ko‘plab besh raundlik chempionlik janglarini o‘tkazgan», — deya avstraliyalik chempionning maqomiga urg‘u berdi Xamzat;
Ochlik va ulkan motivatsiya: Chimayev hozir Yevloyev o‘z cho‘qqisida turganini eslatdi: «Menimcha, hozir Movsarning vaqti keldi. U juda och va bu lahzani yillar davomida kutdi. Men birinchi marta kamar uchun jang qilganda inson nimalarni his qilishini juda yaxshi bilaman — bu butunlay boshqacha motivatsiya va o‘z xalqi tarixini yaratish imkoniyati»;
Kavkaz bo‘ylab uchinchi chempionlik bekati: «Dog‘istonda UFC chempionlari bo‘ldi, Chechenistonda ham chempionlikni ko‘rdik. Endi esa navbat Ingushetiyaga keldi!», — dedi Chimayev;
Muddatidan oldin g‘alaba talabi: Xamzat Yevloyevga tilak bildirib, chempionlikni nokaut yoki og‘ritish usuli bilan hal etish kerakligini uqtirdi: «Titulgacha bo‘lgan yo‘lni muddatidan oldingi g‘alabalarsiz bosib o‘tish mumkin, ammo kamar uchun bahsda raqibni muddatidan avval taslim etish shart!».
1:1 hisobidagi trilogiya: Pyotr Yan va Merab Dvalishvili intrigasi
UFC 333 kechasining ikkinchi muhim jang tahlilida Chimayev ikkilanib qoldi:
Tarixiy final nuqtasi: Ikki yulduz o‘rtasidagi hisob hozirda 1:1 bo‘lib turibdi va Abu-Dabidagi jangda ular orasidagi bahsga butunlay nuqta qo‘yiladi;
Uslublar to‘qnashuvi: «To‘g‘risini aytsam, men bu vaznni sinchkovlik bilan kuzatmayman va janglarini to‘liq ko‘rmaganman. Lekin uslub jihatidan Pyotr Yanning oktagondagi harakatlari menga ko‘proq yoqadi. U juda tez, chaqqon, harakatlari aniq va chiroyli jang qiladi», — dedi Chimayev;
Merabning temirga teng xarakteri: «Merab esa hayratlanarli darajada chidamli va temir xarakterli yigit. Shu bois bu jangda kimning qo‘li baland kelishini aytish juda qiyin, favoritni tanlay olmayman», — deya yakunladi «Borz».
Xamzat Chimayevning kuzgi katta turnirlar oldidan bildirgan mazkur tahliliy qarashlari yaqinlashib kelayotgan janglarda kutilmagan ssenariylar va yuqori shiddatli qarama-qarshiliklar bo‘lishidan darak bermoqda.
Sizningcha, Movsar Yevloyev 24 oktyabr kuni Abu-Dabida Aleksandr Volkanovski to‘sig‘ini yengib, Ingushetiya tarixidagi ilk UFC chempioniga aylana oladimi? Pyotr Yan va Merab Dvalishvili o‘rtasidagi trilogiyada kim o‘z so‘zini aytadi? O‘z tahlil va fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va MMA dunyosining eng qaynoq bashoratlari jamlangan ushbu muhim maqolani barcha yakkakurash ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…