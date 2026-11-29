Arsenal — Manchester Siti: jonli matnli translyatsiya (Angliya Premer-ligasi)
Sport1 daqiqa o'qish240
Angliya Premer-ligasi doirasidagi Arsenal — Manchester Siti uchrashuvi 29 noyabr, 21:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Arsenal boshlang‘ich tarkibi: 1. Rayya D., 33. Kalafori R., 6. Gabriel, 39. Gimaraynsh B., 29. Xavers K., 15. Konsa E., 20. Madueke N., 23. Merino M., 8. Edegor M., 12. Timber Yu., 17. Solis K.
Arsenal bosh murabbiyi: Arteta M.
Manchester Siti boshlang‘ich tarkibi: 1. Donnarumma J., 5. Anderson E., 32. Buaddi A., 11. Doku J., 17. Fernandes E., 6. Gexi M., 24. Gvardiol J., 9. Xoland E., 45. Xusanov A., 7. Ndiaye I., 27. Nunes M.
Manchester Siti bosh murabbiyi: Mareska E.
Jonli reportaj JONLI
- 12Rikkardo Kalafori (Arsenal) qo‘pol o‘yini uchun sariq kartochka oldi.
- 10Kay Xavers (Arsenal) tomonidan kiritilgan gol o‘yindan tashqari holat tufayli bekor qilindi.
- 8Enso Fernandes (Manchester Siti) raqibdan to‘pni olib qo‘ydi va Jon Bruks fol qayd etgani uchun g‘azab bilan e’tiroz bildirdi.
- 4Mikel Merino (Arsenal) «o‘zgalarga o‘zingga qanday munosabatda bo‘lishlarini istasang, shunday munosabatda bo‘l» degan oltin qoidaga amal qilmayapti. U qo‘pol o‘ynadi va Jon Bruksda fol qayd etishdan boshqa iloj qoldirmadi. Manchester Siti jarima zarbasi tepish huquqini qo‘lga kiritdi. Ko‘ramiz, ular bu vaziyatdan nima yarata olarkin.
- 4Yurriyen Timber (Arsenal) qo‘pol o‘ynadi va hakam fol qayd etib, hushtak chaldi.
- 3Kristos Tzolis (Arsenal) to‘pni uzatdi, ammo u jamoadoshlaridan birortasiga yetib bormadi.
- 1Enso Fernandes (Manchester Siti) raqibidan to‘pni tortib olish uchun qo‘pollik ishlatdi. Jon Bruks vaziyatni yaqqol ko‘rib turdi va hushtagini chaldi.
- 1Hakam hushtagini chaldi va o‘yin boshlandi.
- 21:30O‘yinchilar maydonda va Manchester Siti uchrashuvni boshlab beradi.
- 21:30Bugungi o‘yinni Jon Bruks boshqarib boradi.
- 21:30Ushbu o‘yin uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
- 21:30Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz, unda biz o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida sizga tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz.
Keyingi yangilik
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…