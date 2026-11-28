Mikel Arteta «Manchester Siti»ning omadsiz seriyasi haqida fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Arsenal» bosh murabbiyi Mikel Arteta «Manchester Siti»ning Angliya Premer-ligasidagi ketma-ket to‘rtta g‘alabasiz o‘yinini jamoaning inqirozi bilan emas, balki omadsizlik bilan izohladi.
- Ispaniyalik mutaxassis Enso Mareska boshqaruvidagi raqib jamoa o‘z g‘oyalarini futbolchilarga yetkaza olishini va o‘yinni yaxshi tushunishini ta’kidladi.
Londonning «Arsenal» klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta bo‘lajak raqibi — «Manchester Siti»ning so‘nggi o‘yinlardagi muvaffaqiyatsizliklari yuzasidan o‘z munosabatini bildirdi. Eslatib o‘tamiz, «shaharliklar» Angliya Premer-ligasida ketma-ket to‘rtta uchrashuvdan beri g‘alaba qozona olmayapti.
«Enso o‘z g‘oyalarini futbolchilarga yetkaza oladi»
Ispaniyalik mutaxassis raqib jamoaning inqirozi haqidagi fikrlarga qo‘shilmasligini ta’kidlab, Enso Mareska boshqaruvidagi «Siti»ga so‘nggi bahslarda omad yetishmayotganini qayd etdi:
«Menimcha, gap ularning formasi yoki o‘yin sifatida emas. Ayrim bahslarda ularga shunchaki omad kulib boqmayapti. Bu — tahlillarimga asoslangan shaxsiy fikrim. Enso o‘yinni juda yaxshi tushunadi, aniq o‘yin tamoyillariga ega va o‘z g‘oyalarini futbolchilarga yetkaza oladi», — deya Mikel Artetaning so‘zlarini Arsenal Radar keltirmoqda.
Markaziy to‘qnashuv tafsilotlari
APLning ikki yetakchi klubi ertaga, 29 noyabr kuni 12-tur doirasida o‘zaro hisob-kitob qiladi:
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
Musobaqa va tur
Angliya Premer-ligasi, 12-tur
Juftlik
«Arsenal» — «Manchester Siti»
Uchrashuv sanasi va vaqti
29 noyabr, Toshkent vaqti bilan soat 21:30 da
«Manchester Siti»ning holati
APLda ketma-ket 4 ta o‘yindan beri g‘alaba qozona olmayapti
Sizningcha, ertaga bo‘lib o‘tadigan «Arsenal» — «Manchester Siti» markaziy to‘qnashuvida «shaharliklar» to‘rt o‘yinlik g‘alabasiz seriyasiga barham bera oladimi yoki Arteta shogirdlari ustun keladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Angliya Premer-ligasi hamda jahon futbolidagi eng muhim bahslarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…