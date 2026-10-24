45 ta oltin va Osiyoda uchinchi o‘rin: O‘zbekiston para sportida tarixiy rekord o‘rnatdi
Yaponiya mezbonligida o‘tgan nufuzli Aichi–Nagoya-2026 Para Osiyo o‘yinlari rasman yakuniga yetdi. Musobaqada muvaffaqiyatli ishtirok etgan O‘zbekiston delegatsiyasi jami 145 ta medalni qo‘lga kiritib, umumjamoa hisobida qit’aning uchinchi eng kuchli jamoasi sifatida tarixga kirdi.
Ushbu muvaffaqiyat medallar sifati va umumiy soni bo‘yicha mamlakatimizning Para Osiyo o‘yinlari tarixidagi mutlaq eng yuqori ko‘rsatkichiga aylandi. Bungacha bo‘lgan eng yaxshi natija 2014 yili Janubiy Koreyada bo‘lib o‘tgan o‘yinlarda qayd etilgan bo‘lib, o‘shanda vakillarimiz 5-o‘rinni band etgan edi.
45 ta oltin: O‘zbekiston para sportchilarining shohsupasi
Turnir davomida vatandoshlarimiz yuqori iroda va mahorat namoyish etib, shohsupaning barcha pog‘onalaridan mustahkam joy oldi:
Oltin medallar: 45 ta;
Kumush medallar: 49 ta;
Bronza medallar: 51 ta;
Jami qo‘lga kiritilgan medallar: 145 ta.
Mazkur yuqori natija evaziga O‘zbekiston umumjamoa jadvalida Hindiston, Janubiy Koreya, Eron va Tailand singari qit’aning yetakchi sport davlatlarini katta farq bilan ortda qoldirdi.
Top-10: Musobaqa yakunlari bo‘yicha umumjamoa hisobi
Aichi–Nagoya-2026 o‘yinlarining umumjamoa medallar reytingida yetakchi o‘rinni Xitoy egallagan bo‘lsa, mezbon Yaponiya ikkinchi o‘rinni qayd etdi. Kuchli o‘nlik quyidagicha ko‘rinish oldi:
Xitoy: 207 oltin, 117 kumush, 111 bronza (jami: 435)
Yaponiya: 64 oltin, 60 kumush, 62 bronza (jami: 186)
O‘zbekiston: 45 oltin, 49 kumush, 51 bronza (jami: 145)
Hindiston: 30 oltin, 35 kumush, 49 bronza (jami: 114)
Janubiy Koreya: 29 oltin, 38 kumush, 33 bronza (jami: 100)
Eron: 26 oltin, 36 kumush, 40 bronza (jami: 102)
Tailand: 19 oltin, 40 kumush, 66 bronza (jami: 125)
Indoneziya: 15 oltin, 21 kumush, 37 bronza (jami: 73)
Qozog‘iston: 12 oltin, 16 kumush, 22 bronza (jami: 50)
Saudiya Arabistoni: 8 oltin, 8 kumush, 1 bronza (jami: 17)
O‘zbekiston milliy paralimpiya harakatining bunday tarixiy yutug‘i mamlakatda sport va inklyuzivlik yo‘nalishida olib borilayotgan islohotlarning yuksak samarasi ekanini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…