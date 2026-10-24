45 ta oltin va Osiyoda uchinchi o‘rin: O‘zbekiston para sportida tarixiy rekord o‘rnatdi

·1·Sport
45 ta oltin va Osiyoda uchinchi o‘rin: O‘zbekiston para sportida tarixiy rekord o‘rnatdi

Yaponiya mezbonligida o‘tgan nufuzli Aichi–Nagoya-2026 Para Osiyo o‘yinlari rasman yakuniga yetdi. Musobaqada muvaffaqiyatli ishtirok etgan O‘zbekiston delegatsiyasi jami 145 ta medalni qo‘lga kiritib, umumjamoa hisobida qit’aning uchinchi eng kuchli jamoasi sifatida tarixga kirdi.

Ushbu muvaffaqiyat medallar sifati va umumiy soni bo‘yicha mamlakatimizning Para Osiyo o‘yinlari tarixidagi mutlaq eng yuqori ko‘rsatkichiga aylandi. Bungacha bo‘lgan eng yaxshi natija 2014 yili Janubiy Koreyada bo‘lib o‘tgan o‘yinlarda qayd etilgan bo‘lib, o‘shanda vakillarimiz 5-o‘rinni band etgan edi.

45 ta oltin: O‘zbekiston para sportchilarining shohsupasi

Turnir davomida vatandoshlarimiz yuqori iroda va mahorat namoyish etib, shohsupaning barcha pog‘onalaridan mustahkam joy oldi:

  • Oltin medallar: 45 ta;

  • Kumush medallar: 49 ta;

  • Bronza medallar: 51 ta;

  • Jami qo‘lga kiritilgan medallar: 145 ta.

Mazkur yuqori natija evaziga O‘zbekiston umumjamoa jadvalida Hindiston, Janubiy Koreya, Eron va Tailand singari qit’aning yetakchi sport davlatlarini katta farq bilan ortda qoldirdi.

Top-10: Musobaqa yakunlari bo‘yicha umumjamoa hisobi

Aichi–Nagoya-2026 o‘yinlarining umumjamoa medallar reytingida yetakchi o‘rinni Xitoy egallagan bo‘lsa, mezbon Yaponiya ikkinchi o‘rinni qayd etdi. Kuchli o‘nlik quyidagicha ko‘rinish oldi:

  1. Xitoy: 207 oltin, 117 kumush, 111 bronza (jami: 435)

  2. Yaponiya: 64 oltin, 60 kumush, 62 bronza (jami: 186)

  3. O‘zbekiston: 45 oltin, 49 kumush, 51 bronza (jami: 145)

  4. Hindiston: 30 oltin, 35 kumush, 49 bronza (jami: 114)

  5. Janubiy Koreya: 29 oltin, 38 kumush, 33 bronza (jami: 100)

  6. Eron: 26 oltin, 36 kumush, 40 bronza (jami: 102)

  7. Tailand: 19 oltin, 40 kumush, 66 bronza (jami: 125)

  8. Indoneziya: 15 oltin, 21 kumush, 37 bronza (jami: 73)

  9. Qozog‘iston: 12 oltin, 16 kumush, 22 bronza (jami: 50)

  10. Saudiya Arabistoni: 8 oltin, 8 kumush, 1 bronza (jami: 17)

O‘zbekiston milliy paralimpiya harakatining bunday tarixiy yutug‘i mamlakatda sport va inklyuzivlik yo‘nalishida olib borilayotgan islohotlarning yuksak samarasi ekanini yana bir bor isbotladi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bobur Toshtemirov Aichi-Nagoyadagi Para Osiyo o‘yinlari rekordini yangilab, chempion bo‘ldiBobur Toshtemirov Aichi-Nagoyadagi Para Osiyo o‘yinlari rekordini yangilab, chempion bo‘ldi19 oktabr 16:213 ta oltin, 2 ta kumush va 2 ta rekord: O‘zbekiston para yengil atletikachilari benefisi3 ta oltin, 2 ta kumush va 2 ta rekord: O‘zbekiston para yengil atletikachilari benefisi19 oktabr 18:01Aichi-Nagoya–2026: O‘zbekiston para dzyudo terma jamoasidan ilk kunda 5 ta medalAichi-Nagoya–2026: O‘zbekiston para dzyudo terma jamoasidan ilk kunda 5 ta medal19 oktabr 16:23Para Osiyo o‘yinlarida velosportchilarimiz oltin va kumush medallarni qo‘lga kiritdiPara Osiyo o‘yinlarida velosportchilarimiz oltin va kumush medallarni qo‘lga kiritdi20 oktabr 11:46Para Osiyo o‘yinlarida yengil atletikachilarimiz shohsupalarni zabt etmoqdaPara Osiyo o‘yinlarida yengil atletikachilarimiz shohsupalarni zabt etmoqda20 oktabr 14:59Lolaxon Qodirovadan yangi Osiyo rekordi: Yaponiyadagi Para Osiyo o‘yinlarida milliy triumfLolaxon Qodirovadan yangi Osiyo rekordi: Yaponiyadagi Para Osiyo o‘yinlarida milliy triumf19 oktabr 16:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi