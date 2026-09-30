Osiyo o‘yinlarida ilk finalchi: Janubiy Koreya kambek qayd etib, 4-bor finalga chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo o‘yinlarining futbol turnirida Janubiy Koreya terma jamoasi Xitoyni 2:1 hisobida mag‘lub etib, ilk finalchi bo‘ldi.
- Uchrashuvda hisobni avvaliga xitoylik Van Yuy Vey ochgan bo‘lsa-da, koreyaliklar Li Yon Jun va Bae Jun Xo'ning gollari evaziga g‘alabaga erishdi.
- Shu tariqa, Janubiy Koreya Osiyo o‘yinlari tarixida ketma-ket to‘rtinchi marta finalga yo‘l oldi.
Osiyo o‘yinlarining futbol turnirida erkaklar terma jamoalari o‘rtasidagi murosasiz bahslarning dastlabki finalchisi aniqlandi. Birinchi yarimfinal to‘qnashuvida amaldagi chempion Janubiy Koreya terma jamoasi Xitoyga qarshi maydonga tushib, qiyin kechgan bahsda 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuvda hisobni 23-daqiqada xitoylik Van Yuy Vey ochgan bo‘lsa-da, koreyaliklar bosimni oshirib, 33-daqiqada Li Yon Junning bosh bilan yo‘llagan aniq zarbasi evaziga muvozanatni tikladi.
Ikkinchi bo‘limning kulminatsion nuqtasi 82-daqiqaga to‘g‘ri keldi: Bae Jun Ho raqib darvozasiga g‘alaba to‘pini kiritib, o‘z jamoasiga oltin medallar uchun final yo‘llanmasini taqdim etdi. Shu tariqa, Janubiy Koreya Osiyo o‘yinlari tarixida ketma-ket to‘rtinchi marta final bosqichiga yo‘l oldi. Endi koreyaliklarning chempionlik uchun hal qiluvchi bahsdagi raqibi parallel ravishda kechayotgan O‘zbekiston — Yaponiya yarimfinalida aniqlanadi.
«Irodali kambek, 82-daqiqadagi hal qiluvchi zarba va tarixiy seriya»: 5 ta asosiy nuqta
Janubiy Koreya — Xitoy yarimfinal to‘qnashuvi bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:
Birinchi rasmiy finalchi ma’lum bo‘ldi: Janubiy Koreya yarimfinal bahsida Xitoyni 2:1 hisobida yengib, oltin medallar uchun o‘yinga yo‘l oldi;
Xitoyning tezkor goli: Van Yuy Vey 23-daqiqada hisobni ochib, Xitoyni oldinga olib chiqdi;
Li Yon Jundan muvozanat zarbasi: Koreyaliklar oradan 10 daqiqa o‘tib, 33-daqiqada Li Yon Junning bosh bilan yo‘llagan zarbasi orqali hisobni tenglashtirdi;
Bae Jun Ho final eshigini ochdi: Uchrashuv taqdirini 82-daqiqada Bae Jun Ho tomonidan kiritilgan chiroyli gol hal qildi;
Ketma-ket 4-final rekordi: Janubiy Koreya qit’a miqyosidagi Osiyo o‘yinlarida qatorasiga to‘rtinchi bor final ishtirokchisiga aylandi.
Janubiy Koreya — Xitoy yarimfinal uchrashuvi protokoli va natijalar tasnifi
Yarimfinal bellashuvining texnik parametrlari, gollar xronologiyasi va musobaqadagi maqomi tahlili:
Musobaqa va ko‘rsatkich mezonlari
Janubiy Koreya terma jamoasi
Xitoy terma jamoasi
Yakuniy hisob
2 : 1 (irodali kambek va g‘alaba)
1 : 2 (mag‘lubiyat)
Birinchi bo‘lim natijasi
1 : 1 (muvozanat tiklandi)
1 : 1 (dastlabki ustunlik boy berildi)
Kiritilgan gollar vaqti
Li Yon Jun (33-daq.), Bae Jun Ho (82-daq.)
Van Yuy Vey (23-daqiqa)
Tarixiy muvaffaqiyat
Ketma-ket 4-bor Osiyo o‘yinlari finaliga chiqish
Finaldan mosuvo bo‘lib, 3-o‘rin (bronza) uchun kurashadi
Navbatdagi bosqich va raqib
Finalchi: Raqib O‘zbekiston yoki Yaponiya bo‘ladi
Bronza medali uchun bahsga yo‘l oladi
Futbol va strategik tahlil: Nega Koreyaning finalga chiqishi raqiblar uchun og‘ir sinov?
Xalqaro futbol tahlilchilari, sharhlovchilar va Osiyo futboli ekspertlarining xulosalari:
«Osiyo o‘yinlaridagi gegemonlik»: Janubiy Koreya yoshlar futboli mazkur turnirda uzoq yillardan buyon yakkahokimlik qilib kelmoqda; ularning qatorasiga 4 ta musobaqada finalga yetib kelishi tarkib sifati, jismoniy tayyorgarlik va turnir tajribasi juda yuqori ekanidan dalolat beradi;
Kambek va xarakter maktabi: Uchrashuv boshida 0:1 hisobida yutqazayotgan jamoaning sarosimaga tushmay, 82-daqiqagacha tizimli bosim o‘tkazib g‘alabani ilib ketishi koreyaliklarning ruhiy jihatdan qanchalik chiniqqanini ko‘rsatdi; bu finaldagi har qanday raqibdan 90 daqiqa to‘liq konsentratsiyani talab qiladi;
O‘zbekiston uchun potensial final intrigasi: Agar O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Yaponiya ustidan g‘alaba qozonsa, qit’a muxlislari uzoq kutgan Osiyoning eng kuchli ikki yoshlar jamoasi — O‘zbekiston va Janubiy Koreya o‘rtasidagi superfinalga guvoh bo‘ladi.
Sizningcha, Janubiy Koreyaning finaldagi raqibi qaysi jamoa — O‘zbekistonmi yoki Yaponiya bo‘ladi? Agar vakillarimiz finalga chiqsa, Osiyo o‘yinlarining ketma-ket to‘rt karra finalchisi bo‘lgan Koreya gegemonligini sindirib, qit’a oltin medalini yurtimizga olib kela oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Osiyo futbolidagi ushbu qaynoq yarimfinal tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…