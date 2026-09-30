Osiyo o‘yinlarida ilk finalchi: Janubiy Koreya kambek qayd etib, 4-bor finalga chiqdi

·69·Sport
Osiyo o‘yinlarida ilk finalchi: Janubiy Koreya kambek qayd etib, 4-bor finalga chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarining futbol turnirida Janubiy Koreya terma jamoasi Xitoyni 2:1 hisobida mag‘lub etib, ilk finalchi bo‘ldi.
  • Uchrashuvda hisobni avvaliga xitoylik Van Yuy Vey ochgan bo‘lsa-da, koreyaliklar Li Yon Jun va Bae Jun Xo'ning gollari evaziga g‘alabaga erishdi.
  • Shu tariqa, Janubiy Koreya Osiyo o‘yinlari tarixida ketma-ket to‘rtinchi marta finalga yo‘l oldi.

Osiyo o‘yinlarining futbol turnirida erkaklar terma jamoalari o‘rtasidagi murosasiz bahslarning dastlabki finalchisi aniqlandi. Birinchi yarimfinal to‘qnashuvida amaldagi chempion Janubiy Koreya terma jamoasi Xitoyga qarshi maydonga tushib, qiyin kechgan bahsda 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuvda hisobni 23-daqiqada xitoylik Van Yuy Vey ochgan bo‘lsa-da, koreyaliklar bosimni oshirib, 33-daqiqada Li Yon Junning bosh bilan yo‘llagan aniq zarbasi evaziga muvozanatni tikladi.

Ikkinchi bo‘limning kulminatsion nuqtasi 82-daqiqaga to‘g‘ri keldi: Bae Jun Ho raqib darvozasiga g‘alaba to‘pini kiritib, o‘z jamoasiga oltin medallar uchun final yo‘llanmasini taqdim etdi. Shu tariqa, Janubiy Koreya Osiyo o‘yinlari tarixida ketma-ket to‘rtinchi marta final bosqichiga yo‘l oldi. Endi koreyaliklarning chempionlik uchun hal qiluvchi bahsdagi raqibi parallel ravishda kechayotgan O‘zbekiston — Yaponiya yarimfinalida aniqlanadi.

«Irodali kambek, 82-daqiqadagi hal qiluvchi zarba va tarixiy seriya»: 5 ta asosiy nuqta

Janubiy KoreyaXitoy yarimfinal to‘qnashuvi bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • Birinchi rasmiy finalchi ma’lum bo‘ldi: Janubiy Koreya yarimfinal bahsida Xitoyni 2:1 hisobida yengib, oltin medallar uchun o‘yinga yo‘l oldi;

  • Xitoyning tezkor goli: Van Yuy Vey 23-daqiqada hisobni ochib, Xitoyni oldinga olib chiqdi;

  • Li Yon Jundan muvozanat zarbasi: Koreyaliklar oradan 10 daqiqa o‘tib, 33-daqiqada Li Yon Junning bosh bilan yo‘llagan zarbasi orqali hisobni tenglashtirdi;

  • Bae Jun Ho final eshigini ochdi: Uchrashuv taqdirini 82-daqiqada Bae Jun Ho tomonidan kiritilgan chiroyli gol hal qildi;

  • Ketma-ket 4-final rekordi: Janubiy Koreya qit’a miqyosidagi Osiyo o‘yinlarida qatorasiga to‘rtinchi bor final ishtirokchisiga aylandi.

Janubiy Koreya — Xitoy yarimfinal uchrashuvi protokoli va natijalar tasnifi

Yarimfinal bellashuvining texnik parametrlari, gollar xronologiyasi va musobaqadagi maqomi tahlili:

Musobaqa va ko‘rsatkich mezonlari

Janubiy Koreya terma jamoasi

Xitoy terma jamoasi

Yakuniy hisob

2 : 1 (irodali kambek va g‘alaba)

1 : 2 (mag‘lubiyat)

Birinchi bo‘lim natijasi

1 : 1 (muvozanat tiklandi)

1 : 1 (dastlabki ustunlik boy berildi)

Kiritilgan gollar vaqti

Li Yon Jun (33-daq.), Bae Jun Ho (82-daq.)

Van Yuy Vey (23-daqiqa)

Tarixiy muvaffaqiyat

Ketma-ket 4-bor Osiyo o‘yinlari finaliga chiqish

Finaldan mosuvo bo‘lib, 3-o‘rin (bronza) uchun kurashadi

Navbatdagi bosqich va raqib

Finalchi: Raqib O‘zbekiston yoki Yaponiya bo‘ladi

Bronza medali uchun bahsga yo‘l oladi

Futbol va strategik tahlil: Nega Koreyaning finalga chiqishi raqiblar uchun og‘ir sinov?

Xalqaro futbol tahlilchilari, sharhlovchilar va Osiyo futboli ekspertlarining xulosalari:

  • «Osiyo o‘yinlaridagi gegemonlik»: Janubiy Koreya yoshlar futboli mazkur turnirda uzoq yillardan buyon yakkahokimlik qilib kelmoqda; ularning qatorasiga 4 ta musobaqada finalga yetib kelishi tarkib sifati, jismoniy tayyorgarlik va turnir tajribasi juda yuqori ekanidan dalolat beradi;

  • Kambek va xarakter maktabi: Uchrashuv boshida 0:1 hisobida yutqazayotgan jamoaning sarosimaga tushmay, 82-daqiqagacha tizimli bosim o‘tkazib g‘alabani ilib ketishi koreyaliklarning ruhiy jihatdan qanchalik chiniqqanini ko‘rsatdi; bu finaldagi har qanday raqibdan 90 daqiqa to‘liq konsentratsiyani talab qiladi;

  • O‘zbekiston uchun potensial final intrigasi: Agar O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Yaponiya ustidan g‘alaba qozonsa, qit’a muxlislari uzoq kutgan Osiyoning eng kuchli ikki yoshlar jamoasi — O‘zbekiston va Janubiy Koreya o‘rtasidagi superfinalga guvoh bo‘ladi.

Sizningcha, Janubiy Koreyaning finaldagi raqibi qaysi jamoa — O‘zbekistonmi yoki Yaponiya bo‘ladi? Agar vakillarimiz finalga chiqsa, Osiyo o‘yinlarining ketma-ket to‘rt karra finalchisi bo‘lgan Koreya gegemonligini sindirib, qit’a oltin medalini yurtimizga olib kela oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Osiyo futbolidagi ushbu qaynoq yarimfinal tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!

Janubiy KoreyaOsiyo o‘yinlariXitoyUzbekiston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gilamga 6 polvon chiqadi: O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi erkin kurashchilari tarkibiGilamga 6 polvon chiqadi: O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi erkin kurashchilari tarkibi11 sentabr 08:11Osiyo o‘yinlarida mutlaq yetakchilik: O‘zbekiston yarim finalga 7 ta bokschi bilan chiqdi!Osiyo o‘yinlarida mutlaq yetakchilik: O‘zbekiston yarim finalga 7 ta bokschi bilan chiqdi!28 sentabr 23:129 ta golli drama: O‘zbekiston qizlari Koreyaga qarshi o‘yinda yarim finalni boy berdi9 ta golli drama: O‘zbekiston qizlari Koreyaga qarshi o‘yinda yarim finalni boy berdi25 sentabr 18:59Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiMutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:21Yangi medallar shodasi: O‘zbekiston sportchilari Osiyo o‘yinlarida shohsupaga ko‘tarildiYangi medallar shodasi: O‘zbekiston sportchilari Osiyo o‘yinlarida shohsupaga ko‘tarildi23 sentabr 16:32Pokizaxon Kamoliddinova Aichi-Nagoyada Osiyo chempioni bo‘ldiPokizaxon Kamoliddinova Aichi-Nagoyada Osiyo chempioni bo‘ldi28 sentabr 14:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi