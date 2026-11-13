14 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 daqiqa o'qish25
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 14 noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 40,93 so‘mga qimmatlab, 12 014,37 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 1,46 so‘mga arzonlab, 13 280,68 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 1,66 so‘mga qimmatlab, 146,19 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 8,67 so‘mga qimmatlab, 15 899,82 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,12 so‘mga qimmatlab, 75,11 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 50,75 so‘mga arzonlab, 14 338,67 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 5,32 so‘mga qimmatlab, 1 800,90 so‘mni tashkil etdi.
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…