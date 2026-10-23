Janubiy Koreyada jinoyatlarni kamaytirish uchun gologramma politsiyachilar paydo bo‘ldi

·54·Dunyo
Janubiy Koreyada jinoyatlarni kamaytirish uchun gologramma politsiyachilar paydo bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Seul shahrida jinoyatchilikning oldini olish va aholi xavfsizligini kuchaytirish maqsadida golografik politsiyachilar sinov tariqasida ishga tushirildi.
  • Hologrammica kompaniyasi tomonidan yaratilgan va bo‘yi 170 santimetrdan baland bo‘lgan ushbu uch o‘lchamli model har kuni soat 19:00 dan 22:00 gacha Judong №3 bog‘ida namoyish etiladi.

Janubiy Koreya poytaxti Seulda aholi xavfsizligini oshirish va jinoyatlarning oldini olish maqsadida hayotdagidek ko‘rinadigan golografik politsiyachilar sinovdan o‘tkazilmoqda. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu texnologiya jamoat joylaridagi jinoyatlar sonini kamaytirishga yordam bergan.

Har kuni kechqurun soat 19:00 dan 22:00 gacha Seulning Chung-gu hududidagi odamlar gavjum Judong №3 bog‘ida bo‘yi 170 santimetrdan baland, politsiya formasidagi erkak tasviri paydo bo‘ladi. U favqulodda vaziyatlarda politsiya zudlik bilan yetib kelishini va atrofda kuzatuv kameralari mavjudligini eslatib turadi.

Biroq bu haqiqiy politsiyachi emas, balki fuqarolarda xavfsizlik hissini kuchaytirish va tartibsizliklarning oldini olish uchun yaratilgan uch o‘lchamli gologrammadir. Golografik texnologiyalarga ixtisoslashgan Hologrammica kompaniyasi ishlab chiqqan ushbu model o‘tgan yilning oktyabr oyida sinov tariqasida o‘rnatilgan.

Jinoyatlar soni 22 foizga kamaygan

Junbu politsiya bo‘limi rahbari An Dong Xyonning ta’kidlashicha, gologramma fuqarolarning xavfsizlik hissini oshiradigan va qonunbuzarliklarning oldini olishga psixologik ta’sir ko‘rsatadigan zamonaviy vosita hisoblanadi.

Uning aytishicha, politsiya sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda jinoyatchilikka qarshi kurashish choralarini kengaytirishni rejalashtirmoqda.

Seul Metropoliten politsiya agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, gologramma o‘rnatilishidan oldingi va keyingi bir xil davrlar taqqoslanganida, bog‘ hududi va uning atrofida sodir etilgan jinoyatlar soni taxminan 22 foizga kamaygan.

Tunda politsiyachi qiyofasidagi yoritilgan karton figura turibdi.

Politsiya ushbu texnologiya jinoyatchilarni bevosita qo‘lga ololmasligini tan olsa-da, u qonunbuzarliklarning oldini olish va odamlarda xavfsizlik hissini shakllantirishda samarali bo‘lishi mumkinligini ta’kidlamoqda. Kelgusida uning qo‘llanish doirasi natijalarga qarab kengaytirilishi mumkin.

Politsiya vakillarining fikricha, gologrammaga yaqindan qaralganda uning haqiqiy inson emasligi bilinadi. Biroq politsiya xodimi shu yerda turgani haqidagi tasavvurning o‘zi ham odamlarning xatti-harakatlariga ta’sir ko‘rsatgan.

Internet foydalanuvchilari gologrammani arvohga o‘xshatdi

Politsiya texnologiyaning ijobiy natijalarini ta’kidlayotgan bo‘lsa-da, internet foydalanuvchilari unga hazilomuz munosabat bildirishgan. Ko‘pchilik gologrammani zamonaviy qo‘riqchi qo‘g‘irchoqqa o‘xshatib, jinoyatlar kamayishiga odamlarning bog‘ga kirishdan qo‘rqib qolgani sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini aytgan.

«Bu nima balo, bu yerda politsiyachi arvoh kezib yuribdi-ku! Odamlar nima deb o‘ylayapti o‘zi?» — deb yozgan foydalanuvchilardan biri.

Shunday qilib, Seuldagi tajriba zamonaviy texnologiyalar yordamida jamoat xavfsizligini ta’minlashning yangi usullarini ko‘rsatmoqda. Biroq golografik politsiyachilarning uzoq muddatli samarasi va boshqa hududlarda qo‘llanilishi kelgusi natijalarga bog‘liq.

SeulGolografik politsiyachiHologrammicaJamoat xavfsizligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Seul ko‘chalarida yuzlab Pikachu paydo bo‘lib, barchani hayratga soldiSeul ko‘chalarida yuzlab Pikachu paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi6 oktabr 16:41Prezident: “Ertalabdan beri hatto suv ham berishmadi” (video)Prezident: “Ertalabdan beri hatto suv ham berishmadi” (video)16 sentabr 13:42Shavkat Mirziyoyev Seulda o‘zbek talabalari va olimlari bilan uchrashdi (video)Shavkat Mirziyoyev Seulda o‘zbek talabalari va olimlari bilan uchrashdi (video)15 sentabr 22:07Seul osmonida O‘zbekiston bayrog‘i: kutilmagan manzara barchaning e’tiborini tortdiSeul osmonida O‘zbekiston bayrog‘i: kutilmagan manzara barchaning e’tiborini tortdi15 sentabr 13:49BRIKS sammitidan to‘g‘ri Seulga: To‘qayev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan bordiBRIKS sammitidan to‘g‘ri Seulga: To‘qayev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan bordi14 sentabr 13:30Seulda samimiy uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Koreyadagi o‘zbek yoshlari bilan muloqotda bo‘ldiSeulda samimiy uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Koreyadagi o‘zbek yoshlari bilan muloqotda bo‘ldi13 sentabr 11:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi