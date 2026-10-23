Janubiy Koreyada jinoyatlarni kamaytirish uchun gologramma politsiyachilar paydo bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Seul shahrida jinoyatchilikning oldini olish va aholi xavfsizligini kuchaytirish maqsadida golografik politsiyachilar sinov tariqasida ishga tushirildi.
- Hologrammica kompaniyasi tomonidan yaratilgan va bo‘yi 170 santimetrdan baland bo‘lgan ushbu uch o‘lchamli model har kuni soat 19:00 dan 22:00 gacha Judong №3 bog‘ida namoyish etiladi.
Janubiy Koreya poytaxti Seulda aholi xavfsizligini oshirish va jinoyatlarning oldini olish maqsadida hayotdagidek ko‘rinadigan golografik politsiyachilar sinovdan o‘tkazilmoqda. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu texnologiya jamoat joylaridagi jinoyatlar sonini kamaytirishga yordam bergan.
Har kuni kechqurun soat 19:00 dan 22:00 gacha Seulning Chung-gu hududidagi odamlar gavjum Judong №3 bog‘ida bo‘yi 170 santimetrdan baland, politsiya formasidagi erkak tasviri paydo bo‘ladi. U favqulodda vaziyatlarda politsiya zudlik bilan yetib kelishini va atrofda kuzatuv kameralari mavjudligini eslatib turadi.
Biroq bu haqiqiy politsiyachi emas, balki fuqarolarda xavfsizlik hissini kuchaytirish va tartibsizliklarning oldini olish uchun yaratilgan uch o‘lchamli gologrammadir. Golografik texnologiyalarga ixtisoslashgan Hologrammica kompaniyasi ishlab chiqqan ushbu model o‘tgan yilning oktyabr oyida sinov tariqasida o‘rnatilgan.
Jinoyatlar soni 22 foizga kamaygan
Junbu politsiya bo‘limi rahbari An Dong Xyonning ta’kidlashicha, gologramma fuqarolarning xavfsizlik hissini oshiradigan va qonunbuzarliklarning oldini olishga psixologik ta’sir ko‘rsatadigan zamonaviy vosita hisoblanadi.
Uning aytishicha, politsiya sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda jinoyatchilikka qarshi kurashish choralarini kengaytirishni rejalashtirmoqda.
Seul Metropoliten politsiya agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, gologramma o‘rnatilishidan oldingi va keyingi bir xil davrlar taqqoslanganida, bog‘ hududi va uning atrofida sodir etilgan jinoyatlar soni taxminan 22 foizga kamaygan.
Politsiya ushbu texnologiya jinoyatchilarni bevosita qo‘lga ololmasligini tan olsa-da, u qonunbuzarliklarning oldini olish va odamlarda xavfsizlik hissini shakllantirishda samarali bo‘lishi mumkinligini ta’kidlamoqda. Kelgusida uning qo‘llanish doirasi natijalarga qarab kengaytirilishi mumkin.
Politsiya vakillarining fikricha, gologrammaga yaqindan qaralganda uning haqiqiy inson emasligi bilinadi. Biroq politsiya xodimi shu yerda turgani haqidagi tasavvurning o‘zi ham odamlarning xatti-harakatlariga ta’sir ko‘rsatgan.
Internet foydalanuvchilari gologrammani arvohga o‘xshatdi
Politsiya texnologiyaning ijobiy natijalarini ta’kidlayotgan bo‘lsa-da, internet foydalanuvchilari unga hazilomuz munosabat bildirishgan. Ko‘pchilik gologrammani zamonaviy qo‘riqchi qo‘g‘irchoqqa o‘xshatib, jinoyatlar kamayishiga odamlarning bog‘ga kirishdan qo‘rqib qolgani sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini aytgan.
«Bu nima balo, bu yerda politsiyachi arvoh kezib yuribdi-ku! Odamlar nima deb o‘ylayapti o‘zi?» — deb yozgan foydalanuvchilardan biri.
Shunday qilib, Seuldagi tajriba zamonaviy texnologiyalar yordamida jamoat xavfsizligini ta’minlashning yangi usullarini ko‘rsatmoqda. Biroq golografik politsiyachilarning uzoq muddatli samarasi va boshqa hududlarda qo‘llanilishi kelgusi natijalarga bog‘liq.
Izohlar 0
…