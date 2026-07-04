Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi

·0·Texno
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi

Zamonaviy texnologiyalar insoniyatning eng nozik tuygʻulari, jumladan, ayriliq dardi bilan ishlashning yangi usullarini taklif qilmoqda. Kolorado universiteti (Boulderdagi) tadqiqotchilari oʻtkazgan yangi tajriba shuni koʻrsatdiki, insonlar vafot etgan yaqinlarining sunʼiy intellekt (SI) tomonidan yaratilgan raqamli nusxalari bilan muloqot qilishni nafaqat ijobiy qabul qilmoqda, balki bu jarayon kuchli hissiy bogʻliqlikni yuzaga keltirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqotda 22 yoshdan 50 yoshgacha boʻlgan 16 nafar koʻngilli ishtirok etdi. Ularning har biri yaqin qarindoshi yoki doʻstini yoʻqotgan insonlar edi. Zoom platformasi orqali oʻtkazilgan sessiyalarda katta til modellari (LLM) yordamida marhumlarning xotiralari asosida real vaqt rejimida ularning "raqamli rekonstruksiyasi" yaratildi. Ushbu texnologiya ixbt.com nashri xabarida "generatsiya qilingan arvohlar" deb taʼriflangan.

Birinchi shaxs tilidan soʻzlashuvning ahamiyati

Tajriba davomida ishtirokchilar ikki xil muloqot usulini sinab koʻrishdi. Birinchi variantda sunʼiy intellekt marhum nomidan, yaʼni birinchi shaxsda gapirdi (masalan, "Men sohilga borganimizni eslayman"). Ikkinchi variantda esa uchinchi shaxs tilidan maʼlumot berildi ("U sohilga borishni yaxshi koʻrardi"). Natijalar shuni koʻrsatdiki, odamlar marhumning oʻzi bilan gaplashayotgandek his qilishni afzal koʻrishadi va aynan birinchi shaxs tili koʻproq hissiy taʼsir koʻrsatadi.

Qizigʻi shundaki, foydalanuvchilar sunʼiy intellekt tomonidan yoʻl qoʻyilgan baʼzi faktik xatolarga koʻz yumishga tayyor boʻlishgan. Biroq, tilning oʻziga xos jihatlari va erkalash ismlaridagi xatolar darhol salbiy reaksiyaga sabab boʻlgan. Masalan, ishtirokchilardan biri SI unga marhumga xos boʻlmagan tarzda murojaat qilganida, muloqotni darhol toʻxtatgan. Bu insonlar uchun faktlardan koʻra, marhumning oʻziga xos nutq uslubi muhimroq ekanini anglatadi.

Raqamli nusxalar va kelajakdagi xavflar

Hozirda Project December va HereAfterAI kabi tijoriy servislar allaqachon vafot etgan insonlarning raqamli nusxalarini yaratish xizmatini taklif qilmoqda. Ushbu texnologiyalar motam tutayotgan insonlarga tasalli berishi mumkin boʻlsa-da, tadqiqot ishtirokchilari jiddiy xavotir ham bildirishgan. Ularning fikricha, bunday tizimlar insonlarda kuchli ruhiy bogʻliqlik va qaramlikni keltirib chiqarishi mumkin.

Tadqiqotchilar guruhi ayni damda ruhiy salomatlik boʻyicha mutaxassislar bilan hamkorlikda yangi bosqichni boshlagan. Undan koʻzlangan maqsad, bunday "raqamli arvohlar"ning inson psixikasiga uzoq muddatli taʼsirini va terapevtik salohiyatini oʻrganishdir. Bu sunʼiy intellekt nafaqat axborot beruvchi vosita, balki ijtimoiy va hissiy aloqalarni simulyatsiya qiluvchi yangi bosqichga oʻtayotganidan dalolat beradi.

Oʻzbekiston sharoitida ham bunday texnologiyalar kelajakda axloqiy va diniy nuqtai nazardan katta muhokamalarga sabab boʻlishi tayin. Shunga qaramay, global texnologik trendlar inson va mashina oʻrtasidagi muloqot chegaralari tobora yoʻqolib borayotganini tasdiqlamoqda.

Sunʼiy IntellektTexnologiyaTadqiqotPsixologiyaRaqamli Dunyo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Motorola dunyo boʻylab bepul mobil internet taqdim etuvchi Global Connect xizmatini ishga tushirdiMotorola dunyo boʻylab bepul mobil internet taqdim etuvchi Global Connect xizmatini ishga tushirdiBugun, 03:50Olimlar quyosh nuri orqali vodorod olishda rekord natijaga erishdiOlimlar quyosh nuri orqali vodorod olishda rekord natijaga erishdiBugun, 02:50Sunʼiy intellekt odamlarning oʻrnini bosa olmadi: Kompaniyalar xodimlarni qaytarmoqdaSunʼiy intellekt odamlarning oʻrnini bosa olmadi: Kompaniyalar xodimlarni qaytarmoqdaBugun, 02:29Sunʼiy intellekt olamining yangi tili: 2024-yilda bilishingiz kerak boʻlgan asosiy atamalarSunʼiy intellekt olamining yangi tili: 2024-yilda bilishingiz kerak boʻlgan asosiy atamalarBugun, 02:23AQSHda 2G tarmoqlari davri butunlay yakunlanmoqda: T-Mobile soʻnggi stansiyalarni oʻchiradiAQSHda 2G tarmoqlari davri butunlay yakunlanmoqda: T-Mobile soʻnggi stansiyalarni oʻchiradiBugun, 01:57NASA koinotdagi eng qadimiy teleskoplardan biri Swiftʻni qutqarish operatsiyasini boshladiNASA koinotdagi eng qadimiy teleskoplardan biri Swiftʻni qutqarish operatsiyasini boshladiBugun, 01:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi