Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi

·0·Texno
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi

Yaponiya texnologiya olamida katta shov-shuvga sabab boʻlgan kashfiyot amalga oshirildi. Toxoku universiteti tadqiqotchilari litiy-ionli batareyalardan bir necha barobar samaraliroq va arzonroq boʻlgan yangi avlod litiy-oltingugurtli akkumulyatorini ishlab chiqishdi. Ushbu ixtiro zamonaviy elektromobillar va gadjetlarning ishlash vaqtini tubdan oʻzgartirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Litiy-oltingugurtli batareyalar uzoq vaqtdan beri litiy-ionli analoglariga asosiy raqobatchi sifatida koʻrib kelinadi. Ularning asosiy afzalligi — energiya sigʻimining yuqoriligi va ishlab chiqarishda nisbatan arzon hamda tabiatda koʻp uchraydigan oltingugurtdan foydalanilishidir. Biroq, shu vaqtgacha "polisulfidli shattl" effekti, yaʼni elektrodlar orasidagi zarralarning notoʻgʻri harakati sababli bunday batareyalar tezda oʻz quvvatini yoʻqotar edi.

TUS-44 materiali: Muammoning innovatsion yechimi

Yaponiyalik olimlar ushbu muammoni hal qilish uchun kovalent organik karkas (COF) va grafen aralashmasidan iborat TUS-44 nomli gibrid materialni yaratdilar. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi qatlam shunchaki toʻsiq vazifasini oʻtamaydi, balki nomaqbul zarralarni kimyoviy jihatdan bogʻlab, akkumulyatordagi elektrokimyoviy reaksiyalarning barqarorligini taʼminlaydi.

Laboratoriya sinovlari natijalari hayratlanarli koʻrsatkichlarni qayd etdi. Yangi material bilan jihozlangan akkumulyatorning boshlangʻich sigʻimi 1455,7 mA·soat/g ni tashkil etdi. Eng muhimi, 1000 marta quvvatlash va quvvatsizlantirish siklidan soʻng ham energiya yoʻqotish koʻrsatkichi har bir sikl uchun atigi 0,034 foizni tashkil qildi. Bu degani, batareya yillar davomida oʻz samaradorligini deyarli yoʻqotmaydi.

Yana bir muhim jihat — energiyaning solishtirma zichligi. Tadqiqotchilar tomonidan yigʻilgan prototip akkumulyator 674 W·soat/kg energiya zichligini namoyish etdi. Taqqoslash uchun, hozirgi kunda ommaviy ishlab chiqarilayotgan eng ilgʻor litiy-ionli batareyalarda bu koʻrsatkich odatda 250-300 W·soat/kg atrofida boʻladi. Demak, yangi texnologiya bir xil hajmda ikki barobardan koʻproq energiya saqlash imkonini beradi.

Ushbu kashfiyot nafaqat smartfonlar, balki elektromobillar sanoati uchun ham oʻta muhimdir. Agar litiy-oltingugurtli batareyalar ommaviy ishlab chiqarishga joriy etilsa, Tesla yoki BMW kabi brendlarning elektromobillari bir marta quvvatlanishda hozirgidan ikki barobar uzoqroq masofani bosib oʻtishi mumkin boʻladi. Shuningdek, oltingugurtning arzonligi yakuniy mahsulot narxi pasayishiga ham xizmat qiladi.

Tadqiqot mualliflarining taʼkidlashicha, molekulyar dizaynga asoslangan ushbu yondashuv yanada chidamli va sigʻimdor akkumulyatorlar yaratish yoʻlini ochib beradi. Hozirda olimlar ushbu texnologiyani sanoat miqyosida qoʻllash va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish ustida ish olib bormoqdalar.

TexnologiyaAkkumulyatorYaponiyaInnovatsiyaElektromobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aqlli uzuk yurak yetishmovchiligini yengishga yordam beradimi?Aqlli uzuk yurak yetishmovchiligini yengishga yordam beradimi?Bugun, 14:58Samsung kutilmagan qadam tashladi: 990 seriyasida DRAM-keshsiz yangi SSD paydo boʻladiSamsung kutilmagan qadam tashladi: 990 seriyasida DRAM-keshsiz yangi SSD paydo boʻladiBugun, 14:55Lenovo noutbuklariga Xitoyning YMTC xotira chiplari oʻrnatila boshlandiLenovo noutbuklariga Xitoyning YMTC xotira chiplari oʻrnatila boshlandiBugun, 14:21iPhone 18 Pro va 18 Pro Max akkumulyatorlari: Yangi avlod imkoniyatlari maʼlum boʻldiiPhone 18 Pro va 18 Pro Max akkumulyatorlari: Yangi avlod imkoniyatlari maʼlum boʻldiBugun, 13:53Revolut koʻzlari yonadigan Doge memi tushirilgan noodatiy bank kartasini taqdim etdiRevolut koʻzlari yonadigan Doge memi tushirilgan noodatiy bank kartasini taqdim etdiBugun, 13:23Hindiston hukumati Telegram va Signal messenjerlaridan anonimlik boʻyicha hisobot talab qildiHindiston hukumati Telegram va Signal messenjerlaridan anonimlik boʻyicha hisobot talab qildiBugun, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda