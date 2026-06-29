Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Mobil texnologiyalar olamida retro uslubdagi qurilmalarni zamonaviy talqinlarda qayta tiklash anʼanasi davom etmoqda. Nokia brendi ostida telefonlar ishlab chiqaruvchi HMD kompaniyasi oʻz vaqtida juda ommalashgan Asha turkumini qayta tiriltirishga qaror qildi. Kompaniyaning rasmiy sertifikatlashtirish bazasida HMD TA-1779 (Type HMD Asha 305) indeksiga ega yangi qurilma paydo boʻldi, bu esa afsonaviy modelning zamonaviy talqini yaqin orada taqdim etilishidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, original Nokia Asha 305 modeli ilk bor 2011-yilda bozorga chiqarilgan edi. Oʻsha paytda Series 40 platformasida ishlagan ushbu ixcham sensorli telefon oddiy tugmachali apparatlar va murakkab smartfonlar oʻrtasidagi oʻziga xos "koʻprik" vazifasini oʻtagan. Hozirgi kunda HMD ushbu konsepsiyani yangi texnologik darajaga olib chiqishni maqsad qilgan.
Zamonaviy texnologiyalar va klassik dizayn uygʻunligiYangi avlod Nokia Asha 305 qurilmasining asosiy xususiyatlaridan biri bu 4G LTE tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlashidir. Bu esa foydalanuvchilarga nafaqat qoʻngʻiroqlar qilish, balki zamonaviy messenjerlar va internet xizmatlaridan tezkor foydalanish imkonini beradi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model 2025-yil oxirida taqdim etilgan HMD Touch 4G qurilmasi bilan oʻxshash texnik koʻrsatkichlarga ega boʻlishi kutilmoqda.
Taxminiy texnik xususiyatlar quyidagilarni oʻz ichiga oladi:
- 3,2 dyuymli sensorli ekran;
- Unisoc T127 protsessori;
- 64 MB tezkor va 128 MB ichki xotira (kengaytirish imkoniyati bilan);
- USB-C porti va 1950 mA·soat sigʻimli olinadigan akkumulyator;
- Touch OS yengillashtirilgan operatsion tizimi.
Qizigʻi shundaki, "Asha" soʻzi hindi tilidan tarjima qilinganda "umid" degan maʼnoni anglatadi. Oʻz vaqtida ushbu turkum rivojlanayotgan bozorlar, jumladan, Oʻzbekiston uchun ham eng hamyonbop va sifatli sensorli yechimlardan biri boʻlgan edi. Yangi modelning paydo boʻlishi soddalik va chidamlilikni qadrlovchi foydalanuvchilar uchun ayni muddao boʻlishi mumkin.
HMD kompaniyasi soʻnggi yillarda Nokia 3310, 8110 va 6310 kabi klassik modellarni muvaffaqiyatli yangiladi. Gizmochina nashri tahlilchilarining fikricha, Asha 305 ning qaytishi kompaniyaning retro-strategiyasidagi navbatdagi muhim qadamdir. Bu kabi qurilmalar odatda ikkinchi telefon sifatida yoki raqamli detoksni xohlovchilar orasida yuqori talabga ega boʻladi.
Hozircha yangi Nokia Asha 305 modelining aniq sotuvga chiqish sanasi va narxi rasman eʼlon qilinmagan. Biroq, sertifikatlashtirish jarayonidan oʻtganligi qurilmaning ommaviy ishlab chiqarishga tayyorligini anglatadi. Katta ehtimol bilan, ushbu telefon yaqin oylarda jahon bozorlarida, jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasida ham paydo boʻladi.
…