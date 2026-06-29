Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda

·61·Texno
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda

Mobil texnologiyalar olamida retro uslubdagi qurilmalarni zamonaviy talqinlarda qayta tiklash anʼanasi davom etmoqda. Nokia brendi ostida telefonlar ishlab chiqaruvchi HMD kompaniyasi oʻz vaqtida juda ommalashgan Asha turkumini qayta tiriltirishga qaror qildi. Kompaniyaning rasmiy sertifikatlashtirish bazasida HMD TA-1779 (Type HMD Asha 305) indeksiga ega yangi qurilma paydo boʻldi, bu esa afsonaviy modelning zamonaviy talqini yaqin orada taqdim etilishidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, original Nokia Asha 305 modeli ilk bor 2011-yilda bozorga chiqarilgan edi. Oʻsha paytda Series 40 platformasida ishlagan ushbu ixcham sensorli telefon oddiy tugmachali apparatlar va murakkab smartfonlar oʻrtasidagi oʻziga xos "koʻprik" vazifasini oʻtagan. Hozirgi kunda HMD ushbu konsepsiyani yangi texnologik darajaga olib chiqishni maqsad qilgan.

Zamonaviy texnologiyalar va klassik dizayn uygʻunligi

Yangi avlod Nokia Asha 305 qurilmasining asosiy xususiyatlaridan biri bu 4G LTE tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlashidir. Bu esa foydalanuvchilarga nafaqat qoʻngʻiroqlar qilish, balki zamonaviy messenjerlar va internet xizmatlaridan tezkor foydalanish imkonini beradi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model 2025-yil oxirida taqdim etilgan HMD Touch 4G qurilmasi bilan oʻxshash texnik koʻrsatkichlarga ega boʻlishi kutilmoqda.

Taxminiy texnik xususiyatlar quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

  • 3,2 dyuymli sensorli ekran;
  • Unisoc T127 protsessori;
  • 64 MB tezkor va 128 MB ichki xotira (kengaytirish imkoniyati bilan);
  • USB-C porti va 1950 mA·soat sigʻimli olinadigan akkumulyator;
  • Touch OS yengillashtirilgan operatsion tizimi.

Qizigʻi shundaki, "Asha" soʻzi hindi tilidan tarjima qilinganda "umid" degan maʼnoni anglatadi. Oʻz vaqtida ushbu turkum rivojlanayotgan bozorlar, jumladan, Oʻzbekiston uchun ham eng hamyonbop va sifatli sensorli yechimlardan biri boʻlgan edi. Yangi modelning paydo boʻlishi soddalik va chidamlilikni qadrlovchi foydalanuvchilar uchun ayni muddao boʻlishi mumkin.

HMD kompaniyasi soʻnggi yillarda Nokia 3310, 8110 va 6310 kabi klassik modellarni muvaffaqiyatli yangiladi. Gizmochina nashri tahlilchilarining fikricha, Asha 305 ning qaytishi kompaniyaning retro-strategiyasidagi navbatdagi muhim qadamdir. Bu kabi qurilmalar odatda ikkinchi telefon sifatida yoki raqamli detoksni xohlovchilar orasida yuqori talabga ega boʻladi.

Hozircha yangi Nokia Asha 305 modelining aniq sotuvga chiqish sanasi va narxi rasman eʼlon qilinmagan. Biroq, sertifikatlashtirish jarayonidan oʻtganligi qurilmaning ommaviy ishlab chiqarishga tayyorligini anglatadi. Katta ehtimol bilan, ushbu telefon yaqin oylarda jahon bozorlarida, jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasida ham paydo boʻladi.

NokiaAshaHMDSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UzIMEI ro‘yxatidan o‘tkazish jarayoni avtomatlashtirildiUzIMEI ro‘yxatidan o‘tkazish jarayoni avtomatlashtirildiBugun, 11:30Xitoyda inqilobiy texnologiya: Boʻshliqli optik tolada 51 Tbit/s tezlik qayd etildiXitoyda inqilobiy texnologiya: Boʻshliqli optik tolada 51 Tbit/s tezlik qayd etildiBugun, 10:582000 yillik sir fosh boʻldi: Vezuviy kuli ostida qolgan qadimiy bitiklar ilk bor oʻqildi2000 yillik sir fosh boʻldi: Vezuviy kuli ostida qolgan qadimiy bitiklar ilk bor oʻqildiBugun, 09:54Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandiGeomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandiBugun, 03:56Kanada politsiyasi sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan surat sababli mojaroga aralashdiKanada politsiyasi sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan surat sababli mojaroga aralashdiBugun, 03:24Kaliforniyada shovqinli reklama roliklariga qarshi qonun kuchga kirdiKaliforniyada shovqinli reklama roliklariga qarshi qonun kuchga kirdiBugun, 02:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi