Apple oʻzining Messages for Business platformasiga ilk AI-agentni qoʻshdi

·109·Texno
Apple oʻzining Messages for Business platformasiga ilk AI-agentni qoʻshdi

Sunʼiy intellekt agentlaridan foydalanishni oddiy SMS yuborish darajasida osonlashtirgan Poke startapi Apple kompaniyasining Messages for Business platformasida ishlash uchun ruxsat olgan birinchi AI-agentga aylandi. Shu paytgacha ushbu platforma faqat aviakompaniyalar, mehmonxonalar va yirik chakana savdo tarmoqlari kabi hamkor bizneslar uchun ochiq edi. Endilikda Apple oʻz ekotizimini sunʼiy intellekt agentlari uchun ham ochishni boshladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mart oyida ishga tushirilgan Poke murakkab buyruqlar satri yoki OpenClaw kabi tizimlar bilan ishlashni istamaydigan oddiy foydalanuvchilar uchun moʻljallangan. U kunlik rejalashtirish, kalendarni boshqarish, salomatlik koʻrsatkichlarini kuzatish, aqlli uyni nazorat qilish va suratlarni tahrirlash kabi vazifalarni matnli xabarlar orqali bajaradi. TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, xizmat hozirgacha SMS, Telegram va WhatsApp orqali 100 milliondan ortiq xabar almashgan.

Poke loyihasining Apple platformasiga chiqishi kutilayotgan Worldwide Developers Conference (WWDC) anjumani arafasida yuz berdi. Ushbu tadbirda Apple kompaniyasi Siriʼning sunʼiy intellekt bilan boyitilgan yangi talqinini va boshqa AI vositalarini taqdim etishi kutilmoqda. Messages for Business orqali foydalanuvchilar iMessage interfeysida kompaniyalar bilan bogʻlanib, qoʻngʻiroq qilmasdan turib turli xizmatlardan foydalanishlari mumkin.

The Interaction Company of California startapi asoschilaridan biri Marvin von Hagenning soʻzlariga koʻra, kompaniya Appleʼga har bir foydalanuvchi uchun haq toʻlaydi. Uning taʼkidlashicha, Apple ushbu yoʻnalishni daromadli biznes modeliga aylantirmoqda. Apple ruxsatini olish uchun startap oʻzining AI-agent ekanligini aniq koʻrsatishi va kerak boʻlganda jonli operator yordamini taqdim eta olishini isbotlashi kerak boʻldi.

ApplePokeSunʼiy IntellektiMessageTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi