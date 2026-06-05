Meta sunʻiy intellekt uchun Tesla uslubida chodir-maʻlumot markazlari qurmoqda

·70·Texno
Meta sunʻiy intellekt uchun Tesla uslubida chodir-maʻlumot markazlari qurmoqda

Sunʻiy intellekt poygasi kutilmagan bosqichga chiqdi: Meta kompaniyasi maʻlumotlar markazlarini qurishda Tesla va xAI tajribasidan foydalangan holda maxsus chodirlardan foydalanishni boshladi. Cleanview asoschisi Michael Thomas tomonidan aniqlangan maʻlumotlarga koʻra, kompaniya Ogayo shtatining Nyu-Albani shahrida oltita ulkan chodir — "tezkor joylashtirish tuzilmalari"ni barpo etgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu strategiya qurilish vaqtini ikki baravarga qisqartirishga xizmat qiladi. Mark Zuckerberg oʻtgan yili bergan intervyusida koʻp gigavattli maʻlumot markazlarini ob-havoga chidamli chodirlarda joylashtirish rejasini aytib oʻtgan edi. Sunʻiy yoʻldosh tasvirlari va mahalliy ruxsatnomalar Meta qisqa vaqt ichida har biri 125 000 kvadrat fut boʻlgan beshta yirik inshootni qurib bitkazganini tasdiqlamoqda.

Mazkur yondashuv Tesla kompaniyasining Model 3 ishlab chiqarishni tezlashtirish uchun Fremontdagi zavod turargohida chodirlar qurganini eslatadi. Meta loyihasini quvvat bilan taʻminlash uchun xAI kabi modulli gaz turbinalaridan foydalanmoqda. Ushbu chodirlar ichida milliardlab dollar qiymatga ega boʻlgan yuqori unumdorlikdagi chiplar oʻrnatiladi.

Hozirda Meta oʻzining sunʻiy intellekt modellarini ishlab chiquvchilarga taqdim etishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Wall Street Journal xabariga koʻra, Muse Spark modeli tayyor boʻlsa-da, API tizimlarida kechikishlar kuzatilgan. Kompaniya maʻlumot markazlari uchun 145 milliard dollargacha mablagʻ sarflashni rejalashtirgan, chodirlardan foydalanish esa xarajatlarni biroz tejash imkonini beradi.

MetaSunʻiy IntellektTeslaMaʻlumot MarkaziTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi