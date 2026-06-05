Meta sunʻiy intellekt uchun Tesla uslubida chodir-maʻlumot markazlari qurmoqda
Sunʻiy intellekt poygasi kutilmagan bosqichga chiqdi: Meta kompaniyasi maʻlumotlar markazlarini qurishda Tesla va xAI tajribasidan foydalangan holda maxsus chodirlardan foydalanishni boshladi. Cleanview asoschisi Michael Thomas tomonidan aniqlangan maʻlumotlarga koʻra, kompaniya Ogayo shtatining Nyu-Albani shahrida oltita ulkan chodir — "tezkor joylashtirish tuzilmalari"ni barpo etgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu strategiya qurilish vaqtini ikki baravarga qisqartirishga xizmat qiladi. Mark Zuckerberg oʻtgan yili bergan intervyusida koʻp gigavattli maʻlumot markazlarini ob-havoga chidamli chodirlarda joylashtirish rejasini aytib oʻtgan edi. Sunʻiy yoʻldosh tasvirlari va mahalliy ruxsatnomalar Meta qisqa vaqt ichida har biri 125 000 kvadrat fut boʻlgan beshta yirik inshootni qurib bitkazganini tasdiqlamoqda.
Mazkur yondashuv Tesla kompaniyasining Model 3 ishlab chiqarishni tezlashtirish uchun Fremontdagi zavod turargohida chodirlar qurganini eslatadi. Meta loyihasini quvvat bilan taʻminlash uchun xAI kabi modulli gaz turbinalaridan foydalanmoqda. Ushbu chodirlar ichida milliardlab dollar qiymatga ega boʻlgan yuqori unumdorlikdagi chiplar oʻrnatiladi.
Hozirda Meta oʻzining sunʻiy intellekt modellarini ishlab chiquvchilarga taqdim etishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Wall Street Journal xabariga koʻra, Muse Spark modeli tayyor boʻlsa-da, API tizimlarida kechikishlar kuzatilgan. Kompaniya maʻlumot markazlari uchun 145 milliard dollargacha mablagʻ sarflashni rejalashtirgan, chodirlardan foydalanish esa xarajatlarni biroz tejash imkonini beradi.
…