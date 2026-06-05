Rossiya operatorlari ayrim xizmatlarni VPN’siz ochishni muhokama qilmoqda

·66·Texno
Rossiya operatorlari ayrim xizmatlarni VPN’siz ochishni muhokama qilmoqda

Rossiyaning «Bilayn» va T2 aloqa operatorlari hukumat bilan mamlakat qonunchiligini buzmaydigan VPN-servislar uchun cheklovlarni yumshatish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Bu haqda «VimpelKom» («Bilayn» brendi) bosh direktori Sergey Anoxin maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Anoxinning soʻzlariga koʻra, gap ruxsat etilgan VPN-servislarning rasmiy federal roʻyxatini tuzish haqida emas, balki hozirda Rossiyada faqat VPN orqali ishlayotgan ayrim resurslarga kirishni ochish mexanizmi haqida bormoqda. Ular orasida neyrotarmoqlar va koʻngilochar platformalar, jumladan, bozorni tark etgan, biroq qonunni buzmaydigan xizmatlar bor.

«Bilayn» rahbari ushbu model bir nechta idoralar bilan muhokama qilinayotgani va gʻoya qoʻllab-quvvatlanganini taʼkidladi. Mazkur funksiyani yaqin vaqt ichida ayrim tarif rejalariga kiritish rejalashtirilmoqda. Bunda foydalanuvchidan alohida ilova oʻrnatish yoki VPN’ni qoʻlda yoqish talab etilmaydi — tizim tarifning bir qismi sifatida avtomatik ishlaydi.

T2 operatori ham ushbu tashabbus ustida barcha yirik aloqa operatorlari ish olib borayotganini tasdiqladi. Kompaniya abonentlar uchun cheklovlar oqibatlarini minimallashtirishdan manfaatdor ekanini bildirdi. Hozirda koʻplab foydalanuvchilar ChatGPT va boshqa xalqaro texnologik platformalardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

VPNBilaynTexnologiyaRossiyaInternet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi