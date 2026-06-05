Google yangi Gemma 4 12B multimodal sunʼiy intellekt modelini taqdim etdi

·82·Texno
Google yangi Gemma 4 12B multimodal sunʼiy intellekt modelini taqdim etdi

Google kompaniyasi noutbuklar va cheklangan hisoblash resurslariga ega qurilmalarda lokal ishlashga moʻljallangan yangi Gemma 4 12B modelini namoyish qildi. Ushbu multimodal sunʼiy intellekt tizimi ixcham E4B hamda 26 milliard parametrli yirik MoE arxitekturasi oʻrtasidagi oraliq boʻgʻin hisoblanadi. Modelning asosiy oʻziga xosligi — u oʻz turkumida audio signallarni bevosita (nativ) qoʻllab-quvvatlaydigan birinchi oʻrta hajmli tizimdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, Gemma 4 12B tasvir va audioni qayta ishlash uchun anʼanaviy alohida enkoderlarsiz ishlay oladi. Buning oʻrniga multimodal signallar toʻgʻridan-toʻgʻri asosiy til modeliga integratsiya qilingan. Tasvirlarni qayta ishlashda alohida vision-enkoder oʻrniga matritsali oʻzgartirishlarga asoslangan yengil modul qoʻllanilgan, bu esa hisoblash xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi.

Audio signallar esa hech qanday enkoderlarsiz, xom signal koʻrinishida matnli tokenlar maydoniga proyeksiyalanadi. Soddalashtirilgan arxitekturaga qaramay, Gemma 4 12B standart benchmarklarda 26 milliard parametrli yirik modellarga yaqin samaradorlikni koʻrsatmoqda. Shu bilan birga, u xotiraga kamroq talabchan boʻlib, 16 GB videoxotiraga ega qurilmalarda bemalol ishga tushadi.

Model matn yaratishdagi kechikishlarni kamaytiradigan Multi-Token Prediction (MTP) mexanizmini qoʻllab-quvvatlaydi va murakkab agentlik ssenariylari uchun moʻljallangan. Google maʼlumotlariga koʻra, Gemma turkumi hozirgacha 150 milliondan ortiq marta yuklab olingan. Yangi model Apache 2.0 litsenziyasi ostida tarqatilmoqda va foydalanuvchilarga bulutli xizmatlarsiz, bevosita oʻz qurilmalarida ilgʻor sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish imkonini beradi.

GoogleGemma 4 12BIxbt.comApache 2.0
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi