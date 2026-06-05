Pochta Rossii AQSHdan posilkalarni yetkazib berishni qayta tikladi
«Pochta Rossii» 2022-yildan buyon ilk bor AQSHdan Rossiyaga posilka va xatlarni yetkazib berishni qayta yoʻlga qoʻydi. Sanktsiyalar tufayli toʻxtab qolgan ushbu yoʻnalish endilikda uchinchi davlatlar orqali tranzit koʻrinishida amalga oshirilmoqda. Kompaniya xabariga koʻra, AQSHdan yuborilgan birinchi joʻnatmalar partiyasi allaqachon manzilga yetib kelgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Logistika operatorining tushuntirishicha, importning tiklanishi butun mamlakat boʻylab yetkazib berish geografiyasini kengaytirish imkonini beradi. Ilgari bunday joʻnatmalar qisman ekspress-tashuvchilar orqali amalga oshirilgan, biroq ularning AQSHdagi qabul qilish tarmogʻi cheklangan edi. Endilikda mavjud logistik sxemalar asosida barqaror yetkazib berish taʼminlanadi.
AQSH yoʻnalishi mijozlar uchun hamon muhim ahamiyatga ega: cheklovlar oʻrnatilgunga qadar ushbu davlatdan keladigan pochta importi hajmi oyiga 50 tonnadan oshgan. Rossiyalik foydalanuvchilar asosan texnika, biologik faol qoʻshimchalar (BFQ), kiyim-kechak va poyabzallarni buyurtma qilishadi.
Shunga qaramay, joʻnatmalarni kuzatish (tracking) masalasi biroz murakkablashgan. 2024-yil may oyi boshidan buyon «Pochta Rossii» treking tafsilotlarini qisqartirdi. Endilikda koʻplab posilkalar uchun faqat joʻnatilgan va yetib kelgan yakuniy statuslar koʻrsatilmoqda, bu esa tranzit jarayonini kuzatishni qiyinlashtiradi.
…