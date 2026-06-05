StrictlyVC Los-Anjelesda mudofaa texnologiyalari va AI muhokama qilinadi
Shu yilning 18-iyun kuni El-Segundodagi The Aerospace Corporation kampusida navbatdagi StrictlyVC Los Angeles tadbiri boʻlib oʻtadi. Mazkur nufuzli anjumanda investorlar, startap asoschilari va texnologik yetakchilar toʻplanib, venchur kapitali, mudofaa texnologiyalari hamda sunʼiy intellekt sohasidagi eng muhim oʻzgarishlarni muhokama qiladilar. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kechani Mach Industries asoschisi Ethan Thornton ochib beradi. Uning “Mudofaa texnologiyalarining yangi davri” deb nomlangan maʼruzasi avtonomiya, ishlab chiqarish va milliy xavfsizlik sohasidagi yutuqlar mudofaa sektorini qanday oʻzgartirayotganiga bagʻishlanadi. Thornton qisqa vaqt ichida murakkab texnologik kompaniyani qanday qurish borasidagi tajribasi bilan oʻrtoqlashadi.
Tadbirning yana bir muhim qismi Founders Fund vakili Delian Asparouhov va Shinkei Systems asoschisi Saif Khawaja ishtirokidagi muloqot boʻladi. Ular “fizik AI” tushunchasi, robototexnika va avtomatlashtirishning rivojlanishi hamda ushbu texnologiyalar moddiy dunyoni qanday oʻzgartirishi haqida soʻz yuritadilar. Bu suhbat faqat dasturiy taʼminot bilan cheklanib qolmay, real dunyoda ishlovchi texnologiyalarni masshtablashtirish masalalarini qamrab oladi.
Shuningdek, M13 hammuassisi Carter Reum AI sohasidagi investitsiyalar haqida maʼruza qiladi. U sunʼiy intellektning turli sanoat tarmoqlariga taʼsiri va investorlar qisqa muddatli shov-shuvlardan uzoqlashib, uzoq muddatli barqaror kompaniyalarni qanday aniqlayotgani haqida tushuncha beradi. Reum venchur investitsiyalarning yangi toifalar paydo boʻlishi bilan qanday evolyutsiya qilayotganini tahlil qiladi.
StrictlyVC Los Angeles faqat maʼruzalar bilan cheklanib qolmay, innovatsiyalar drayverlari boʻlgan mutaxassislar uchun tarmoq yaratish (networking) maydoni boʻlib xizmat qiladi. Ishtirokchilar yangi hamkorlik aloqalarini oʻrnatish, tajriba almashish va texnologiya olamidagi eng soʻnggi tendensiyalarni bevosita soha yetakchilaridan bilib olish imkoniyatiga ega boʻladilar.
…