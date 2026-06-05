StrictlyVC Los-Anjelesda mudofaa texnologiyalari va AI muhokama qilinadi

·77·Texno
StrictlyVC Los-Anjelesda mudofaa texnologiyalari va AI muhokama qilinadi

Shu yilning 18-iyun kuni El-Segundodagi The Aerospace Corporation kampusida navbatdagi StrictlyVC Los Angeles tadbiri boʻlib oʻtadi. Mazkur nufuzli anjumanda investorlar, startap asoschilari va texnologik yetakchilar toʻplanib, venchur kapitali, mudofaa texnologiyalari hamda sunʼiy intellekt sohasidagi eng muhim oʻzgarishlarni muhokama qiladilar. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kechani Mach Industries asoschisi Ethan Thornton ochib beradi. Uning “Mudofaa texnologiyalarining yangi davri” deb nomlangan maʼruzasi avtonomiya, ishlab chiqarish va milliy xavfsizlik sohasidagi yutuqlar mudofaa sektorini qanday oʻzgartirayotganiga bagʻishlanadi. Thornton qisqa vaqt ichida murakkab texnologik kompaniyani qanday qurish borasidagi tajribasi bilan oʻrtoqlashadi.

Tadbirning yana bir muhim qismi Founders Fund vakili Delian Asparouhov va Shinkei Systems asoschisi Saif Khawaja ishtirokidagi muloqot boʻladi. Ular “fizik AI” tushunchasi, robototexnika va avtomatlashtirishning rivojlanishi hamda ushbu texnologiyalar moddiy dunyoni qanday oʻzgartirishi haqida soʻz yuritadilar. Bu suhbat faqat dasturiy taʼminot bilan cheklanib qolmay, real dunyoda ishlovchi texnologiyalarni masshtablashtirish masalalarini qamrab oladi.

Shuningdek, M13 hammuassisi Carter Reum AI sohasidagi investitsiyalar haqida maʼruza qiladi. U sunʼiy intellektning turli sanoat tarmoqlariga taʼsiri va investorlar qisqa muddatli shov-shuvlardan uzoqlashib, uzoq muddatli barqaror kompaniyalarni qanday aniqlayotgani haqida tushuncha beradi. Reum venchur investitsiyalarning yangi toifalar paydo boʻlishi bilan qanday evolyutsiya qilayotganini tahlil qiladi.

StrictlyVC Los Angeles faqat maʼruzalar bilan cheklanib qolmay, innovatsiyalar drayverlari boʻlgan mutaxassislar uchun tarmoq yaratish (networking) maydoni boʻlib xizmat qiladi. Ishtirokchilar yangi hamkorlik aloqalarini oʻrnatish, tajriba almashish va texnologiya olamidagi eng soʻnggi tendensiyalarni bevosita soha yetakchilaridan bilib olish imkoniyatiga ega boʻladilar.

StrictlyVCSunʼiy IntellektMudofaa TexnologiyalariVenchur KapitaliStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi