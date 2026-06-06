Yon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildi
Computex 2026 koʻrgazmasida Gigabyte kompaniyasi oʻzining yangi Aorus C510 Glass Infinity korpusini namoyish etdi. Ushbu microATX formatidagi modelning oʻziga xos jihati uning yon paneliga oʻrnatilgan 16 dyuymli displeydir. Mazkur ekran nafaqat tizim holatini kuzatish uchun axborot paneli, balki kompyuterning toʻliq huquqli qoʻshimcha monitori sifatida ham xizmat qilishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Displey 165 Gs yangilanish chastotasiga ega Full HD aniqlikdagi IPS-matritsa asosida qurilgan. Korpus asosan LAN-party, turli namoyishlar va tadbirlarda foydalanish hamda olib yurish uchun moʻljallangan. Qurilma integratsiyalashgan, ammo yechib olinadigan tutqichlar bilan jihozlangan, modulli oyoqchalari esa korpusni vertikal holatga oʻtkazish imkonini beradi.
Displeyni korpusning ikki tomonidan biriga oʻrnatish mumkin, biroq panelning oʻzi aylanmaydi. microATX formatiga qaramay, ichki hajm 25 litrni tashkil etadi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, korpus orqa tomonida konnektorlari boʻlgan ona platalarni qoʻllab-quvvatlaydi.
Texnik imkoniyatlariga koʻra, Aorus C510 Glass Infinity standart ATX quvvat bloklari, 240 mm gacha boʻlgan suyuqlik sovutish tizimi radiatorlari va uzunligi 360 mm gacha boʻlgan videokartalarni sigʻdira oladi. Bu esa hatto eng kuchli GeForce RTX 5090 grafik kartalarini ham oʻrnatish imkonini beradi.
…