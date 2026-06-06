Yon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildi

·24·Texno
Yon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildi

Computex 2026 koʻrgazmasida Gigabyte kompaniyasi oʻzining yangi Aorus C510 Glass Infinity korpusini namoyish etdi. Ushbu microATX formatidagi modelning oʻziga xos jihati uning yon paneliga oʻrnatilgan 16 dyuymli displeydir. Mazkur ekran nafaqat tizim holatini kuzatish uchun axborot paneli, balki kompyuterning toʻliq huquqli qoʻshimcha monitori sifatida ham xizmat qilishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Displey 165 Gs yangilanish chastotasiga ega Full HD aniqlikdagi IPS-matritsa asosida qurilgan. Korpus asosan LAN-party, turli namoyishlar va tadbirlarda foydalanish hamda olib yurish uchun moʻljallangan. Qurilma integratsiyalashgan, ammo yechib olinadigan tutqichlar bilan jihozlangan, modulli oyoqchalari esa korpusni vertikal holatga oʻtkazish imkonini beradi.

Displeyni korpusning ikki tomonidan biriga oʻrnatish mumkin, biroq panelning oʻzi aylanmaydi. microATX formatiga qaramay, ichki hajm 25 litrni tashkil etadi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, korpus orqa tomonida konnektorlari boʻlgan ona platalarni qoʻllab-quvvatlaydi.

Texnik imkoniyatlariga koʻra, Aorus C510 Glass Infinity standart ATX quvvat bloklari, 240 mm gacha boʻlgan suyuqlik sovutish tizimi radiatorlari va uzunligi 360 mm gacha boʻlgan videokartalarni sigʻdira oladi. Bu esa hatto eng kuchli GeForce RTX 5090 grafik kartalarini ham oʻrnatish imkonini beradi.

GigabyteAorusKompyuterGeForce RTX 5090Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyning Tianwen-2 zondi Oy boʻlagi boʻlishi mumkin boʻlgan asteroidga yaqinlashmoqdaXitoyning Tianwen-2 zondi Oy boʻlagi boʻlishi mumkin boʻlgan asteroidga yaqinlashmoqdaBugun, 19:23ChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiKecha, 18:48WWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariWWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariKecha, 18:24Janubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildiJanubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildiKecha, 18:20Sriram Krishnan Oq uyning sunʼiy intellekt boʻyicha maslahatchisi lavozimidan ketmoqdaSriram Krishnan Oq uyning sunʼiy intellekt boʻyicha maslahatchisi lavozimidan ketmoqdaKecha, 17:59Yandex hududiy shevalarga bagʻishlangan interaktiv oʻyinni ishga tushirdiYandex hududiy shevalarga bagʻishlangan interaktiv oʻyinni ishga tushirdiKecha, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Yon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildi – Zamin.uz, 06.06.2026