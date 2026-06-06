Janubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildi

·20·Texno
Janubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildi

Janubiy Koreyalik tadqiqotchilar bugungi kunda bir nechta elektron komponentlarni talab qiladigan vazifalarni bajarishga qodir boʻlgan yangi turdagi yarimoʻtkazgichli tranzistorni ishlab chiqdilar. Ushbu ishlanma sunʼiy intellekt qurilmalari, taqiladigan elektronika va kelajakdagi 3D-chiplar uchun yanada ixcham, tezkor va energiya tejamkor mikrosxemalarni yaratishga yordam berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Zamonaviy protsessorlar va mikrosxemalar milliardlab tranzistorlarni oʻz ichiga oladi. Funksiyalar qancha koʻp boʻlsa, sxema shunchalik murakkablashadi va koʻp joy egallaydi. Poxang fan va texnologiya universiteti olimlari boshqacha yoʻldan borishga qaror qilishdi: tranzistorlar sonini koʻpaytirish oʻrniga, ularning har birini yanada funksionalroq qilishga erishishdi. Yangi qurilmani yaratishda rux oksidi va tellurdan foydalanildi, bu esa yarimoʻtkazgich qatlamlarini 200 darajagacha boʻlgan haroratda tayyorlash imkonini beradi.

Yangi tranzistorning asosiy xususiyati uning gʻayrioddiy ishlash tamoyilidir. Oddiy elektronikada kuchlanish oshishi bilan tranzistordan koʻproq tok oʻtadi. Bu yerda esa maʼlum bir nuqtada teskari effekt yuz beradi — tok vaqtincha kamayadi. Tadqiqotchilar bitta qurilma doirasida bunday oʻtishga ikki marta erishishga muvaffaq boʻlishdi. Amalda bu bitta tranzistorga odatda bir nechta alohida komponentlarni talab qiladigan murakkab signallarni qayta ishlash imkonini beradi.

Texnologiya imkoniyatlarini namoyish etish uchun olimlar signal chastotasini toʻrt baravar oshiruvchi sxema yigʻishdi. Agar anʼanaviy elektronikada ushbu vazifa uchun toʻrtta tranzistor kerak boʻlsa, yangi yondashuv bittasi bilan kifoyalanish imkonini berdi. Natijada zarur tranzistorlar soni 75 foizga qisqardi, bir signal siklida maʼlumotlarni qayta ishlash hajmi esa toʻrt baravar oshdi.

Mualliflarning fikricha, ushbu texnologiya ixcham sunʼiy intellekt qurilmalari, aqlli soatlar, quloqchinlar va datchiklarda keng qoʻllanilishi mumkin. Loyiha Janubiy Koreya Fan va AKT vazirligi tomonidan moliyalashtirildi.

TexnologiyaTranzistorMikrosxemaSunʼiy IntellektJanubiy Koreya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiKecha, 18:48Yon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiYon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiKecha, 18:29WWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariWWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariKecha, 18:24Sriram Krishnan Oq uyning sunʼiy intellekt boʻyicha maslahatchisi lavozimidan ketmoqdaSriram Krishnan Oq uyning sunʼiy intellekt boʻyicha maslahatchisi lavozimidan ketmoqdaKecha, 17:59Yandex hududiy shevalarga bagʻishlangan interaktiv oʻyinni ishga tushirdiYandex hududiy shevalarga bagʻishlangan interaktiv oʻyinni ishga tushirdiKecha, 16:53Tramp maʻmuriyati OpenAI kompaniyasining aksiyadoriga aylanishi mumkinTramp maʻmuriyati OpenAI kompaniyasining aksiyadoriga aylanishi mumkinKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Janubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildi – Zamin.uz, 06.06.2026