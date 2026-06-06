Janubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildi
Janubiy Koreyalik tadqiqotchilar bugungi kunda bir nechta elektron komponentlarni talab qiladigan vazifalarni bajarishga qodir boʻlgan yangi turdagi yarimoʻtkazgichli tranzistorni ishlab chiqdilar. Ushbu ishlanma sunʼiy intellekt qurilmalari, taqiladigan elektronika va kelajakdagi 3D-chiplar uchun yanada ixcham, tezkor va energiya tejamkor mikrosxemalarni yaratishga yordam berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Zamonaviy protsessorlar va mikrosxemalar milliardlab tranzistorlarni oʻz ichiga oladi. Funksiyalar qancha koʻp boʻlsa, sxema shunchalik murakkablashadi va koʻp joy egallaydi. Poxang fan va texnologiya universiteti olimlari boshqacha yoʻldan borishga qaror qilishdi: tranzistorlar sonini koʻpaytirish oʻrniga, ularning har birini yanada funksionalroq qilishga erishishdi. Yangi qurilmani yaratishda rux oksidi va tellurdan foydalanildi, bu esa yarimoʻtkazgich qatlamlarini 200 darajagacha boʻlgan haroratda tayyorlash imkonini beradi.
Yangi tranzistorning asosiy xususiyati uning gʻayrioddiy ishlash tamoyilidir. Oddiy elektronikada kuchlanish oshishi bilan tranzistordan koʻproq tok oʻtadi. Bu yerda esa maʼlum bir nuqtada teskari effekt yuz beradi — tok vaqtincha kamayadi. Tadqiqotchilar bitta qurilma doirasida bunday oʻtishga ikki marta erishishga muvaffaq boʻlishdi. Amalda bu bitta tranzistorga odatda bir nechta alohida komponentlarni talab qiladigan murakkab signallarni qayta ishlash imkonini beradi.
Texnologiya imkoniyatlarini namoyish etish uchun olimlar signal chastotasini toʻrt baravar oshiruvchi sxema yigʻishdi. Agar anʼanaviy elektronikada ushbu vazifa uchun toʻrtta tranzistor kerak boʻlsa, yangi yondashuv bittasi bilan kifoyalanish imkonini berdi. Natijada zarur tranzistorlar soni 75 foizga qisqardi, bir signal siklida maʼlumotlarni qayta ishlash hajmi esa toʻrt baravar oshdi.
Mualliflarning fikricha, ushbu texnologiya ixcham sunʼiy intellekt qurilmalari, aqlli soatlar, quloqchinlar va datchiklarda keng qoʻllanilishi mumkin. Loyiha Janubiy Koreya Fan va AKT vazirligi tomonidan moliyalashtirildi.
…