Mirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladi
Dunyoning sakkizinchi raketkasi, rossiyalik tennischi Mirra Andreyeva Fransiya ochiq chempionati-2026dagi g‘alabasidan so‘ng ta’sirli nutq so‘zladi. Finalda u Polsha vakilasi Mayya Xvalinskani 6:3, 6:2 hisobida mag‘lub etib, nufuzli turnirda chempionlikni qo‘lga kiritdi.
Uchrashuv Andreyeva uchun katta bosim ostida o‘tdi. Final har doim alohida ruhiy sinov hisoblanadi. Ayniqsa, “Rolan Garros” kabi yirik turnirda hal qiluvchi bahsga chiqish va unda ishonchli g‘alaba qozonish sportchidan nafaqat texnika, balki katta xarakter ham talab qiladi.
Mirra finalda raqibiga ortiqcha imkoniyat bermadi. U birinchi setni 6:3 hisobida o‘z foydasiga hal qildi, ikkinchi setda esa yanada ishonchli harakat qilib, 6:2 hisobida zafar quchdi. Bu natija uning turnir davomidagi barqarorligi va hal qiluvchi pallada o‘zini yo‘qotmasligini ko‘rsatdi.
Ammo g‘alabadan keyingi eng qiziq holat taqdirlash marosimida kuzatildi. Andreyeva nutqida, avvalo, o‘zini tabrikladi. U o‘z mehnati, ishonchi, sabri va qiyin paytlarda ham taslim bo‘lmagani uchun o‘ziga minnatdorchilik bildirdi.
“Men, o‘zimga bo‘lgan ishonchim uchun o‘zimdan minnatdorman... Hamisha 100 foiz kuch bilan harakat qilganim uchun, hatto qiyin paytlarda ham. Har kuni inson va o‘yinchi sifatida yaxshiroq bo‘lishga intilishim uchun. Men bunga erishishim mumkinligiga ishonch bildirganim uchun, rahmat”, — dedi Andreyeva.
Bu so‘zlar sportchining chempionlikkacha bo‘lgan yo‘li oson kechmaganini anglatadi. Katta turnirda g‘alaba qozonish faqat kortdagi bir necha soatlik o‘yin bilan o‘lchanmaydi. Buning ortida yillar davomidagi mashg‘ulotlar, ichki kurashlar, shubhalar, bosim va o‘zini qayta-qayta yengish jarayoni turadi.
Andreyeva nutqida so‘nggi haftalarda asabiylik yuqori bo‘lganini ham yashirmadi. Uning aytishicha, u ko‘plab ichki kuchlari bilan kurashgan, o‘zi uchun qanchalik qiyin bo‘lganini esa faqat o‘zi yaxshi biladi.
“Ko‘plab ichki kuchlarim bilan kurashganim uchun. Men uchun qanchalik qiyin bo‘lganini faqat o‘zim bilaman. Ayniqsa so‘nggi haftalarda qanchalik asabiy bo‘lganimni...” — deya ta’kidladi tennischi.
Bu ochiqlik muxlislar uchun ham muhim. Chunki katta sportchilar ko‘pincha faqat g‘alaba, sovrin va tabassum orqali ko‘rinadi. Ammo ular ham inson: ularda ham qo‘rquv, charchoq, shubha va bosim bo‘ladi. Farq shundaki, chempionlar shu holatlar ichida ham o‘z yo‘lini davom ettira oladi.
Mirra Andreyeva o‘zini mehnatkashligi va har doim maksimum imkoniyatini ishga solishi uchun ham tabrikladi. Bu uning g‘alabasi tasodif emas, balki doimiy intizom va qattiq mehnat samarasi ekanini ko‘rsatadi.
“Shuningdek, o‘zimga shunchalik mehnatkashligim va hamisha maksimum imkoniyatimni ishga solishim uchun rahmat”, — dedi Andreyeva.
Yosh bo‘lishiga qaramay, Andreyeva allaqachon jahon tennisida jiddiy figuraga aylanib ulgurdi. Dunyoning sakkizinchi raketkasi sifatida u har bir turnirda katta e’tibor ostida bo‘ladi. Bunday maqomda kortga chiqish oson emas, chunki har bir raqib unga qarshi alohida tayyorgarlik ko‘radi.
Fransiya ochiq chempionatidagi g‘alaba Mirra uchun faoliyatidagi eng yorqin sahifalardan biri bo‘ldi. U finalda sovuqqonlik, aniqlik va ruhiy barqarorlik ko‘rsatdi. Eng muhimi, hal qiluvchi o‘yinda bosimga berilmadi va o‘z tennisini namoyish eta oldi.
Mayya Xvalinska ham finalgacha munosib yo‘l bosib kelgan tennischi sifatida kortga chiqdi. Ammo hal qiluvchi bahsda Andreyeva ko‘proq tayyor, ishonchli va maqsadga yaqinroq ko‘rindi. Ikki setdagi 6:3, 6:2 hisoblari uning ustunligini yaqqol ko‘rsatdi.
Andreyevaning o‘zini tabriklashi esa ijtimoiy tarmoqlarda ham keng muhokama qilinishi mumkin. Ba’zilar buni g‘ayrioddiy nutq deb qabul qilsa, boshqalar unda sportchining o‘ziga bo‘lgan ishonchi va ichki kuchini ko‘radi. Aslida, katta natijaga erishgan inson o‘z mehnatini tan olishi ham muhim. Chunki chempionlik yo‘lida eng ko‘p kurashni ko‘pincha inson o‘z ichida olib boradi.
Bu g‘alaba Mirra Andreyeva uchun yangi bosqichni boshlab berishi mumkin. Endi undan yanada kattaroq natijalar kutiladi. Chempion bo‘lish qiyin, ammo chempion maqomini saqlab qolish undan ham mushkul. Raqiblar uni yanada chuqurroq o‘rganadi, muxlislar esa har bir turnirda yuqori natija talab qiladi.
Ammo Andreyevaning nutqidan bir narsa aniq sezildi: u bu bosimga tayyorlanmoqda. U o‘z mehnatiga ishonadi, qiyinchiliklarni tan oladi va har kuni yaxshiroq bo‘lishni xohlaydi. Katta sportda aynan shu ruhiyat uzoq yo‘lda hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Fransiya ochiq chempionati-2026 Mirra Andreyeva uchun nafaqat kubok, balki ichki g‘alaba ham bo‘ldi. U raqibini mag‘lub etdi, bosimni yengdi va eng muhimi, o‘zini ham yengdi. Bu esa haqiqiy chempionlik belgisi.
…