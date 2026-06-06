Sriram Krishnan Oq uyning sunʼiy intellekt boʻyicha maslahatchisi lavozimidan ketmoqda
Sobiq texnologiya menejeri va venchur investori Sriram Krishnan iyun oyi oxirida Donald Trump maʼmuriyatini tark etadi. Krishnan X platformasidagi postida Amerika xalqiga xizmat qilish u uchun katta sharaf boʻlganini va prezident rahnamoligida AQSH sunʼiy intellekt (AI) poygasida yetakchilikka erishganini taʼkidladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Oq uyda sunʼiy intellekt boʻyicha katta siyosiy maslahatchi boʻlib ishlagan Krishnan ikkinchi Trump maʼmuriyatiga qoʻshilgan koʻplab texnologiya sohasi vakillaridan biri edi. U faoliyati davomida Microsoft, Twitter, Yahoo, Facebook va Snap kabi gigantlarda mahsulot jamoalarini boshqargan, shuningdek, Andreessen Horowitz firmasida hamkor sifatida ishlagan.
Krishnan oʻz faoliyati davomida erishilgan asosiy yutuqlar qatorida AI harakatlar rejasini (AI Action Plan) alohida qayd etdi. Ushbu reja xavfsizlik va tartibga solishdan koʻra, maʼlumotlar markazlarini qurishga ustuvorlik berishi bilan ajralib turadi. Shuningdek, uning davrida Trump sunʼiy intellekt boʻyicha bir qator muhim ijrochi farmonlarni imzoladi.
Maslahatchi oʻz postida sobiq AI va kripto kuratori David Sacks bilan yaqin hamkorlik qilganini ham aytib oʻtdi. Sacks hozirda Prezidentning fan va texnologiyalar boʻyicha maslahatchilar kengashi hamraisi hisoblanadi. Krishnanning soʻzlariga koʻra, Sacksning AQSHning AI sohasidagi gʻalabasi uchun qilayotgan harakatlari hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Kelajakdagi rejalari haqida gapirar ekan, Krishnan Amerika va uning ittifoqchilari oldida turgan katta muammolarni hal qiluvchi yangi institutlar barpo etishini maʼlum qildi. The Washington Post nashriga koʻra, u tashqi tashkilot tuzish orqali Trumpning AI siyosatiga taʼsir oʻtkazishda davom etishni rejalashtirmoqda.
…