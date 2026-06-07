Yulduz Usmonovaning ko‘pchilik bilmaydigan ajoyib odatlaridan biri

·0·Madaniyat
Yulduz Usmonovaning ko‘pchilik bilmaydigan ajoyib odatlaridan biri

O‘zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova ishtirokidagi video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, muxlislar e’tiborini tortdi. Unda xonandaning ko‘pchilik bilmaydigan odatlaridan biri haqida so‘z boradi.

Videoda aytilishicha, san’atkorning yaqinlari yaxshi biladigan odatlaridan biri — dasturxon atrofida uzoq o‘tirishni yoqtirmasligidir. Xususan, qorni to‘ygach, u tezroq uyiga qaytish istagi paydo bo‘lishini aytgan.

“Qornim to‘ygandan keyin uyga tezroq ketgim kelib o‘tiradi. Ishimni qilay deyman-da”, — deya kulib izoh bergan Yulduz Usmonova.

Shuningdek, xonanda bu fikrini davom ettirib, “Qorin to‘ygandan keyin nima gaplashiladi, uyga borish kerak-da”, deya hazil aralash qo‘shimcha qilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Bolang baribir o‘ladi deb qaytarib berishgan”- Bahora Arslonovaning ko‘z yoshli xotirasi“Bolang baribir o‘ladi deb qaytarib berishgan”- Bahora Arslonovaning ko‘z yoshli xotirasiBugun, 19:16Bobur Mansurov rafiqasi bilan romantik sayohatga chiqdiBobur Mansurov rafiqasi bilan romantik sayohatga chiqdiKecha, 16:35O‘zbekiston Qahramoni Ibrohim G‘ofurov vafot etdi — adabiyotimiz katta yo‘qotishO‘zbekiston Qahramoni Ibrohim G‘ofurov vafot etdi — adabiyotimiz katta yo‘qotishKecha, 15:30Hosila Rahimovaning bolalar zo‘ravonligiga qarshi mavzudagi chiqishi tarmoqlarda e’tibor qozondi! (video)Hosila Rahimovaning bolalar zo‘ravonligiga qarshi mavzudagi chiqishi tarmoqlarda e’tibor qozondi! (video)Kecha, 13:47Nargiza Abdullayeva 28 yil o‘tib, “Charxpalak”dagi raqsini takrorladi(video)Nargiza Abdullayeva 28 yil o‘tib, “Charxpalak”dagi raqsini takrorladi(video)Kecha, 10:27O‘zbek to‘marisi Hosila Rahimova 10 yillik tanaffusdan so‘ng katta sahnaga qaytdi!O‘zbek to‘marisi Hosila Rahimova 10 yillik tanaffusdan so‘ng katta sahnaga qaytdi!Kecha, 07:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!