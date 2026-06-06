Bir og‘iz latifa sababli turk milliarderi tergovga tortildi

·43·Dunyo
Bir og‘iz latifa sababli turk milliarderi tergovga tortildi

Turkiyaning Izmir shahri Bosh prokuraturasi kurdlar haqida hazil aytgan tadbirkor P.K.ga nisbatan rasmiy tergov boshlaganini ma’lum qildi.

Prokuratura matbuot xizmati tarqatgan bayonotga ko‘ra, tadbirkorning aytgan gaplari yuzasidan Turkiya Jinoyat kodeksining 216-moddasi doirasida ish qo‘zg‘atilgan. Ushbu modda aholining muayyan qatlamini ijtimoiy kelib chiqishi, irqi, dini, mazhabi, jinsi yoki hududiy farqlari asosida ommaviy tarzda haqorat qilish holatlarini qamrab oladi.

“Haberler” nashri xabar berishicha, mazkur voqea Turkiyaning eng yirik sanoat guruhlaridan biri hisoblangan “Koç Holding” konglomeratining faxriy raisi Mustafo Rahmi Koch bilan bog‘liq. U Izmirning Balchova tumanida joylashgan shifoxonaning ochilish marosimida kurd ayoli haqida latifa aytib bergan.

Ma’lum qilinishicha, hazil mazmuni ayol jinsi va kurd millatiga mansublik, shuningdek, tibbiy maxfiylik mavzulari bilan bog‘liq bo‘lgan.

Tadbirdagi nutqdan olingan video ijtimoiy tarmoqlarda tez sur’atlarda tarqalib, jamoatchilik hamda siyosiy doiralarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Keskin tanqidlardan so‘ng Mustafo Rahmi Koch o‘z chiqishida hech kimni ranjitish yoki haqorat qilish maqsadini ko‘zlamaganini ta’kidlab, jamoatchilikdan uzr so‘radi.

Ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalar faqat tadbirkorning o‘zi bilan cheklanib qolmadi. Tadbirda qatnashgan Turkiyaning sobiq bosh vaziri Binali Yildirim ham tanqidlar markazida qoldi. Foydalanuvchilar Koch nutq so‘zlayotgan vaqtda Yildirimning kulib turgani aks etgan kadrlarga alohida e’tibor qaratdi.

Mustafo Rahmi Kochning chiqishiga Turkiya Adliya vaziri Akin Gurlek ham munosabat bildirdi.

“Adolat mezoni insonning boyligi, lavozimi yoki jamiyatdagi maqomiga qarab o‘zgarmaydi. Bunday so‘zlarning hazil yoki yumor ko‘rinishida aytilgani ayollarimiz va jamiyatimizning muayyan qatlamiga nisbatan qilingan bu noo‘rin munosabatni oqlamaydi”, deya yozdi vazir o‘zining X ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida.

Hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi vakili O‘mer Chelik ham bu masala yuzasidan fikr bildirib, e’tiqod, etnik kelib chiqish, madaniy mansublik, shaxsiy o‘zlik yoki jins asosida kamsitish va haqorat qilishga yo‘l qo‘yib bo‘lmasligini ta’kidladi.

“Koç Holding” rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, mazkur konglomerat Turkiya iqtisodiyotida muhim o‘rin tutadi. Kompaniyaning asosiy faoliyat yo‘nalishlari energetika, avtomobil sanoati, iste’mol mahsulotlari hamda moliya sohalarini qamrab oladi. Xoldingning umumiy daromadi mamlakat yalpi ichki mahsulotining taxminan 7 foiziga teng bo‘lsa, eksportdagi ulushi qariyb 8 foizni tashkil etadi.

TurkiyaIzmirMustafa Rahmi KoçKoç HoldingBinali Yıldırım
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iroq terma jamoasi yulduzi AQSH aeroportida yetti soat so‘roq qilindiIroq terma jamoasi yulduzi AQSH aeroportida yetti soat so‘roq qilindiKecha, 18:58Olimlar 5000 yillik mumiyo mikroorganizmidan non yopdiOlimlar 5000 yillik mumiyo mikroorganizmidan non yopdiKecha, 18:10Roman Abramovich Kiyevda Volodimir Zelenskiy bilan "yashirin" uchrashdimi?Roman Abramovich Kiyevda Volodimir Zelenskiy bilan "yashirin" uchrashdimi?Kecha, 17:41Latifa ortidan mojaro: Turkiyada milliarderga nisbatan tergov boshlandiLatifa ortidan mojaro: Turkiyada milliarderga nisbatan tergov boshlandiKecha, 16:4412 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladiKecha, 15:48Bu yilning eng noyob astronomik hodisasi kuzatiladiBu yilning eng noyob astronomik hodisasi kuzatiladiKecha, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi