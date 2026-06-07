“Bolang baribir o‘ladi deb qaytarib berishgan”- Bahora Arslonovaning ko‘z yoshli xotirasi

·0·Madaniyat
“Bolang baribir o‘ladi deb qaytarib berishgan”- Bahora Arslonovaning ko‘z yoshli xotirasi

Bahora Arslonova intervyularidan birida hayotida boshidan o‘tgan eng og‘ir sinovlardan biri haqida ochiq gapirdi. U farzandining sog‘lig‘i bilan bog‘liq qiyin kunlarni eslab, bu holat ona uchun juda katta og‘riq bo‘lganini aytdi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, o‘g‘lini tez yordam bilan shifoxonaga olib borishganida, bolani qabul qilishmagan va “baribir o‘ladi” degan gaplar bilan qaytarib yuborishgan. Shundan so‘ng onasi unga bildirmasdan bolani Zangiotaga olib borgan.

Bahora Arslonova o‘sha paytda to‘y xizmatida bo‘lganini aytdi. To‘y tugagach, onasiga qo‘ng‘iroq qilganida, o‘g‘li reanimatsiyada ekanini eshitib, hushidan ketgandek yiqilib tushganini esladi.

“Bolam, o‘g‘ling reanimatsiyada, hali chiqqani yo‘q”, degan gapni eshitganimda yiqilib tushdim. Bu ona uchun juda og‘ir og‘riq”, — dedi u.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bobur Mansurov rafiqasi bilan romantik sayohatga chiqdiBobur Mansurov rafiqasi bilan romantik sayohatga chiqdiKecha, 16:35O‘zbekiston Qahramoni Ibrohim G‘ofurov vafot etdi — adabiyotimiz katta yo‘qotishO‘zbekiston Qahramoni Ibrohim G‘ofurov vafot etdi — adabiyotimiz katta yo‘qotishKecha, 15:30Hosila Rahimovaning bolalar zo‘ravonligiga qarshi mavzudagi chiqishi tarmoqlarda e’tibor qozondi! (video)Hosila Rahimovaning bolalar zo‘ravonligiga qarshi mavzudagi chiqishi tarmoqlarda e’tibor qozondi! (video)Kecha, 13:47Nargiza Abdullayeva 28 yil o‘tib, “Charxpalak”dagi raqsini takrorladi(video)Nargiza Abdullayeva 28 yil o‘tib, “Charxpalak”dagi raqsini takrorladi(video)Kecha, 10:27O‘zbek to‘marisi Hosila Rahimova 10 yillik tanaffusdan so‘ng katta sahnaga qaytdi!O‘zbek to‘marisi Hosila Rahimova 10 yillik tanaffusdan so‘ng katta sahnaga qaytdi!Kecha, 07:40Lola oilasi bilan koreys trendini takrorlab ko‘rdiLola oilasi bilan koreys trendini takrorlab ko‘rdiKecha, 06:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!