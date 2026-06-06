Iroq terma jamoasi yulduzi AQSH aeroportida yetti soat so‘roq qilindi
Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha kutilayotgan yirik Jahon chempionati (JCH-2026) boshlanishi arafasida terma jamoalar va futbolchilar bilan bog‘liq turli qiziqarli va gohida achinarli voqealar kun tartibiga chiqmoqda. Ana shunday kutilmagan va noxush vaziyatlardan biriga Iroq milliy terma jamoasining mahoratli hujumchisi Ayman Hussayn duch keldi. Okean ortiga o‘z mamlakati sharafini himoya qilish uchun yetib kelgan forvard AQSH aeroportida mahalliy xavfsizlik tizimlari tomonidan to‘xtatilgan.
Ma’lumotlarga qaraganda, taniqli futbolchi chegara nazorati mas’ullari tomonidan ushlab turilgan va roppa-rosa yetti soat davomida sinchkovlik bilan so‘roq qilingan. Keng qamrovli tekshiruvlardan so‘ng, unga nisbatan hech qanday shubha qolmagach, futbolchi qo‘yvorilgan.
Ayanchli chalkashlik va ismlar o‘xshashligi
Transport xavfsizligi xizmatining ushbu xatti-harakatiga nima sabab bo‘lgani surishtirilganda, vaziyat aslida juda katta xatolik ekanligi ma’lum bo‘ldi:
Ismlar chalkashligi: AQSH maxsus xizmatlari Ayman Hussaynni terrorchilik guruhlariga aloqadorlikda gumon qilinayotgan va qidiruvda bo‘lgan boshqa bir Iroq fuqarosi bilan shunchaki adashtirib yuborishgan.
Taqdirning achchiq hazili: Vaziyatning eng og‘riqli va achinarli tomoni shundaki, Ayman Hussaynning o‘zi va uning oilasi aynan mana shunday mudhish terrorchilik harakatlaridan yillar davomida juda katta ziyon ko‘rgan jabrdiydalardan hisoblanadi.
Hujumchi oilasining fojiali va mashaqqatli tarixi
Iroqlik yulduzning hayoti va oila a’zolarining qismati har qanday insonni larzaga soladi. Futbolchining o‘tmishidagi qayg‘uli voqealar xronologiyasi quyidagicha ko‘rinish olgan:
Tarixiy yillar
Oila a’zolari bilan bog‘liq mudhish hodisalar
Vaziyatning bugungi oqibati
2008 yil
Iroq milliy armiyasida xizmat qilgan otasi vazifasini bajarish chog‘ida terrorchilar tomonidan shahid etilgan.
Bolalik davridayoq oila boshlig‘idan ayrilgan.
2014 yil
Futbolchining katta akasi noma’lum jangarilar tomonidan o‘g‘irlab ketilgan.
Mana oradan yillar o‘tsa-da, uning taqdiri haqida hanuzgacha hech qanday ma’lumot yo‘q.
Cheksiz iroda va Mundialga bo‘lgan kuchli ishtiyoq
Boshidan kechirgan yetti soatlik og‘ir ruhiy bosim va so‘roqlarga, shuningdek, yuragidagi eski yaralarning yangilanishiga qaramay, Ayman Hussayn o‘zining temirdek irodasini namoyish etmoqda. Mahoratli hujumchi sodir bo‘lgan voqeani ortda qoldirib, bor e’tiborini futbolga qaratgan:
Zamin sharhi: Iroqlik hujumchining hayot yo‘li — haqiqiy matonat maktabidir. Otasi va akasidan aynan terror tufayli ayrilgan sportchini, AQSHda xuddi shu jinoyatda gumonlab so‘roq qilinishi adolatdan emas, albatta. Biroq Ayman Hussayn bugungi kunda o‘z xalqining umid chirog‘i va milliy qahramoni hisoblanadi. Uning mana shunday qiyinchiliklardan so‘ng yana safga qaytib, mashg‘ulotlarni davom ettirishi Mundialda Iroq terma jamoasiga qo‘shimcha kuch va kuchli motivatsiya berishi aniq. Jasur futbolchiga JCH-2026 o‘yinlarida yorqin gollar va ulkan zafarlar tilaymiz!
Jahon chempionatining eng ta’sirli va shov-shuvli voqealari, terma jamoalar lagerlaridan eksklyuziv reportajlar va futbol yulduzlari hayotiga oid qaynoq xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…