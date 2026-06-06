Iroq terma jamoasi yulduzi AQSH aeroportida yetti soat so‘roq qilindi

·27·Dunyo
Iroq terma jamoasi yulduzi AQSH aeroportida yetti soat so‘roq qilindi

Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha kutilayotgan yirik Jahon chempionati (JCH-2026) boshlanishi arafasida terma jamoalar va futbolchilar bilan bog‘liq turli qiziqarli va gohida achinarli voqealar kun tartibiga chiqmoqda. Ana shunday kutilmagan va noxush vaziyatlardan biriga Iroq milliy terma jamoasining mahoratli hujumchisi Ayman Hussayn duch keldi. Okean ortiga o‘z mamlakati sharafini himoya qilish uchun yetib kelgan forvard AQSH aeroportida mahalliy xavfsizlik tizimlari tomonidan to‘xtatilgan.

Ma’lumotlarga qaraganda, taniqli futbolchi chegara nazorati mas’ullari tomonidan ushlab turilgan va roppa-rosa yetti soat davomida sinchkovlik bilan so‘roq qilingan. Keng qamrovli tekshiruvlardan so‘ng, unga nisbatan hech qanday shubha qolmagach, futbolchi qo‘yvorilgan.

Ayanchli chalkashlik va ismlar o‘xshashligi

Transport xavfsizligi xizmatining ushbu xatti-harakatiga nima sabab bo‘lgani surishtirilganda, vaziyat aslida juda katta xatolik ekanligi ma’lum bo‘ldi:

  • Ismlar chalkashligi: AQSH maxsus xizmatlari Ayman Hussaynni terrorchilik guruhlariga aloqadorlikda gumon qilinayotgan va qidiruvda bo‘lgan boshqa bir Iroq fuqarosi bilan shunchaki adashtirib yuborishgan.

  • Taqdirning achchiq hazili: Vaziyatning eng og‘riqli va achinarli tomoni shundaki, Ayman Hussaynning o‘zi va uning oilasi aynan mana shunday mudhish terrorchilik harakatlaridan yillar davomida juda katta ziyon ko‘rgan jabrdiydalardan hisoblanadi.

Hujumchi oilasining fojiali va mashaqqatli tarixi

Iroqlik yulduzning hayoti va oila a’zolarining qismati har qanday insonni larzaga soladi. Futbolchining o‘tmishidagi qayg‘uli voqealar xronologiyasi quyidagicha ko‘rinish olgan:

Tarixiy yillar

Oila a’zolari bilan bog‘liq mudhish hodisalar

Vaziyatning bugungi oqibati

2008 yil

Iroq milliy armiyasida xizmat qilgan otasi vazifasini bajarish chog‘ida terrorchilar tomonidan shahid etilgan.

Bolalik davridayoq oila boshlig‘idan ayrilgan.

2014 yil

Futbolchining katta akasi noma’lum jangarilar tomonidan o‘g‘irlab ketilgan.

Mana oradan yillar o‘tsa-da, uning taqdiri haqida hanuzgacha hech qanday ma’lumot yo‘q.

Cheksiz iroda va Mundialga bo‘lgan kuchli ishtiyoq

Boshidan kechirgan yetti soatlik og‘ir ruhiy bosim va so‘roqlarga, shuningdek, yuragidagi eski yaralarning yangilanishiga qaramay, Ayman Hussayn o‘zining temirdek irodasini namoyish etmoqda. Mahoratli hujumchi sodir bo‘lgan voqeani ortda qoldirib, bor e’tiborini futbolga qaratgan:

Zamin sharhi: Iroqlik hujumchining hayot yo‘li — haqiqiy matonat maktabidir. Otasi va akasidan aynan terror tufayli ayrilgan sportchini, AQSHda xuddi shu jinoyatda gumonlab so‘roq qilinishi adolatdan emas, albatta. Biroq Ayman Hussayn bugungi kunda o‘z xalqining umid chirog‘i va milliy qahramoni hisoblanadi. Uning mana shunday qiyinchiliklardan so‘ng yana safga qaytib, mashg‘ulotlarni davom ettirishi Mundialda Iroq terma jamoasiga qo‘shimcha kuch va kuchli motivatsiya berishi aniq. Jasur futbolchiga JCH-2026 o‘yinlarida yorqin gollar va ulkan zafarlar tilaymiz!

Jahon chempionatining eng ta’sirli va shov-shuvli voqealari, terma jamoalar lagerlaridan eksklyuziv reportajlar va futbol yulduzlari hayotiga oid qaynoq xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

IroqAQSHAyman HusaynJahon chempionatiTransport xavfsizligi xizmati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir og‘iz latifa sababli turk milliarderi tergovga tortildiBir og‘iz latifa sababli turk milliarderi tergovga tortildiKecha, 18:27Olimlar 5000 yillik mumiyo mikroorganizmidan non yopdiOlimlar 5000 yillik mumiyo mikroorganizmidan non yopdiKecha, 18:10Roman Abramovich Kiyevda Volodimir Zelenskiy bilan "yashirin" uchrashdimi?Roman Abramovich Kiyevda Volodimir Zelenskiy bilan "yashirin" uchrashdimi?Kecha, 17:41Latifa ortidan mojaro: Turkiyada milliarderga nisbatan tergov boshlandiLatifa ortidan mojaro: Turkiyada milliarderga nisbatan tergov boshlandiKecha, 16:4412 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladiKecha, 15:48Bu yilning eng noyob astronomik hodisasi kuzatiladiBu yilning eng noyob astronomik hodisasi kuzatiladiKecha, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Iroq terma jamoasi yulduzi AQSH aeroportida yetti soat so‘roq qilindi – Zamin.uz, 06.06.2026