Xitoyning Tianwen-2 zondi Oy boʻlagi boʻlishi mumkin boʻlgan asteroidga yaqinlashmoqda
Xitoyning Tianwen-2 kosmik apparati yaqin haftalarda Kamo'oalewa deb nomlanuvchi kichik asteroidga yaqinlashishi kutilmoqda. Ushbu obyekt 2016-yilda Gavayi universiteti Astronomiya instituti tomonidan Pan-STARRS teleskopi yordamida kashf etilgan edi. Mazkur missiya koinot tadqiqotlari tarixida oʻziga xos oʻringa ega, chunki u asteroidning kelib chiqishi haqidagi muhim savollarga javob berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kamo'oalewa — A Hua He Inoa dasturi doirasida gavayi tilida nomlangan birinchi osmon jismidir. Olimlarning taxminiga koʻra, bu asteroid qadimgi toʻqnashuv natijasida Oydan ajralib chiqqan parcha boʻlishi mumkin. Tianwen-2 missiyasining asosiy vazifasi nafaqat obyekt sirtini oʻrganish, balki undan namunalar yigʻib, Yerga qaytarib olib kelishdan iborat. Bu esa 2021-yilda ilgari surilgan "oy gipotezasi"ni tekshirish imkonini beradi.
Gavayi universiteti Astronomiya instituti rahbari Dug Simonsning taʼkidlashicha, ushbu missiya sayyoralarni oʻrganish fanida yangi bosqichni boshlab beradi. Yer usti teleskoplari orqali topilgan obyekt endilikda bevosita kosmik apparat yordamida tadqiq etiladi. Gavayi tilidan tarjima qilinganda "tebranuvchi osmon jismi" maʼnosini anglatuvchi Kamo'oalewa oʻzining Yerga nisbatan gʻayritabiiy orbitasi bilan ajralib turadi.
Agar Tianwen-2 asteroidning Oydan kelib chiqqanini tasdiqlasa, bu Yer va Oy oʻtmishda oʻzaro modda almashgani haqidagi nazariyalarni mustahkamlaydi. Bunday tadqiqotlar Quyosh tizimining erta dinamikasini tushunishda muhim ahamiyatga ega. Hozirda Xitoy muhandislari va xalqaro olimlar guruhi apparatdan keladigan ilk yaqin masofadagi maʼlumotlarni kutishmoqda.
…