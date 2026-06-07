Xitoyning Tianwen-2 zondi Oy boʻlagi boʻlishi mumkin boʻlgan asteroidga yaqinlashmoqda

·0·Texno
Xitoyning Tianwen-2 zondi Oy boʻlagi boʻlishi mumkin boʻlgan asteroidga yaqinlashmoqda

Xitoyning Tianwen-2 kosmik apparati yaqin haftalarda Kamo'oalewa deb nomlanuvchi kichik asteroidga yaqinlashishi kutilmoqda. Ushbu obyekt 2016-yilda Gavayi universiteti Astronomiya instituti tomonidan Pan-STARRS teleskopi yordamida kashf etilgan edi. Mazkur missiya koinot tadqiqotlari tarixida oʻziga xos oʻringa ega, chunki u asteroidning kelib chiqishi haqidagi muhim savollarga javob berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kamo'oalewa — A Hua He Inoa dasturi doirasida gavayi tilida nomlangan birinchi osmon jismidir. Olimlarning taxminiga koʻra, bu asteroid qadimgi toʻqnashuv natijasida Oydan ajralib chiqqan parcha boʻlishi mumkin. Tianwen-2 missiyasining asosiy vazifasi nafaqat obyekt sirtini oʻrganish, balki undan namunalar yigʻib, Yerga qaytarib olib kelishdan iborat. Bu esa 2021-yilda ilgari surilgan "oy gipotezasi"ni tekshirish imkonini beradi.

Gavayi universiteti Astronomiya instituti rahbari Dug Simonsning taʼkidlashicha, ushbu missiya sayyoralarni oʻrganish fanida yangi bosqichni boshlab beradi. Yer usti teleskoplari orqali topilgan obyekt endilikda bevosita kosmik apparat yordamida tadqiq etiladi. Gavayi tilidan tarjima qilinganda "tebranuvchi osmon jismi" maʼnosini anglatuvchi Kamo'oalewa oʻzining Yerga nisbatan gʻayritabiiy orbitasi bilan ajralib turadi.

Agar Tianwen-2 asteroidning Oydan kelib chiqqanini tasdiqlasa, bu Yer va Oy oʻtmishda oʻzaro modda almashgani haqidagi nazariyalarni mustahkamlaydi. Bunday tadqiqotlar Quyosh tizimining erta dinamikasini tushunishda muhim ahamiyatga ega. Hozirda Xitoy muhandislari va xalqaro olimlar guruhi apparatdan keladigan ilk yaqin masofadagi maʼlumotlarni kutishmoqda.

Tianwen-2Kamo'oalewaKosmosXitoyAstronomiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiKecha, 18:48Yon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiYon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiKecha, 18:29WWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariWWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariKecha, 18:24Janubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildiJanubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildiKecha, 18:20Sriram Krishnan Oq uyning sunʼiy intellekt boʻyicha maslahatchisi lavozimidan ketmoqdaSriram Krishnan Oq uyning sunʼiy intellekt boʻyicha maslahatchisi lavozimidan ketmoqdaKecha, 17:59Yandex hududiy shevalarga bagʻishlangan interaktiv oʻyinni ishga tushirdiYandex hududiy shevalarga bagʻishlangan interaktiv oʻyinni ishga tushirdiKecha, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xitoyning Tianwen-2 zondi Oy boʻlagi boʻlishi mumkin boʻlgan asteroidga yaqinlashmoqda – Zamin.uz, 07.06.2026