ChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldi
Sun’iy intellekt sohasidagi raqobat kundan-kunga kuchayib borayotgan bir paytda ChatGPT yana bir katta natija bilan diqqat markaziga chiqdi. Ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu ilova uch yil ichida oyiga bir milliard faol foydalanuvchi ko‘rsatkichiga yetib, tarixdagi eng tez ommalashgan ilovalardan biriga aylandi.
Bu raqam oddiy statistika emas. Chunki bunday ko‘rsatkichga erishish uchun Google Maps, TikTok va YouTube kabi ulkan platformalarga besh yildan sakkiz yilgacha vaqt kerak bo‘lgan. ChatGPT esa bu marrani ancha qisqa muddatda zabt etdi. Rostini aytganda, texnologiya bozorida bu “tez yurish” emas, deyarli raketa rejimi.
Ma’lumot ixtisoslashgan konsalting kompaniyasi hisob-kitoblariga asoslangan. Unda faqat mobil ilova orqali foydalanuvchi faol auditoriya inobatga olingan. Ya’ni ChatGPT'ning veb-versiyasi, dasturchilar uchun interfeyslari va API orqali foydalanish holatlari bu hisobga kiritilmagan. Demak, umumiy ekotizim bo‘yicha auditoriya yanada kattaroq bo‘lishi mumkin.
Shu bilan birga, ushbu hisob-kitobda yana bir muhim jihat bor: ilovani har kuni ertalab ochadigan doimiy foydalanuvchi ham, undan bir oyda bir marta foydalangan odam ham bir xil tarzda hisoblangan. Bu mobil ilovalar auditoriyasini baholashda odatiy yondashuv hisoblanadi, ammo raqamlarni tahlil qilishda mazkur nuqtani ham yoddan chiqarmaslik kerak.
ChatGPT'ning bunday tez ommalashishi sun’iy intellekt endi faqat mutaxassislar yoki dasturchilar uchun mo‘ljallangan vosita emasligini ko‘rsatdi. Undan talabalar, jurnalistlar, tadbirkorlar, marketologlar, tarjimonlar, dasturchilar, kontent yaratuvchilar va oddiy foydalanuvchilar ham kundalik ishida foydalanmoqda.
Ilovaning ommaviy segmentdagi ustunligi ham aynan shu bilan bog‘liq. ChatGPT odamlarga matn yozish, g‘oya topish, ma’lumotni tushunish, reja tuzish, tarjima qilish, kod yozish va kundalik vazifalarni yengillashtirishda yordam bermoqda. Qisqasi, sun’iy intellekt “kelajakda bo‘ladigan narsa”dan “hozir telefoningda turgan yordamchi”ga aylandi.
Biroq bozorda raqobat ham kuchaymoqda. ChatGPT bir yil ichida 62 foizga o‘sgan bo‘lsa, uning asosiy raqobatchilaridan biri hisoblangan Anthropic kompaniyasining Claude ilovasi 640 foizlik o‘sishni namoyish etmoqda. Bu raqam Claude hali auditoriya jihatidan kichikroq bo‘lsa-da, juda tez sur’atda kengayib borayotganini anglatadi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Claude'ning foydalanuvchilari soni 56 million nafarga yetgan. Bu ChatGPT bilan taqqoslaganda ancha kam ko‘rsatkich, ammo o‘sish sur’ati juda yuqori. Ayniqsa, Claude dasturchilar, korporativ mijozlar va murakkab ish jarayonlarida sun’iy intellektdan foydalanuvchilar orasida o‘z o‘rnini mustahkamlamoqda.
Bugungi holatni sodda qilib aytganda, ChatGPT ommaviy bozorda yetakchi, Claude esa professional va korporativ muhitda kuchayib bormoqda. Birinchisi keng auditoriya bilan ishlamoqda, ikkinchisi esa ayrim sohalarda chuqurroq yechimlar taklif qilishga urinmoqda.
Bu raqobat sun’iy intellekt bozori uchun foydali. Chunki kompaniyalar foydalanuvchilar uchun yanada qulay, tezkor, xavfsiz va aqlli xizmatlar taklif qilishga majbur bo‘ladi. Natijada sun’iy intellekt vositalari tezroq rivojlanadi, imkoniyatlar kengayadi va narxlar bo‘yicha ham raqobat kuchayadi.
Yana bir muhim jihat — har ikki kompaniya bir-biridan bir necha haftalik farq bilan birjaga chiqishga tayyorgarlik ko‘rayotgani aytilmoqda. Agar bu jarayon amalga oshsa, sun’iy intellekt bozorida yangi moliyaviy bosqich boshlanishi mumkin. Investorlar uchun AI kompaniyalari kelgusi yillarda eng qiziq yo‘nalishlardan biri bo‘lib qolishi aniq.
Biroq bunday tez o‘sish kompaniyalar oldiga katta mas’uliyat ham qo‘yadi. Bir milliard faol foydalanuvchi — bu nafaqat muvaffaqiyat, balki xavfsizlik, maxfiylik, axborot ishonchliligi va texnologiyadan mas’uliyatli foydalanish bo‘yicha ulkan yuk hamdir. Sun’iy intellekt qanchalik ommalashsa, uning jamiyatga ta’siri ham shunchalik kuchayadi.
ChatGPT'ning rekord darajada tez ommalashishi texnologiyalar tarixida yangi davr boshlanganini ko‘rsatmoqda. Agar avval internet, keyin smartfonlar hayot tarzini o‘zgartirgan bo‘lsa, endi sun’iy intellekt kundalik ish, ta’lim, biznes va ijod jarayonlariga kirib kelmoqda.
Xulosa qilib aytganda, ChatGPT uch yil ichida oyiga bir milliard faol foydalanuvchiga yetib, raqamli tarixdagi eng tez o‘sgan ilovalardan biriga aylandi. Claude esa kichikroq auditoriya bilan bo‘lsa-da, juda yuqori o‘sish sur’atini ko‘rsatmoqda. Demak, sun’iy intellekt bozorida haqiqiy katta poyga endi boshlanmoqda.
Bu poygada kim g‘olib bo‘lishini vaqt ko‘rsatadi. Ammo bitta narsa aniq: sun’iy intellekt endi tor doiradagi texnologiya emas, balki milliardlab odamlarning kundalik hayotiga kirib kelgan yangi raqamli voqelikdir.
…