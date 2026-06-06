ChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldi

·31·Texno
ChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldi

Sun’iy intellekt sohasidagi raqobat kundan-kunga kuchayib borayotgan bir paytda ChatGPT yana bir katta natija bilan diqqat markaziga chiqdi. Ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu ilova uch yil ichida oyiga bir milliard faol foydalanuvchi ko‘rsatkichiga yetib, tarixdagi eng tez ommalashgan ilovalardan biriga aylandi.

Bu raqam oddiy statistika emas. Chunki bunday ko‘rsatkichga erishish uchun Google Maps, TikTok va YouTube kabi ulkan platformalarga besh yildan sakkiz yilgacha vaqt kerak bo‘lgan. ChatGPT esa bu marrani ancha qisqa muddatda zabt etdi. Rostini aytganda, texnologiya bozorida bu “tez yurish” emas, deyarli raketa rejimi.

Ma’lumot ixtisoslashgan konsalting kompaniyasi hisob-kitoblariga asoslangan. Unda faqat mobil ilova orqali foydalanuvchi faol auditoriya inobatga olingan. Ya’ni ChatGPT'ning veb-versiyasi, dasturchilar uchun interfeyslari va API orqali foydalanish holatlari bu hisobga kiritilmagan. Demak, umumiy ekotizim bo‘yicha auditoriya yanada kattaroq bo‘lishi mumkin.

Shu bilan birga, ushbu hisob-kitobda yana bir muhim jihat bor: ilovani har kuni ertalab ochadigan doimiy foydalanuvchi ham, undan bir oyda bir marta foydalangan odam ham bir xil tarzda hisoblangan. Bu mobil ilovalar auditoriyasini baholashda odatiy yondashuv hisoblanadi, ammo raqamlarni tahlil qilishda mazkur nuqtani ham yoddan chiqarmaslik kerak.

ChatGPT'ning bunday tez ommalashishi sun’iy intellekt endi faqat mutaxassislar yoki dasturchilar uchun mo‘ljallangan vosita emasligini ko‘rsatdi. Undan talabalar, jurnalistlar, tadbirkorlar, marketologlar, tarjimonlar, dasturchilar, kontent yaratuvchilar va oddiy foydalanuvchilar ham kundalik ishida foydalanmoqda.

Ilovaning ommaviy segmentdagi ustunligi ham aynan shu bilan bog‘liq. ChatGPT odamlarga matn yozish, g‘oya topish, ma’lumotni tushunish, reja tuzish, tarjima qilish, kod yozish va kundalik vazifalarni yengillashtirishda yordam bermoqda. Qisqasi, sun’iy intellekt “kelajakda bo‘ladigan narsa”dan “hozir telefoningda turgan yordamchi”ga aylandi.

Biroq bozorda raqobat ham kuchaymoqda. ChatGPT bir yil ichida 62 foizga o‘sgan bo‘lsa, uning asosiy raqobatchilaridan biri hisoblangan Anthropic kompaniyasining Claude ilovasi 640 foizlik o‘sishni namoyish etmoqda. Bu raqam Claude hali auditoriya jihatidan kichikroq bo‘lsa-da, juda tez sur’atda kengayib borayotganini anglatadi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Claude'ning foydalanuvchilari soni 56 million nafarga yetgan. Bu ChatGPT bilan taqqoslaganda ancha kam ko‘rsatkich, ammo o‘sish sur’ati juda yuqori. Ayniqsa, Claude dasturchilar, korporativ mijozlar va murakkab ish jarayonlarida sun’iy intellektdan foydalanuvchilar orasida o‘z o‘rnini mustahkamlamoqda.

Bugungi holatni sodda qilib aytganda, ChatGPT ommaviy bozorda yetakchi, Claude esa professional va korporativ muhitda kuchayib bormoqda. Birinchisi keng auditoriya bilan ishlamoqda, ikkinchisi esa ayrim sohalarda chuqurroq yechimlar taklif qilishga urinmoqda.

Bu raqobat sun’iy intellekt bozori uchun foydali. Chunki kompaniyalar foydalanuvchilar uchun yanada qulay, tezkor, xavfsiz va aqlli xizmatlar taklif qilishga majbur bo‘ladi. Natijada sun’iy intellekt vositalari tezroq rivojlanadi, imkoniyatlar kengayadi va narxlar bo‘yicha ham raqobat kuchayadi.

Yana bir muhim jihat — har ikki kompaniya bir-biridan bir necha haftalik farq bilan birjaga chiqishga tayyorgarlik ko‘rayotgani aytilmoqda. Agar bu jarayon amalga oshsa, sun’iy intellekt bozorida yangi moliyaviy bosqich boshlanishi mumkin. Investorlar uchun AI kompaniyalari kelgusi yillarda eng qiziq yo‘nalishlardan biri bo‘lib qolishi aniq.

Biroq bunday tez o‘sish kompaniyalar oldiga katta mas’uliyat ham qo‘yadi. Bir milliard faol foydalanuvchi — bu nafaqat muvaffaqiyat, balki xavfsizlik, maxfiylik, axborot ishonchliligi va texnologiyadan mas’uliyatli foydalanish bo‘yicha ulkan yuk hamdir. Sun’iy intellekt qanchalik ommalashsa, uning jamiyatga ta’siri ham shunchalik kuchayadi.

ChatGPT'ning rekord darajada tez ommalashishi texnologiyalar tarixida yangi davr boshlanganini ko‘rsatmoqda. Agar avval internet, keyin smartfonlar hayot tarzini o‘zgartirgan bo‘lsa, endi sun’iy intellekt kundalik ish, ta’lim, biznes va ijod jarayonlariga kirib kelmoqda.

Xulosa qilib aytganda, ChatGPT uch yil ichida oyiga bir milliard faol foydalanuvchiga yetib, raqamli tarixdagi eng tez o‘sgan ilovalardan biriga aylandi. Claude esa kichikroq auditoriya bilan bo‘lsa-da, juda yuqori o‘sish sur’atini ko‘rsatmoqda. Demak, sun’iy intellekt bozorida haqiqiy katta poyga endi boshlanmoqda.

Bu poygada kim g‘olib bo‘lishini vaqt ko‘rsatadi. Ammo bitta narsa aniq: sun’iy intellekt endi tor doiradagi texnologiya emas, balki milliardlab odamlarning kundalik hayotiga kirib kelgan yangi raqamli voqelikdir.

ChatGPTGoogle MapsTikTokYouTube
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyning Tianwen-2 zondi Oy boʻlagi boʻlishi mumkin boʻlgan asteroidga yaqinlashmoqdaXitoyning Tianwen-2 zondi Oy boʻlagi boʻlishi mumkin boʻlgan asteroidga yaqinlashmoqdaBugun, 19:23Yon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiYon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiKecha, 18:29WWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariWWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariKecha, 18:24Janubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildiJanubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildiKecha, 18:20Sriram Krishnan Oq uyning sunʼiy intellekt boʻyicha maslahatchisi lavozimidan ketmoqdaSriram Krishnan Oq uyning sunʼiy intellekt boʻyicha maslahatchisi lavozimidan ketmoqdaKecha, 17:59Yandex hududiy shevalarga bagʻishlangan interaktiv oʻyinni ishga tushirdiYandex hududiy shevalarga bagʻishlangan interaktiv oʻyinni ishga tushirdiKecha, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
ChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldi – Zamin.uz, 06.06.2026