WWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlari

·38·Texno
WWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlari

Apple kompaniyasining har yilgi Worldwide Developers Conference (WWDC 2026) anjumani yaqinlashar ekan, texnologiya olamida katta oʻzgarishlar kutilmoqda. Tadbir dushanba kuni Tinch okeani vaqti bilan soat 10:00 da boshlanadi va Apple Developer ilovasi, kompaniya sayti hamda YouTube kanali orqali jonli efirga uzatiladi. Bu yilgi konferensiyaning asosiy eʻtibori Siri ovozli yordamchisining tubdan yangilanishi va Apple Intelligence tizimining kengayishiga qaratiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Eng kutilgan yangiliklardan biri — Siriʻning sunʻiy intellekt asosidagi yirik yangilanishidir. Endilikda u kontekstni yaxshiroq tushunadigan, koʻp bosqichli vazifalarni bajara oladigan va ilovalar bilan tabiiyroq muloqot qiladigan yordamchiga aylanadi. Maʻlumotlarga koʻra, Siri oʻz imkoniyatlarini oshirish uchun Googleʻning Gemini texnologiyasidan foydalanadi. Shuningdek, Bloomberg xabariga koʻra, ChatGPT, Claude va Gemini bilan raqobatlasha oladigan alohida Siri ilovasi taqdim etilishi mumkin.

Apple Intelligence doirasida Photos ilovasi ham sezilarli darajada aqllashadi. Foydalanuvchilar tabiiy tilda soʻrov yuborish orqali suratlarni tahrirlashlari, keraksiz obʻektlarni oʻchirib tashlashlari va aqlli tavsiyalardan foydalanishlari mumkin boʻladi. Kamera ilovasida esa yangi “Visual Intelligence” boʻlimi paydo boʻlib, u Google Image Search yordamida obʻektlarni aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, Image Playground ilovasi yuqori sifatli tasvirlar yaratish va yangi badiiy uslublar bilan boyitiladi.

Tizimning boshqa qismlarida ham qiziqarli funksiyalar kutilmoqda. Masalan, Wallet ilovasida cheklarni suratga olish orqali xarajatlarni boʻlishish (bill-splitting) imkoniyati yaratiladi. App Store doirasida esa foydalanuvchilar uchun bron qilish yoki hujjatlarni boshqarish kabi vazifalarni bajaruvchi sunʻiy intellekt agentlari joriy etilishi mumkin. Shuningdek, foydalanuvchi kayfiyatiga mos AI-oboylar va matn asosida taklif qilinadigan Genmoji funksiyasi ham foydalanuvchilar ixtiyoriga berilishi kutilmoqda.

AppleSiriWWDC 2026Sunʻiy IntellektiPhone
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiKecha, 18:48Yon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiYon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiKecha, 18:29Janubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildiJanubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildiKecha, 18:20Sriram Krishnan Oq uyning sunʼiy intellekt boʻyicha maslahatchisi lavozimidan ketmoqdaSriram Krishnan Oq uyning sunʼiy intellekt boʻyicha maslahatchisi lavozimidan ketmoqdaKecha, 17:59Yandex hududiy shevalarga bagʻishlangan interaktiv oʻyinni ishga tushirdiYandex hududiy shevalarga bagʻishlangan interaktiv oʻyinni ishga tushirdiKecha, 16:53Tramp maʻmuriyati OpenAI kompaniyasining aksiyadoriga aylanishi mumkinTramp maʻmuriyati OpenAI kompaniyasining aksiyadoriga aylanishi mumkinKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus