Yandex hududiy shevalarga bagʻishlangan interaktiv oʻyinni ishga tushirdi
Rus tili kuni munosabati bilan Yandex jamoasi oʻzining asosiy sahifasida hududiy dialektlar va oʻziga xos soʻzlarga bagʻishlangan yangi interaktiv loyihani taqdim etdi. Ushbu oʻyin foydalanuvchilarga Rossiyaning turli hududlarida qoʻllaniladigan leksikani qanchalik yaxshi bilishlarini tekshirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Loyiha doirasida 46 ta noodatiy hududiy soʻzlar tanlab olingan boʻlib, ular 2025-yilning noyabr oyidan boshlab Alisa AI virtual yordamchisi bilan boʻlgan 3,8 milliarddan ortiq anonim xabarlarni tahlil qilish asosida shakllantirilgan. Kompaniya tahlilchilari har bir soʻzning oʻziga xosligini turli hududlardagi qoʻllanilish chastotasini solishtirish orqali aniqlashgan.
Foydalanuvchilar oʻyinda ishtirok etib, berilgan yordamchi maʼlumotlar asosida soʻzlarni harflardan yigʻishlari kerak boʻladi. Oʻyin yakunlangach, ishtirokchilar oʻz natijalarini koʻrishlari va ochiq reytingda boshqalar bilan bellashishlari mumkin.
Bundan tashqari, loyihaning maxsus saytida hududiy soʻzlarning izohli lugʻati va ularning qoʻllanilishiga doir misollar joylashtirilgan. Shuningdek, har bir soʻzning etimologiyasi va hududiy xususiyatlari haqida Alisa AI bilan suhbatlashish imkoniyati ham yaratilgan.
…