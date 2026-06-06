O‘zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi muhim ogohlantirish yo‘lladi

·40·Jamiyat
O‘zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi muhim ogohlantirish yo‘lladi

Xorijda istiqomat qilayotgan, halol mehnati va yuksak intellekti bilan yurtimiz dovrug‘ini ko‘tarayotgan vatandoshlarimizning huquq va manfaatlarini himoya qilish davlatimizning doimiy diqqat markazida bo‘lib kelgan. Shu bilan birga, ularning chet ellarda o‘zini tutishi va mahalliy tartib-qoidalarga amal qilishi butun bir millatning xorijdagi nufuzini belgilaydi.

Ayni shu mavzuda O‘zbekiston Respublikasining Nyu-York shahridagi Bosh konsulxonasi Amerika Qo‘shma Shtatlari sarhadlarida yashab, mehnat qilayotgan va ta’lim olayotgan yurtdoshlarimizga yo‘naltirilgan jiddiy va zarur murojaat bilan chiqdi. Mazkur rasmiy bayonot okean ortidagi o‘zbek jamoatchiligi orasida katta aks-sado bermoqda.

Ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlar va konsulxona chaqirig‘i

Diplomatik vakolatxonaning alohida qayd etishicha, keyingi paytlarda xalqaro ommaviy axborot vositalari hamda turli global tarmoqlarda o‘zbekistonlik ayrim fuqarolar yoki asli kelib chiqishi O‘zbekistonga taqaladigan shaxslar tomonidan sodir etilgan bo‘lishi mumkin bo‘lgan noqonuniy xatti-harakatlar hamda qonunbuzarliklar xususidagi salbiy xabarlar soni birmuncha ortib bormoqda.

Ana shu omillarni inobatga olgan holda, Bosh konsulxona AQSHda bo‘lib turgan barcha O‘zbekiston fuqarolarini quyidagi muhim jihatlarga qat’iy amal qilishga chaqiradi:

«Amerika Qo‘shma Shtatlari hududida vaqtincha yoki doimiy yashayotgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolaridan mazkur mamlakat qonunchiligiga so‘zsiz va qat’iy rioya etishlarini so‘raymiz. Mahalliy davlat qonunlariga, ko‘p asrlik an’analari, madaniyati hamda jamiyatda umumqabul qilingan yurish-turish va axloq qoidalariga yuksak hurmat bilan munosabatda bo‘lish har bir vatandoshimizning burchidir».

Bitta xato — butun jamoatchilik obro‘siga putur

O‘zbekistonlik diplomatlar har bir noqonuniy qadam nafaqat o‘sha shaxsning o‘ziga, balki u yerdagi minglab yurtdoshlarimizga ham soya solashini afsus bilan ta’kidlashgan. Noxush holatlarning salbiy oqibatlari quyidagi integratsiyalashgan jadvalda aniq ko‘rsatilgan:

Huquqiy va ijtimoiy holat

Yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan salbiy oqibatlar

Shaxsiy mas’uliyatsizlik va qonunbuzarlik

Sodir etilgan har qanday jinoyat yoki huquqbuzarlik qonun oldida faqat shaxsiy javobgarlikka sabab bo‘ladi.

Jamoatchilik obro‘siga salbiy ta’sir

AQSHda sidqidildan halol mehnat qilayotgan, oliygohlarda tahsil olayotgan va muvaffaqiyatli tadbirkorlik bilan shug‘ullanayotgan aksariyat qonunga itoatkor vatandoshlarimiz haqidagi ijobiy tasavvurga putur yetkazadi.

Diplomatlar konsullik-huquqiy ko‘makka doimo tayyor

Shu bilan bir qatorda, O‘zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi o‘z vakolatlari va xalqaro huquq me’yorlari doirasida AQSHdagi vatandoshlarimizga zarur bo‘lgan barcha konsullik-huquqiy yordamlarni ko‘rsatishga tinmay harakat qilayotganini va bunga har doim tayyorligini yana bir bor tilga olib o‘tdi.

«Biz barcha vatandoshlarimizni o‘z xatti-harakatlariga nisbatan maksimal darajada mas’uliyatli bo‘lishga chorlaymiz. Huquqiy muammolarni keltirib chiqaradigan, eng muhimi — jonajon O‘zbekistonimizning va xorijdagi millionlab sofdil fuqarolarimizning xalqaro maydondagi nufuziga, sha’niga dog‘ tushirishi mumkin bo‘lgan har qanday nomaqbul ishlardan butunlay tiyilishga da’vat etamiz», — deyiladi rasmiy xabar yakunida.

Zamin sharhi: Bosh konsulxonaning ushbu murojaati juda o‘z vaqtida va o‘rinli qilingan qadamdir. Bugungi kunda AQSHda minglab o‘zbekistonliklar IT sohasida, ilm-fanda va yirik biznesda vatanimiz nomini yuksaltirishmoqda. Biroq, guruch kurmaksiz bo‘lmaganidek, ba’zi bir shaxslarning yengil-yelpi hayot qidirib qonunlarni buzishi butun boshli millat mehnatini chippakka chiqarishi mumkin. Chet elda yurgan har bir yurtdoshimiz o‘zini O‘zbekistonning kichik bir elchisi deb his qilsa, xorijliklar orasida o‘zbek xalqiga bo‘lgan hurmat yanada yuqori bo‘ladi. AQSHdagi barcha vatandoshlarimizga sog‘lik, omonlik va ishlarida faqat qonuniy zafarlar yor bo‘lishini tilaymiz!

AQSH va Yevropa mamlakatlaridagi o‘zbek diasporasi hayotiga oid eng so‘nggi voqealar, konsullik yangiliklari va dunyo olamidagi eng qaynoq reportajlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

OʻzbekistonNyu-YorkAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

IIB xodimi voyaga yetmagan qiz bilan bog‘liq ishda qo‘lga olindiIIB xodimi voyaga yetmagan qiz bilan bog‘liq ishda qo‘lga olindiKecha, 18:05Toshkentda avtobus harakati paytida piyoda halok bo‘ldiToshkentda avtobus harakati paytida piyoda halok bo‘ldiKecha, 17:42Toshkentda fojiaviy hodisa: avtobus piyodani bosib ketdiToshkentda fojiaviy hodisa: avtobus piyodani bosib ketdiKecha, 17:36Andijonda bekatda yong‘in: qisqa fursatda o‘chirilgan hodisa tafsilotlariAndijonda bekatda yong‘in: qisqa fursatda o‘chirilgan hodisa tafsilotlariKecha, 15:36Yangiyo‘lda erkak homilador turmush o‘rtog‘ini pichoqladiYangiyo‘lda erkak homilador turmush o‘rtog‘ini pichoqladiKecha, 15:20Misrga borgan o‘zbekistonlik sayyohlar soni oshib bormoqda...Misrga borgan o‘zbekistonlik sayyohlar soni oshib bormoqda...Kecha, 10:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi