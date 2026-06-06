O‘zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi muhim ogohlantirish yo‘lladi
Xorijda istiqomat qilayotgan, halol mehnati va yuksak intellekti bilan yurtimiz dovrug‘ini ko‘tarayotgan vatandoshlarimizning huquq va manfaatlarini himoya qilish davlatimizning doimiy diqqat markazida bo‘lib kelgan. Shu bilan birga, ularning chet ellarda o‘zini tutishi va mahalliy tartib-qoidalarga amal qilishi butun bir millatning xorijdagi nufuzini belgilaydi.
Ayni shu mavzuda O‘zbekiston Respublikasining Nyu-York shahridagi Bosh konsulxonasi Amerika Qo‘shma Shtatlari sarhadlarida yashab, mehnat qilayotgan va ta’lim olayotgan yurtdoshlarimizga yo‘naltirilgan jiddiy va zarur murojaat bilan chiqdi. Mazkur rasmiy bayonot okean ortidagi o‘zbek jamoatchiligi orasida katta aks-sado bermoqda.
Ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlar va konsulxona chaqirig‘i
Diplomatik vakolatxonaning alohida qayd etishicha, keyingi paytlarda xalqaro ommaviy axborot vositalari hamda turli global tarmoqlarda o‘zbekistonlik ayrim fuqarolar yoki asli kelib chiqishi O‘zbekistonga taqaladigan shaxslar tomonidan sodir etilgan bo‘lishi mumkin bo‘lgan noqonuniy xatti-harakatlar hamda qonunbuzarliklar xususidagi salbiy xabarlar soni birmuncha ortib bormoqda.
Ana shu omillarni inobatga olgan holda, Bosh konsulxona AQSHda bo‘lib turgan barcha O‘zbekiston fuqarolarini quyidagi muhim jihatlarga qat’iy amal qilishga chaqiradi:
«Amerika Qo‘shma Shtatlari hududida vaqtincha yoki doimiy yashayotgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolaridan mazkur mamlakat qonunchiligiga so‘zsiz va qat’iy rioya etishlarini so‘raymiz. Mahalliy davlat qonunlariga, ko‘p asrlik an’analari, madaniyati hamda jamiyatda umumqabul qilingan yurish-turish va axloq qoidalariga yuksak hurmat bilan munosabatda bo‘lish har bir vatandoshimizning burchidir».
Bitta xato — butun jamoatchilik obro‘siga putur
O‘zbekistonlik diplomatlar har bir noqonuniy qadam nafaqat o‘sha shaxsning o‘ziga, balki u yerdagi minglab yurtdoshlarimizga ham soya solashini afsus bilan ta’kidlashgan. Noxush holatlarning salbiy oqibatlari quyidagi integratsiyalashgan jadvalda aniq ko‘rsatilgan:
Huquqiy va ijtimoiy holat
Yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan salbiy oqibatlar
Shaxsiy mas’uliyatsizlik va qonunbuzarlik
Sodir etilgan har qanday jinoyat yoki huquqbuzarlik qonun oldida faqat shaxsiy javobgarlikka sabab bo‘ladi.
Jamoatchilik obro‘siga salbiy ta’sir
AQSHda sidqidildan halol mehnat qilayotgan, oliygohlarda tahsil olayotgan va muvaffaqiyatli tadbirkorlik bilan shug‘ullanayotgan aksariyat qonunga itoatkor vatandoshlarimiz haqidagi ijobiy tasavvurga putur yetkazadi.
Diplomatlar konsullik-huquqiy ko‘makka doimo tayyor
Shu bilan bir qatorda, O‘zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi o‘z vakolatlari va xalqaro huquq me’yorlari doirasida AQSHdagi vatandoshlarimizga zarur bo‘lgan barcha konsullik-huquqiy yordamlarni ko‘rsatishga tinmay harakat qilayotganini va bunga har doim tayyorligini yana bir bor tilga olib o‘tdi.
«Biz barcha vatandoshlarimizni o‘z xatti-harakatlariga nisbatan maksimal darajada mas’uliyatli bo‘lishga chorlaymiz. Huquqiy muammolarni keltirib chiqaradigan, eng muhimi — jonajon O‘zbekistonimizning va xorijdagi millionlab sofdil fuqarolarimizning xalqaro maydondagi nufuziga, sha’niga dog‘ tushirishi mumkin bo‘lgan har qanday nomaqbul ishlardan butunlay tiyilishga da’vat etamiz», — deyiladi rasmiy xabar yakunida.
Zamin sharhi: Bosh konsulxonaning ushbu murojaati juda o‘z vaqtida va o‘rinli qilingan qadamdir. Bugungi kunda AQSHda minglab o‘zbekistonliklar IT sohasida, ilm-fanda va yirik biznesda vatanimiz nomini yuksaltirishmoqda. Biroq, guruch kurmaksiz bo‘lmaganidek, ba’zi bir shaxslarning yengil-yelpi hayot qidirib qonunlarni buzishi butun boshli millat mehnatini chippakka chiqarishi mumkin. Chet elda yurgan har bir yurtdoshimiz o‘zini O‘zbekistonning kichik bir elchisi deb his qilsa, xorijliklar orasida o‘zbek xalqiga bo‘lgan hurmat yanada yuqori bo‘ladi. AQSHdagi barcha vatandoshlarimizga sog‘lik, omonlik va ishlarida faqat qonuniy zafarlar yor bo‘lishini tilaymiz!
AQSH va Yevropa mamlakatlaridagi o‘zbek diasporasi hayotiga oid eng so‘nggi voqealar, konsullik yangiliklari va dunyo olamidagi eng qaynoq reportajlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…