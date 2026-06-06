Kapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdi
Jahon futboli tarixidagi eng sovrindor va qudratli jamoalardan biri hisoblangan Italiya milliy terma jamoasi atrofidagi inqirozli vaziyat dunyo sportining bosh mavzusiga aylandi. Ishqibozlar uzoq kutgan Mundial yo‘llanmasi navbatdagi bor qo‘ldan boy berildi. «Skuadra Adzurra»ning ketma-ket uchinchi marotaba Jahon chempionati final bosqichidan quruq qolishi mamlakat futboli uchun haqiqiy fojia sifatida qabul qilinmoqda.
Ushbu tarixiy muvaffaqiyatsizlikdan so‘ng, terma jamoa bosh murabbiyi Jennaro Gattuzo o‘z lavozimini rasman tark etdi. Mavjud vaziyat yuzasidan Italiya futboli afsonasi va tajribali mutaxassis Fabio Kapello ommaviy axborot vositalari xodimlarining savollariga javob berar ekan, milliy jamoa ruliga kim kelishi kerakligi borasida o‘z fikrlarini ochiq-oydin bayon qildi.
Antonio Kontening qaytishi eng maqbul variantmi?
Italiyalik mashhur ekspert Fabio Kapelloning fikricha, ayni damda tarkibni og‘ir inqirozdan olib chiqib, jamoaga avvalgi shijoat va xarakterni qaytara oladigan yagona nomzod mavjud. Omadsizlikdan so‘ng yuzaga kelgan sharoitda quyidagi omillar muhim ahamiyat kasb etmoqda:
Gattuzoning ketishi: Jahon chempionatiga chiqa olmagach, Jennaro Gattuzo iste’fo berdi va terma jamoa ruli bo‘shab qoldi.
Kontening erkin maqomi: Ayni shu kunlarda kutilmaganda mahoratli mutaxassis Antonio Konte ham Neapolning «Napoli» klubi bosh murabbiyligidan ketganini e’lon qildi.
Tarixiy muvaffaqiyat: Konte muqaddam, ya’ni 2014–2016 yillar davomida Italiya terma jamoasini boshqargan bo‘lib, o‘sha davrda cheklangan tarkib bilan ham Yevropa yashil maydonlarida juda mazmunli va tahsinga loyiq natijalar ko‘rsata olgan edi.
Italiya futbolidagi so‘nggi o‘zgarishlar xronologiyasi
Terma jamoa va ichki birinchilikdagi so‘nggi murabbiylik harakatlarini quyidagi sodda va integratsiyalashgan jadval orqali yaqqol ko‘rishingiz mumkin:
Murabbiyning ism-sharifi
Oxirgi ish joyi
Hozirgi maqomi / Kapelloning istagi
Jennaro Gattuzo
Italiya terma jamoasi
Mundialga chiqa olmagach, iste’foga chiqdi.
Antonio Konte
«Napoli» klubi
Shartnomani tugatib, erkin agentga aylandi. Terma jamoaga asosiy nomzod.
Zamin sharhi: Ketma-ket uchta Jahon chempionatini o‘tkazib yuborish Italiyadek buyuk futbol mamlakati uchun chidab bo‘lmas zarbadir. Gattuzoning ketishi va ayni shu paytda Antonio Kontening «Napoli»dan bo‘shashi tasodif emasdek go‘yo. Fabio Kapello juda to‘g‘ri ta’kidlagan: Konte o‘zining qattiqqo‘lligi va taktik intizomi bilan mana shunday parokanda holatga tushgan jamoalarni tezda oyoqqa turg‘izib yuborishi bilan mashhur. 2014-2016 yillardagi sermahsul faoliyat bunga yaqqol misol bo‘la oladi. «Skuadra Adzurra» rahbariyati Kapelloning tavsiyasiga quloq tutib, Konteni tezroq jamoaga qaytarsa, Italiya futbolida qayta uyg‘onish davri boshlanishi mumkin.
Yevropa futbolining eng shov-shuvli murabbiylik iste’folari, Italiya terma jamoasining yangi rejalari va eksklyuziv sport sharhlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…