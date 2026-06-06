Kapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdi

·60·Sport
Kapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdi

Jahon futboli tarixidagi eng sovrindor va qudratli jamoalardan biri hisoblangan Italiya milliy terma jamoasi atrofidagi inqirozli vaziyat dunyo sportining bosh mavzusiga aylandi. Ishqibozlar uzoq kutgan Mundial yo‘llanmasi navbatdagi bor qo‘ldan boy berildi. «Skuadra Adzurra»ning ketma-ket uchinchi marotaba Jahon chempionati final bosqichidan quruq qolishi mamlakat futboli uchun haqiqiy fojia sifatida qabul qilinmoqda.

Ushbu tarixiy muvaffaqiyatsizlikdan so‘ng, terma jamoa bosh murabbiyi Jennaro Gattuzo o‘z lavozimini rasman tark etdi. Mavjud vaziyat yuzasidan Italiya futboli afsonasi va tajribali mutaxassis Fabio Kapello ommaviy axborot vositalari xodimlarining savollariga javob berar ekan, milliy jamoa ruliga kim kelishi kerakligi borasida o‘z fikrlarini ochiq-oydin bayon qildi.

Antonio Kontening qaytishi eng maqbul variantmi?

Italiyalik mashhur ekspert Fabio Kapelloning fikricha, ayni damda tarkibni og‘ir inqirozdan olib chiqib, jamoaga avvalgi shijoat va xarakterni qaytara oladigan yagona nomzod mavjud. Omadsizlikdan so‘ng yuzaga kelgan sharoitda quyidagi omillar muhim ahamiyat kasb etmoqda:

  • Gattuzoning ketishi: Jahon chempionatiga chiqa olmagach, Jennaro Gattuzo iste’fo berdi va terma jamoa ruli bo‘shab qoldi.

  • Kontening erkin maqomi: Ayni shu kunlarda kutilmaganda mahoratli mutaxassis Antonio Konte ham Neapolning «Napoli» klubi bosh murabbiyligidan ketganini e’lon qildi.

  • Tarixiy muvaffaqiyat: Konte muqaddam, ya’ni 2014–2016 yillar davomida Italiya terma jamoasini boshqargan bo‘lib, o‘sha davrda cheklangan tarkib bilan ham Yevropa yashil maydonlarida juda mazmunli va tahsinga loyiq natijalar ko‘rsata olgan edi.

Italiya futbolidagi so‘nggi o‘zgarishlar xronologiyasi

Terma jamoa va ichki birinchilikdagi so‘nggi murabbiylik harakatlarini quyidagi sodda va integratsiyalashgan jadval orqali yaqqol ko‘rishingiz mumkin:

Murabbiyning ism-sharifi

Oxirgi ish joyi

Hozirgi maqomi / Kapelloning istagi

Jennaro Gattuzo

Italiya terma jamoasi

Mundialga chiqa olmagach, iste’foga chiqdi.

Antonio Konte

«Napoli» klubi

Shartnomani tugatib, erkin agentga aylandi. Terma jamoaga asosiy nomzod.

Zamin sharhi: Ketma-ket uchta Jahon chempionatini o‘tkazib yuborish Italiyadek buyuk futbol mamlakati uchun chidab bo‘lmas zarbadir. Gattuzoning ketishi va ayni shu paytda Antonio Kontening «Napoli»dan bo‘shashi tasodif emasdek go‘yo. Fabio Kapello juda to‘g‘ri ta’kidlagan: Konte o‘zining qattiqqo‘lligi va taktik intizomi bilan mana shunday parokanda holatga tushgan jamoalarni tezda oyoqqa turg‘izib yuborishi bilan mashhur. 2014-2016 yillardagi sermahsul faoliyat bunga yaqqol misol bo‘la oladi. «Skuadra Adzurra» rahbariyati Kapelloning tavsiyasiga quloq tutib, Konteni tezroq jamoaga qaytarsa, Italiya futbolida qayta uyg‘onish davri boshlanishi mumkin.

Yevropa futbolining eng shov-shuvli murabbiylik iste’folari, Italiya terma jamoasining yangi rejalari va eksklyuziv sport sharhlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

ItaliyaFabio KappelloJennaro GattusoAntonio KonteNapoli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiMirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiBugun, 19:21Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Kecha, 16:52Italiya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiItaliya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiKecha, 16:44Belgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiBelgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiKecha, 16:27UFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiUFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiKecha, 15:31Patris Evra Lamin Yamal haqida:a «Uni tiriklayin yeb qo‘ygan bo‘lardim!»Patris Evra Lamin Yamal haqida:a «Uni tiriklayin yeb qo‘ygan bo‘lardim!»Kecha, 14:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Kapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdi – Zamin.uz, 06.06.2026