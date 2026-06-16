Ugreen va Honkai: Star Rail hamkorligida 45 vattli yangi quvvatlagich taqdim etildi

·27·Texno
Ugreen va Honkai: Star Rail hamkorligida 45 vattli yangi quvvatlagich taqdim etildi

Aksessuarlar ishlab chiqarish boʻyicha dunyodagi yetakchi brendlardan biri hisoblangan Ugreen kompaniyasi mashhur Honkai: Star Rail oʻyini muxlislari uchun maxsus quvvatlash qurilmasini namoyish etdi. Ushbu yangilik nafaqat oʻzining texnik imkoniyatlari, balki geymerlar auditoriyasiga moʻljallangan oʻziga xos dizayni bilan ham eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi qurilma 45 vatt quvvatga ega boʻlib, u zamonaviy smartfonlar, planshetlar va hatto ixcham noutbuklarni tezkor quvvatlash imkonini beradi. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning Honkai: Star Rail koinoti uslubida ishlangan koʻk rangli korpusi va oʻyin ramzi tushirilgan bezaklaridir. Shuningdek, komplektda smartfon uchun maxsus brendlangan tasmacha (remeshok) ham mavjud.

Ixcham dizayn va sayohat uchun qulaylik

Ugreen muhandislari qurilmaning ergonomikasiga alohida eʼtibor qaratishgan. Quvvatlagichning vilkasi korpus ichiga yigʻiluvchi (skladnoy) qilib ishlangan, bu esa uni sumkada olib yurishda boshqa buyumlarni chizib yubormaslik va joyni tejash imkonini beradi. Qurilmaning oʻlchamlari 100 x 100 x 36,5 mm ni tashkil etsa, ogʻirligi bor-yoʻgʻi 49,5 grammga teng.

Texnik jihatdan qurilma bitta USB-C porti bilan jihozlangan. 45 vattli quvvat uzatish texnologiyasi bugungi kunda aksariyat flagman smartfonlar va oʻrta segmentdagi gadjetlar uchun standart hisoblanadi. Bu quvvat nafaqat mobil telefonlar, balki portativ oʻyin konsollari (masalan, Nintendo Switch) uchun ham yetarlidir.

Narx va hamyonboplik

Hozirda ushbu mahsulot Xitoy bozorida 119 yuan (taxminan 17 AQSH dollari) narxida sotuvga chiqdi. Bunday hamyonbop narx strategiyasi Ugreen brendiga yoshlar va oʻyin ishqibozlari orasida oʻz mavqeyini mustahkamlashga yordam beradi. Oʻzbekiston bozorida ham Ugreen mahsulotlari keng ommalashgani sababli, tez orada ushbu modelni mahalliy onlayn doʻkonlarda ham koʻrishimiz mumkin.

Taʼkidlash joizki, texnologik brendlarning mashhur videooʻyinlar bilan hamkorligi soʻnggi yillarda trendga aylandi. Bu kabi kollaboratsiyalar oddiy texnik jihozni kolleksiya qilinadigan aksessuarga aylantiradi. Honkai: Star Rail kabi global miqyosda millionlab muxlislarga ega oʻyin bilan hamkorlik Ugreen uchun muvaffaqiyatli marketing yurishi boʻlishi kutilmoqda.

UgreenHonkai Star RailTexnologiyaGadjetQuvvatlagich
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX kompaniyasining Dragon kemasi oltinchi parvozidan soʻng Yerga qaytmoqdaSpaceX kompaniyasining Dragon kemasi oltinchi parvozidan soʻng Yerga qaytmoqdaBugun, 10:29Moskva metrosida yangi avlod turniketlari ishga tushirildi: Texnologik yangilanish boshlandiMoskva metrosida yangi avlod turniketlari ishga tushirildi: Texnologik yangilanish boshlandiBugun, 10:28T-Bank iOS foydalanuvchilari uchun yangi ilovasini EatsRate nomi ostida chiqardiT-Bank iOS foydalanuvchilari uchun yangi ilovasini EatsRate nomi ostida chiqardiBugun, 09:53Retro uslubdagi zamonaviy texnologiya: FiiO kompaniyasi RR13 choʻntak radiosini taqdim etdiRetro uslubdagi zamonaviy texnologiya: FiiO kompaniyasi RR13 choʻntak radiosini taqdim etdiBugun, 09:24Honor X80 Pro Max: 10 000 nit yorqinlik va 11 000 mAs sigʻimli akkumulyatorHonor X80 Pro Max: 10 000 nit yorqinlik va 11 000 mAs sigʻimli akkumulyatorBugun, 09:232GIS xaritadan ijtimoiy tarmoqqa aylanmoqda: Yangi «Doʻstlar lentasi» ishga tushdi2GIS xaritadan ijtimoiy tarmoqqa aylanmoqda: Yangi «Doʻstlar lentasi» ishga tushdiBugun, 08:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi