Ugreen va Honkai: Star Rail hamkorligida 45 vattli yangi quvvatlagich taqdim etildi
Aksessuarlar ishlab chiqarish boʻyicha dunyodagi yetakchi brendlardan biri hisoblangan Ugreen kompaniyasi mashhur Honkai: Star Rail oʻyini muxlislari uchun maxsus quvvatlash qurilmasini namoyish etdi. Ushbu yangilik nafaqat oʻzining texnik imkoniyatlari, balki geymerlar auditoriyasiga moʻljallangan oʻziga xos dizayni bilan ham eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi qurilma 45 vatt quvvatga ega boʻlib, u zamonaviy smartfonlar, planshetlar va hatto ixcham noutbuklarni tezkor quvvatlash imkonini beradi. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning Honkai: Star Rail koinoti uslubida ishlangan koʻk rangli korpusi va oʻyin ramzi tushirilgan bezaklaridir. Shuningdek, komplektda smartfon uchun maxsus brendlangan tasmacha (remeshok) ham mavjud.
Ixcham dizayn va sayohat uchun qulaylikUgreen muhandislari qurilmaning ergonomikasiga alohida eʼtibor qaratishgan. Quvvatlagichning vilkasi korpus ichiga yigʻiluvchi (skladnoy) qilib ishlangan, bu esa uni sumkada olib yurishda boshqa buyumlarni chizib yubormaslik va joyni tejash imkonini beradi. Qurilmaning oʻlchamlari 100 x 100 x 36,5 mm ni tashkil etsa, ogʻirligi bor-yoʻgʻi 49,5 grammga teng.
Texnik jihatdan qurilma bitta USB-C porti bilan jihozlangan. 45 vattli quvvat uzatish texnologiyasi bugungi kunda aksariyat flagman smartfonlar va oʻrta segmentdagi gadjetlar uchun standart hisoblanadi. Bu quvvat nafaqat mobil telefonlar, balki portativ oʻyin konsollari (masalan, Nintendo Switch) uchun ham yetarlidir.
Narx va hamyonboplikHozirda ushbu mahsulot Xitoy bozorida 119 yuan (taxminan 17 AQSH dollari) narxida sotuvga chiqdi. Bunday hamyonbop narx strategiyasi Ugreen brendiga yoshlar va oʻyin ishqibozlari orasida oʻz mavqeyini mustahkamlashga yordam beradi. Oʻzbekiston bozorida ham Ugreen mahsulotlari keng ommalashgani sababli, tez orada ushbu modelni mahalliy onlayn doʻkonlarda ham koʻrishimiz mumkin.
Taʼkidlash joizki, texnologik brendlarning mashhur videooʻyinlar bilan hamkorligi soʻnggi yillarda trendga aylandi. Bu kabi kollaboratsiyalar oddiy texnik jihozni kolleksiya qilinadigan aksessuarga aylantiradi. Honkai: Star Rail kabi global miqyosda millionlab muxlislarga ega oʻyin bilan hamkorlik Ugreen uchun muvaffaqiyatli marketing yurishi boʻlishi kutilmoqda.
…