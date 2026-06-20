Apple iOS 27 tizimini taqdim etdi: Kundalik foydalanish uchun eng muhim yangiliklar
Apple kompaniyasi oʻzining anʼanaviy WWDC konferensiyasi doirasida yangi iOS 27 operatsion tizimini namoyish etdi. Diqqat markazida sunʼiy intellekt va Apple Intelligence turgan boʻlsa-da, texnogigant kundalik foydalaniladigan ilovalar — Apple Maps, Wallet va Find My servislariga ham bir qator amaliy yangilanishlarni kiritdi. Bu oʻzgarishlar foydalanuvchilarning kundalik hayotini yanada osonlashtirishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Apple Maps ilovasida "Flyover" funksiyasi sezilarli darajada takomillashtirildi. Endilikda shaharlar va diqqatga sazovor joylarning 3D koʻrinishlari yanada batafsil va ravon navigatsiya bilan taʼminlangan. Shuningdek, xaritalarda yangi "Local Lists" funksiyasi paydo boʻldi. Bu orqali foydalanuvchilar oʻz hududlaridagi ommabop restoranlar va koʻngilochar maskanlarni oson topishlari mumkin. Mutaxassislarning fikricha, bu qadam Google Maps yoki TikTok kabi uchinchi tomon ilovalariga boʻlgan ehtiyojni kamaytirishga qaratilgan.
Xavfsizlik va joylashuvni boshqarishFind My servisi endi yanada moslashuvchan boʻldi. Foydalanuvchilar oʻz joylashuvlarini maʼlum bir vaqt oraligʻi uchun — bir necha daqiqadan bir necha kungacha yoki aniq belgilangan sanagacha ulashish imkoniga ega boʻladilar. Shuningdek, ayrim kontaktlar bilan joylashuvni kun oxirigacha vaqtincha toʻxtatib turish funksiyasi ham qoʻshildi. Bu, ayniqsa, kutilmagan sovgʻalar yoki maxfiy tadbirlarni tashkil etishda qoʻl kelishi kutilmoqda.
Apple Wallet ilovasi ham tubdan yangilandi. Eng qiziqarli jihatlardan biri — cheklarni skanerlash orqali hisob-kitobni doʻstlar bilan boʻlishish imkoniyatidir. Apple Intelligence yordamida ishlaydigan ushbu funksiya chekdagi mahsulotlarni ajratib oladi, soliq va choychaqalarni hisoblaydi hamda Apple Cash orqali toʻlovni amalga oshirishni taklif qiladi.
Raqamli hamyon va yangi imkoniyatlarBundan tashqari, Wallet endi jismoniy sodiqlik kartalarini (loyalty cards) raqamlashtirishni qoʻllab-quvvatlaydi. Foydalanuvchi shunchaki iPhone kamerasini shtrix-kodga yoʻnaltirishi kifoya. Ushbu kartalar Apple Watch qurilmalarida ham aks etadi, bu esa xaridlar jarayonini yanada tezlashtiradi. Sayohat qiluvchilar uchun esa mehmonxona kalitlari tizimi takomillashtirilib, xona haqidagi maʼlumotlar va xizmatlar jadvali bevosita ilovaning oʻzida koʻrinadi.
Apple Pay tizimi ham yangicha dizaynga ega boʻldi. Endilikda foydalanuvchilar toʻlov kartalari oʻrtasida oson oʻtishlari, bonuslar balansini va "keyinroq toʻlash" variantlarini koʻrishlari mumkin. Savdogarlar uchun esa "Tap to Share" funksiyasi taqdim etildi, bu mijozlar bilan maʼlumot almashishni xavfsiz va tezkor qiladi.
ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu yangilanishlar joriy yilning kuzida keng ommaga taqdim etilishi kutilmoqda. iOS 27 nafaqat texnologik ishqibozlar, balki oddiy foydalanuvchilar uchun ham smartfondan foydalanish qulayligini yangi bosqichga olib chiqadi.
…