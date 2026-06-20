Apple iOS 27 tizimini taqdim etdi: Kundalik foydalanish uchun eng muhim yangiliklar

·55·Texno
Apple iOS 27 tizimini taqdim etdi: Kundalik foydalanish uchun eng muhim yangiliklar

Apple kompaniyasi oʻzining anʼanaviy WWDC konferensiyasi doirasida yangi iOS 27 operatsion tizimini namoyish etdi. Diqqat markazida sunʼiy intellekt va Apple Intelligence turgan boʻlsa-da, texnogigant kundalik foydalaniladigan ilovalar — Apple Maps, Wallet va Find My servislariga ham bir qator amaliy yangilanishlarni kiritdi. Bu oʻzgarishlar foydalanuvchilarning kundalik hayotini yanada osonlashtirishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Apple Maps ilovasida "Flyover" funksiyasi sezilarli darajada takomillashtirildi. Endilikda shaharlar va diqqatga sazovor joylarning 3D koʻrinishlari yanada batafsil va ravon navigatsiya bilan taʼminlangan. Shuningdek, xaritalarda yangi "Local Lists" funksiyasi paydo boʻldi. Bu orqali foydalanuvchilar oʻz hududlaridagi ommabop restoranlar va koʻngilochar maskanlarni oson topishlari mumkin. Mutaxassislarning fikricha, bu qadam Google Maps yoki TikTok kabi uchinchi tomon ilovalariga boʻlgan ehtiyojni kamaytirishga qaratilgan.

Xavfsizlik va joylashuvni boshqarish

Find My servisi endi yanada moslashuvchan boʻldi. Foydalanuvchilar oʻz joylashuvlarini maʼlum bir vaqt oraligʻi uchun — bir necha daqiqadan bir necha kungacha yoki aniq belgilangan sanagacha ulashish imkoniga ega boʻladilar. Shuningdek, ayrim kontaktlar bilan joylashuvni kun oxirigacha vaqtincha toʻxtatib turish funksiyasi ham qoʻshildi. Bu, ayniqsa, kutilmagan sovgʻalar yoki maxfiy tadbirlarni tashkil etishda qoʻl kelishi kutilmoqda.

Apple Wallet ilovasi ham tubdan yangilandi. Eng qiziqarli jihatlardan biri — cheklarni skanerlash orqali hisob-kitobni doʻstlar bilan boʻlishish imkoniyatidir. Apple Intelligence yordamida ishlaydigan ushbu funksiya chekdagi mahsulotlarni ajratib oladi, soliq va choychaqalarni hisoblaydi hamda Apple Cash orqali toʻlovni amalga oshirishni taklif qiladi.

Raqamli hamyon va yangi imkoniyatlar

Bundan tashqari, Wallet endi jismoniy sodiqlik kartalarini (loyalty cards) raqamlashtirishni qoʻllab-quvvatlaydi. Foydalanuvchi shunchaki iPhone kamerasini shtrix-kodga yoʻnaltirishi kifoya. Ushbu kartalar Apple Watch qurilmalarida ham aks etadi, bu esa xaridlar jarayonini yanada tezlashtiradi. Sayohat qiluvchilar uchun esa mehmonxona kalitlari tizimi takomillashtirilib, xona haqidagi maʼlumotlar va xizmatlar jadvali bevosita ilovaning oʻzida koʻrinadi.

Apple Pay tizimi ham yangicha dizaynga ega boʻldi. Endilikda foydalanuvchilar toʻlov kartalari oʻrtasida oson oʻtishlari, bonuslar balansini va "keyinroq toʻlash" variantlarini koʻrishlari mumkin. Savdogarlar uchun esa "Tap to Share" funksiyasi taqdim etildi, bu mijozlar bilan maʼlumot almashishni xavfsiz va tezkor qiladi.

ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu yangilanishlar joriy yilning kuzida keng ommaga taqdim etilishi kutilmoqda. iOS 27 nafaqat texnologik ishqibozlar, balki oddiy foydalanuvchilar uchun ham smartfondan foydalanish qulayligini yangi bosqichga olib chiqadi.

AppleiOS 27iPhoneApple IntelligenceTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kvant inqilobi: Quantinuum va Sandia 98 kubitli Helios tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiKvant inqilobi: Quantinuum va Sandia 98 kubitli Helios tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiBugun, 20:56SpaceX Starbase kosmodromini modernizatsiya qilmoqda: Mechazilla tizimi yangilanmoqdaSpaceX Starbase kosmodromini modernizatsiya qilmoqda: Mechazilla tizimi yangilanmoqdaBugun, 20:00Hina kompaniyasining natriy-ionli batareyalari Tesla darajasiga yaqinlashmoqdaHina kompaniyasining natriy-ionli batareyalari Tesla darajasiga yaqinlashmoqdaBugun, 19:25Tesla sunʼiy intellekt uchun Megapod modulli serverlarini ishlab chiqmoqdaTesla sunʼiy intellekt uchun Megapod modulli serverlarini ishlab chiqmoqdaBugun, 18:56Android tizimida xavfsizlik inqilobi: Google ilova yaratuvchilarini tekshirishni boshlaydiAndroid tizimida xavfsizlik inqilobi: Google ilova yaratuvchilarini tekshirishni boshlaydiBugun, 18:24Huawei Nova 17: 7000 mA•soatli akkumulyator va periskopik kamera bilan jihozlanadiHuawei Nova 17: 7000 mA•soatli akkumulyator va periskopik kamera bilan jihozlanadiBugun, 17:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi