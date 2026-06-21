In the Weights: Sunʼiy intellekt xotirasida bor-yoʻqligingizni tekshiruvchi yangi servis

·0·Texno
In the Weights: Sunʼiy intellekt xotirasida bor-yoʻqligingizni tekshiruvchi yangi servis

Bugungi kunda Google qidiruv tizimidan oʻz ism-sharifini qidirish (vanity search) odatiy holga aylangan, biroq texnologiyalar rivoji bilan axborot manbalari oʻzgarmoqda. Sobiq OpenAI xodimlari Tomas Dimson va Joui Flinn tomonidan yaratilgan In the Weights loyihasi aynan shu yoʻnalishda yangi bosqichni boshlab berdi. Ushbu servis insonning nafaqat internetda, balki yirik til modellarining (LLM) ichki parametrlarida, yaʼni “vaznlarida” qanchalik muhrlanganini aniqlab beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Loyiha nomi “vaznlar” (weights) tushunchasiga asoslangan bo“lib, bular sunʼiy intellekt modelini oʻqitish jarayonida shakllanadigan raqamli koʻrsatkichlardir. In the Weights sayti modelning tashqi qidiruv tizimlariga tayanmasdan, oʻzining “xotirasi” orqali maʼlum bir shaxsni qanchalik yaxshi eslay olishini oʻlchaydi. Yaratuvchilarning fikricha, sunʼiy intellekt vaznlarida boʻlish — bu oʻta aqlli texnologiyani yaratish jarayonida sizning mavjudligingiz muhim deb topilganini anglatadi.

Sunʼiy intellekt siz haqingizda nimalarni biladi?

Servis ishlash prinsipi juda qiziqarli: u bir vaqtning oʻzida Grok, Gemini, GPT’ning bir nechta versiyalari, Claude va Llama kabi oʻnlab mashhur modellarga “Bu shaxs kim?” degan savol bilan murojaat qiladi. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, tizim olingan javoblarni tahlil qilib, oʻxshash tavsiflarni guruhlaydi va yakuniy “kuch balli” (strength score) beradi. Masalan, hozirda reytingda Macaulay Culkin va opera xonandasi Luciano Pavarotti kabi mashhurlar eng yuqori pogʻonalarni egallab turibdi.

Tomas Dimsonning taʼkidlashicha, 2026-yilga borib Google orqali oʻzini qidirish oʻz ahamiyatini yoʻqotadi, chunki asosiy trafik va maʼlumot oqimi til modellariga koʻchadi. “Koʻplab insonlarning hayoti sunʼiy intellekt miyasidagi oʻnlik sonlar ichida kodlangan”, deydi u. Bu loyiha insoniyatning raqamli “abadiylikka” erishgan yoki erishmaganini koʻrsatuvchi oʻziga xos koʻzgu vazifasini oʻtaydi.

Tizim nafaqat ijobiy natijalarni, balki sunʼiy intellektga xos boʻlgan “gallyutsinatsiyalar”ni ham koʻrsatib beradi. Baʼzi hollarda modellar bir xil ismli insonlarni adashtirib yuborishi yoki mavjud boʻlmagan faktlarni toʻqib chiqarishi mumkin. Shunga qaramay, servisning Nintendo uslubidagi retro dizayni va solishtirish imkoniyati foydalanuvchilar orasida katta qiziqish uygʻotmoqda.

Tanqidchilar, xususan, Entoni Mozer kabi mutaxassislar bu shunchaki 13 ta chatbotdan oʻzingiz haqingizda soʻrash bilan teng ekanini aytib, loyihaga shubha bilan qarashmoqda. Biroq, sunʼiy intellekt global axborot markaziga aylanib borayotgan bir paytda, uning “xotirasida” qanday joy egallaganingizni bilish koʻpchilik uchun qiziqarli tajriba boʻlib qolmoqda.

Sunʼyiy IntellektOpenAIGoogleChatGPTTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazon orqali GeForce RTX 5070 oʻrniga eski ehtiyot qismlar yuborilgani maʼlum boʻldiAmazon orqali GeForce RTX 5070 oʻrniga eski ehtiyot qismlar yuborilgani maʼlum boʻldiBugun, 00:58iPhone Ultra: Apple’ning ilk buklama smartfoni dizayni va xususiyatlari ma’lum boʻldiiPhone Ultra: Apple’ning ilk buklama smartfoni dizayni va xususiyatlari ma’lum boʻldiBugun, 00:22Amazon sunʼiy intellekt markazlariga qarshi chiqqan xodimlarini tergov qilmoqdaAmazon sunʼiy intellekt markazlariga qarshi chiqqan xodimlarini tergov qilmoqdaKecha, 23:55Baliqni robot yordamida oʻldirish: Shinkei Systems baliqchilikda inqilob qilmoqdaBaliqni robot yordamida oʻldirish: Shinkei Systems baliqchilikda inqilob qilmoqdaKecha, 23:27Xitoy koinotda hisoblash markazini yaratmoqda: Maʼlumotlar endi orbitada qayta ishlanadiXitoy koinotda hisoblash markazini yaratmoqda: Maʼlumotlar endi orbitada qayta ishlanadiKecha, 23:21Google va Samsung hamkorligi: Galaxy smartfonlari uchun muhim tizim yangilanishlari chiqdiGoogle va Samsung hamkorligi: Galaxy smartfonlari uchun muhim tizim yangilanishlari chiqdiKecha, 22:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi