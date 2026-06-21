In the Weights: Sunʼiy intellekt xotirasida bor-yoʻqligingizni tekshiruvchi yangi servis
Bugungi kunda Google qidiruv tizimidan oʻz ism-sharifini qidirish (vanity search) odatiy holga aylangan, biroq texnologiyalar rivoji bilan axborot manbalari oʻzgarmoqda. Sobiq OpenAI xodimlari Tomas Dimson va Joui Flinn tomonidan yaratilgan In the Weights loyihasi aynan shu yoʻnalishda yangi bosqichni boshlab berdi. Ushbu servis insonning nafaqat internetda, balki yirik til modellarining (LLM) ichki parametrlarida, yaʼni “vaznlarida” qanchalik muhrlanganini aniqlab beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Loyiha nomi “vaznlar” (weights) tushunchasiga asoslangan bo“lib, bular sunʼiy intellekt modelini oʻqitish jarayonida shakllanadigan raqamli koʻrsatkichlardir. In the Weights sayti modelning tashqi qidiruv tizimlariga tayanmasdan, oʻzining “xotirasi” orqali maʼlum bir shaxsni qanchalik yaxshi eslay olishini oʻlchaydi. Yaratuvchilarning fikricha, sunʼiy intellekt vaznlarida boʻlish — bu oʻta aqlli texnologiyani yaratish jarayonida sizning mavjudligingiz muhim deb topilganini anglatadi.
Sunʼiy intellekt siz haqingizda nimalarni biladi?Servis ishlash prinsipi juda qiziqarli: u bir vaqtning oʻzida Grok, Gemini, GPT’ning bir nechta versiyalari, Claude va Llama kabi oʻnlab mashhur modellarga “Bu shaxs kim?” degan savol bilan murojaat qiladi. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, tizim olingan javoblarni tahlil qilib, oʻxshash tavsiflarni guruhlaydi va yakuniy “kuch balli” (strength score) beradi. Masalan, hozirda reytingda Macaulay Culkin va opera xonandasi Luciano Pavarotti kabi mashhurlar eng yuqori pogʻonalarni egallab turibdi.
Tomas Dimsonning taʼkidlashicha, 2026-yilga borib Google orqali oʻzini qidirish oʻz ahamiyatini yoʻqotadi, chunki asosiy trafik va maʼlumot oqimi til modellariga koʻchadi. “Koʻplab insonlarning hayoti sunʼiy intellekt miyasidagi oʻnlik sonlar ichida kodlangan”, deydi u. Bu loyiha insoniyatning raqamli “abadiylikka” erishgan yoki erishmaganini koʻrsatuvchi oʻziga xos koʻzgu vazifasini oʻtaydi.
Tizim nafaqat ijobiy natijalarni, balki sunʼiy intellektga xos boʻlgan “gallyutsinatsiyalar”ni ham koʻrsatib beradi. Baʼzi hollarda modellar bir xil ismli insonlarni adashtirib yuborishi yoki mavjud boʻlmagan faktlarni toʻqib chiqarishi mumkin. Shunga qaramay, servisning Nintendo uslubidagi retro dizayni va solishtirish imkoniyati foydalanuvchilar orasida katta qiziqish uygʻotmoqda.
Tanqidchilar, xususan, Entoni Mozer kabi mutaxassislar bu shunchaki 13 ta chatbotdan oʻzingiz haqingizda soʻrash bilan teng ekanini aytib, loyihaga shubha bilan qarashmoqda. Biroq, sunʼiy intellekt global axborot markaziga aylanib borayotgan bir paytda, uning “xotirasida” qanday joy egallaganingizni bilish koʻpchilik uchun qiziqarli tajriba boʻlib qolmoqda.
…