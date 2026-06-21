Amazon orqali GeForce RTX 5070 oʻrniga eski ehtiyot qismlar yuborilgani maʼlum boʻldi

·0·Texno
Amazon orqali GeForce RTX 5070 oʻrniga eski ehtiyot qismlar yuborilgani maʼlum boʻldi

Onlayn savdo platformalarida firibgarlik holatlari tobora murakkab koʻrinish olmoqda. Yaqinda Amazon platformasining Germaniya boʻlimida xaridni amalga oshirgan foydalanuvchi eng soʻnggi rusumdagi GeForce RTX 5070 videokartasi oʻrniga mutlaqo kutilmagan buyumlar toʻplamini qabul qilib oldi. Ushbu voqea yirik marketpleyslarda mahsulotlarni qaytarish tizimidagi jiddiy kamchiliklarni yana bir bor yuzaga chiqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reddit forumining luutherr taxallusli foydalanuvchisi MSI GeForce RTX 5070 Ventus 2X modelini buyurtma qilgan edi. Uning soʻzlariga koʻra, Amazon orqali xarid qilish ancha tejamkor boʻlib tuyulgan: qurilma oddiy doʻkonlardagi 850 dollar oʻrniga 700 dollarga taklif etilgan. Biroq, ixbt.com nashrining xabar berishicha, qutini ochgan xaridor uning ichidan videokarta oʻrniga Kenwood resiverining eski platasi, DVD-privod va sichqoncha uchun gilamchani topgan.

Vazn boʻyicha hiyla: Firibgarlik qanday amalga oshirilgan?

Mazkur holatning eng hayratlanarli jihati shundaki, firibgarlar quti ichidagi buyumlarni haqiqiy videokartaning ogʻirligiga moslab tanlashgan. Shu sababli, xaridor mahsulotni qabul qilib olayotganda yoki qadoqni ochmasdan turib, ichida boshqa narsa borligini sezishi deyarli imkonsiz boʻlgan. Bu usul odatda omborxona xodimlarini chalgʻitish uchun qoʻllaniladi.

Jabrlanuvchining taʼkidlashicha, mahsulot uchinchi tomon sotuvchisi emas, balki bevosita Amazon omboridan yuborilgan. Shuningdek, u platformadagi rasmiy MSI doʻkoni orqali xaridni amalga oshirganini aytmoqda. Mutaxassislarning fikricha, bu yerda "mahsulotni qaytarish firibgarligi" (return fraud) sxemasi ish bergan boʻlishi mumkin.

Bunday sxemada jinoyatchi qimmatbaho qurilmani sotib oladi, uni qutidan chiqarib olib, oʻrniga vazni bir xil boʻlgan keraksiz narsalarni joylaydi va mahsulotni doʻkonga qaytarib topshiradi. Agar marketpleys xodimlari qaytarilgan tovar ichini sinchiklab tekshirmasa, u qaytadan sotuvga chiqariladi va navbatdagi xaridorga joʻnatiladi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu kabi holatlar begona emas. Mamlakatimizda xalqaro platformalar va mahalliy marketpleyslar ommalashib borayotgan bir paytda, qimmatbaho texnikalarni qabul qilishda ehtiyotkorlik choralarini koʻrish tavsiya etiladi. Xususan:

  • Mahsulotni kurer huzurida yoki topshirish punktida video tasvirga olgan holda ochish;
  • Qadoqning butunligini va zavod muhrlari (plombalari) mavjudligini tekshirish;
  • Shubhali darajada past narxlarga ehtiyotkorlik bilan yondashish lozim.
Avvalroq ham jahon miqyosida videokartalar oʻrniga toshlar, metall plastinalar yoki eski kompyuter qismlari yuborilgani haqida koʻplab shikoyatlar qayd etilgan edi. Hozirda jabrlanuvchi Amazon qoʻllab-quvvatlash xizmati orqali oʻz mablagʻlarini qaytarishga urinmoqda.

AmazonGeForce RTX 5070FiribgarlikTexnologiyaMSI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

In the Weights: Sunʼiy intellekt xotirasida bor-yoʻqligingizni tekshiruvchi yangi servisIn the Weights: Sunʼiy intellekt xotirasida bor-yoʻqligingizni tekshiruvchi yangi servisBugun, 00:59iPhone Ultra: Apple’ning ilk buklama smartfoni dizayni va xususiyatlari ma’lum boʻldiiPhone Ultra: Apple’ning ilk buklama smartfoni dizayni va xususiyatlari ma’lum boʻldiBugun, 00:22Amazon sunʼiy intellekt markazlariga qarshi chiqqan xodimlarini tergov qilmoqdaAmazon sunʼiy intellekt markazlariga qarshi chiqqan xodimlarini tergov qilmoqdaKecha, 23:55Baliqni robot yordamida oʻldirish: Shinkei Systems baliqchilikda inqilob qilmoqdaBaliqni robot yordamida oʻldirish: Shinkei Systems baliqchilikda inqilob qilmoqdaKecha, 23:27Xitoy koinotda hisoblash markazini yaratmoqda: Maʼlumotlar endi orbitada qayta ishlanadiXitoy koinotda hisoblash markazini yaratmoqda: Maʼlumotlar endi orbitada qayta ishlanadiKecha, 23:21Google va Samsung hamkorligi: Galaxy smartfonlari uchun muhim tizim yangilanishlari chiqdiGoogle va Samsung hamkorligi: Galaxy smartfonlari uchun muhim tizim yangilanishlari chiqdiKecha, 22:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi