Amazon orqali GeForce RTX 5070 oʻrniga eski ehtiyot qismlar yuborilgani maʼlum boʻldi
Onlayn savdo platformalarida firibgarlik holatlari tobora murakkab koʻrinish olmoqda. Yaqinda Amazon platformasining Germaniya boʻlimida xaridni amalga oshirgan foydalanuvchi eng soʻnggi rusumdagi GeForce RTX 5070 videokartasi oʻrniga mutlaqo kutilmagan buyumlar toʻplamini qabul qilib oldi. Ushbu voqea yirik marketpleyslarda mahsulotlarni qaytarish tizimidagi jiddiy kamchiliklarni yana bir bor yuzaga chiqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Reddit forumining luutherr taxallusli foydalanuvchisi MSI GeForce RTX 5070 Ventus 2X modelini buyurtma qilgan edi. Uning soʻzlariga koʻra, Amazon orqali xarid qilish ancha tejamkor boʻlib tuyulgan: qurilma oddiy doʻkonlardagi 850 dollar oʻrniga 700 dollarga taklif etilgan. Biroq, ixbt.com nashrining xabar berishicha, qutini ochgan xaridor uning ichidan videokarta oʻrniga Kenwood resiverining eski platasi, DVD-privod va sichqoncha uchun gilamchani topgan.
Vazn boʻyicha hiyla: Firibgarlik qanday amalga oshirilgan?Mazkur holatning eng hayratlanarli jihati shundaki, firibgarlar quti ichidagi buyumlarni haqiqiy videokartaning ogʻirligiga moslab tanlashgan. Shu sababli, xaridor mahsulotni qabul qilib olayotganda yoki qadoqni ochmasdan turib, ichida boshqa narsa borligini sezishi deyarli imkonsiz boʻlgan. Bu usul odatda omborxona xodimlarini chalgʻitish uchun qoʻllaniladi.
Jabrlanuvchining taʼkidlashicha, mahsulot uchinchi tomon sotuvchisi emas, balki bevosita Amazon omboridan yuborilgan. Shuningdek, u platformadagi rasmiy MSI doʻkoni orqali xaridni amalga oshirganini aytmoqda. Mutaxassislarning fikricha, bu yerda "mahsulotni qaytarish firibgarligi" (return fraud) sxemasi ish bergan boʻlishi mumkin.
Bunday sxemada jinoyatchi qimmatbaho qurilmani sotib oladi, uni qutidan chiqarib olib, oʻrniga vazni bir xil boʻlgan keraksiz narsalarni joylaydi va mahsulotni doʻkonga qaytarib topshiradi. Agar marketpleys xodimlari qaytarilgan tovar ichini sinchiklab tekshirmasa, u qaytadan sotuvga chiqariladi va navbatdagi xaridorga joʻnatiladi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu kabi holatlar begona emas. Mamlakatimizda xalqaro platformalar va mahalliy marketpleyslar ommalashib borayotgan bir paytda, qimmatbaho texnikalarni qabul qilishda ehtiyotkorlik choralarini koʻrish tavsiya etiladi. Xususan:
- Mahsulotni kurer huzurida yoki topshirish punktida video tasvirga olgan holda ochish;
- Qadoqning butunligini va zavod muhrlari (plombalari) mavjudligini tekshirish;
- Shubhali darajada past narxlarga ehtiyotkorlik bilan yondashish lozim.
…