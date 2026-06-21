Kvant kompyuterlari poygasi: Amazon va QuEra 2028-yilgacha inqilobiy tizimni vaʼda qilmoqda

·22·Texno
Kvant kompyuterlari poygasi: Amazon va QuEra 2028-yilgacha inqilobiy tizimni vaʼda qilmoqda

Kvant hisoblash texnologiyalari sohasi oʻzining rivojlanish bosqichida qarama-qarshiliklarga boy davrni boshdan kechirmoqda. Bir tomondan, yirik texnologik gigantlar amaliy tizimlarni ishga tushirish rejalarini tezlashtirayotgan boʻlsa, ikkinchi tomondan, klassik algoritmlar hali ham kvant ustunligiga qarshi munosib qarshilik koʻrsatmoqda. Amazon kompaniyasi QuEra Computing bilan hamkorlikda 2028-yilga qadar Libra deb nomlangan "mega-kvant" tizimini yaratishini eʼlon qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu yangi tizim bir millionga yaqin kvant operatsiyalarini bajarishga qodir boʻlishi va yuzlab mantiqiy kubitlar bilan ishlashi kutilmoqda. Mantiqiy kubitlar — bu xatolarga chidamli hisoblashlarning asosi boʻlib, ular kvant kimyosi, yuqori energiyalar fizikasi va materialshunoslik kabi murakkab sohalardagi masalalarni yechish uchun zarurdir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday tizimlar maʼlumotlarni bir necha bor takrorlash va xatolarni doimiy tekshirish orqali barqarorlikni taʼminlaydi.

Neytral atomlar va ionli tuzoqlar: Ikki xil yondashuv

QuEra kompaniyasi oʻzining Libra tizimida neytral atomlar arxitekturasidan foydalanmoqda. Bunda alohida atomlar lazerlar yordamida maxsus panjarada ushlab turiladi va yorugʻlik maydonlari orqali boshqariladi. Laboratoriya sharoitida allaqachon 3000 ga yaqin atomlardan iborat massivlar namoyish etilgan. Biroq, texnologiya atomlarning qizib ketishi va manipulyatsiya paytida yoʻqolishi kabi fundamental muammolarga duch kelmoqda, bu esa xatolarni tuzatish jarayonini murakkablashtiradi.

Parallel ravishda Quantinuum kompaniyasi ionli tuzoqlarga asoslangan Helios tizimini rivojlantirmoqda. Bu yerda ionlar halqasimon tuzilma boʻylab harakatlanadi va maxsus "ishchi zonalarda" qayta ishlanadi. Ushbu arxitekturaning asosiy ustunligi xatolik darajasining oʻta pastligidir. Helios tizimida bir kubitli operatsiyalar uchun xatolik koʻrsatkichi 0,00003 ni tashkil etadi, bu esa klassik kompyuterlar uchun ushbu jarayonlarni modellashtirishni deyarli imkonsiz qiladi.

Helios shuningdek, "virtual kubitlar" dasturiy modelini joriy etmoqda. Bu modelda foydalanuvchi vazifani mavhum tarzda belgilaydi, tizimning oʻzi esa hisoblashlarni jismoniy kubitlar oʻrtasida taqsimlaydi va real vaqt rejimida xatolarni tuzatadi. Bunday yondashuv kvant hisoblashlarini biz oʻrgangan bulutli hisoblashlar modeliga yaqinlashtiradi va ulardan foydalanishni osonlashtiradi.

Klassik algoritmlar bilan shafqatsiz raqobat

Texnik yutuqlar bilan bir qatorda, "kvant ustunligi" tushunchasi qayta koʻrib chiqilmoqda. Masalan, Q-CTRL ilmiy guruhi IBM kvant protsessorida fizik tizimni modellashtirish klassik usuldan 3000 marta tezroq ekanini daʼvo qilgan edi. Ammo Multiverse Computing tadqiqotchilari klassik algoritmni optimallashtirish orqali bu farqni 36 martagacha qisqartirishga muvaffaq boʻlishdi, baʼzi holatlarda esa klassik usul kvant natijasidan oʻzib ketdi.

Hozirda soha doimiy musobaqa holatida: kvant kompaniyalari barqaror mantiqiy kubitlarga oʻtishga intilmoqda, klassik algoritmlar ishlab chiquvchilari esa kvant tezlashuvi haqiqatan ham zarur boʻlgan vazifalar doirasini toraytirmoqda. IBM hatto kvant ustunligini kuzatuvchi maxsus trekerni ishga tushirgan boʻlib, unda natijalar yangi klassik algoritmlar paydo boʻlishi bilan muntazam yangilanib boradi.

Xulosa qilib aytganda, asosiy savol kvant kompyuterlari qachon paydo boʻlishida emas, balki qaysi vazifalar ular uchun iqtisodiy jihatdan oqlangan boʻlib qolishidadir. 2028-yilga borib Amazon va uning hamkorlari vaʼda qilgan tizimlar ushbu savolga yakuniy javob berishi kutilmoqda.

AmazonKvant KompyuteriTexnologiyaQuEraIBM
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi hamyonbop Poco C81 Pro smartfonini Yevropa bozoriga chiqardiXiaomi kompaniyasi hamyonbop Poco C81 Pro smartfonini Yevropa bozoriga chiqardiBugun, 02:21Signal rahbari ogohlantiradi: Sun’iy intellekt chat-botlari sizning doʻstingiz emasSignal rahbari ogohlantiradi: Sun’iy intellekt chat-botlari sizning doʻstingiz emasBugun, 01:57GeForce RTX 3060 videokartasi muz generatori yordamida 23 darajagacha sovutildiGeForce RTX 3060 videokartasi muz generatori yordamida 23 darajagacha sovutildiBugun, 01:28In the Weights: Sunʼiy intellekt xotirasida bor-yoʻqligingizni tekshiruvchi yangi servisIn the Weights: Sunʼiy intellekt xotirasida bor-yoʻqligingizni tekshiruvchi yangi servisBugun, 00:59Amazon orqali GeForce RTX 5070 oʻrniga eski ehtiyot qismlar yuborilgani maʼlum boʻldiAmazon orqali GeForce RTX 5070 oʻrniga eski ehtiyot qismlar yuborilgani maʼlum boʻldiBugun, 00:58iPhone Ultra: Apple’ning ilk buklama smartfoni dizayni va xususiyatlari ma’lum boʻldiiPhone Ultra: Apple’ning ilk buklama smartfoni dizayni va xususiyatlari ma’lum boʻldiBugun, 00:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi