Kvant kompyuterlari poygasi: Amazon va QuEra 2028-yilgacha inqilobiy tizimni vaʼda qilmoqda
Kvant hisoblash texnologiyalari sohasi oʻzining rivojlanish bosqichida qarama-qarshiliklarga boy davrni boshdan kechirmoqda. Bir tomondan, yirik texnologik gigantlar amaliy tizimlarni ishga tushirish rejalarini tezlashtirayotgan boʻlsa, ikkinchi tomondan, klassik algoritmlar hali ham kvant ustunligiga qarshi munosib qarshilik koʻrsatmoqda. Amazon kompaniyasi QuEra Computing bilan hamkorlikda 2028-yilga qadar Libra deb nomlangan "mega-kvant" tizimini yaratishini eʼlon qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu yangi tizim bir millionga yaqin kvant operatsiyalarini bajarishga qodir boʻlishi va yuzlab mantiqiy kubitlar bilan ishlashi kutilmoqda. Mantiqiy kubitlar — bu xatolarga chidamli hisoblashlarning asosi boʻlib, ular kvant kimyosi, yuqori energiyalar fizikasi va materialshunoslik kabi murakkab sohalardagi masalalarni yechish uchun zarurdir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday tizimlar maʼlumotlarni bir necha bor takrorlash va xatolarni doimiy tekshirish orqali barqarorlikni taʼminlaydi.
Neytral atomlar va ionli tuzoqlar: Ikki xil yondashuvQuEra kompaniyasi oʻzining Libra tizimida neytral atomlar arxitekturasidan foydalanmoqda. Bunda alohida atomlar lazerlar yordamida maxsus panjarada ushlab turiladi va yorugʻlik maydonlari orqali boshqariladi. Laboratoriya sharoitida allaqachon 3000 ga yaqin atomlardan iborat massivlar namoyish etilgan. Biroq, texnologiya atomlarning qizib ketishi va manipulyatsiya paytida yoʻqolishi kabi fundamental muammolarga duch kelmoqda, bu esa xatolarni tuzatish jarayonini murakkablashtiradi.
Parallel ravishda Quantinuum kompaniyasi ionli tuzoqlarga asoslangan Helios tizimini rivojlantirmoqda. Bu yerda ionlar halqasimon tuzilma boʻylab harakatlanadi va maxsus "ishchi zonalarda" qayta ishlanadi. Ushbu arxitekturaning asosiy ustunligi xatolik darajasining oʻta pastligidir. Helios tizimida bir kubitli operatsiyalar uchun xatolik koʻrsatkichi 0,00003 ni tashkil etadi, bu esa klassik kompyuterlar uchun ushbu jarayonlarni modellashtirishni deyarli imkonsiz qiladi.
Helios shuningdek, "virtual kubitlar" dasturiy modelini joriy etmoqda. Bu modelda foydalanuvchi vazifani mavhum tarzda belgilaydi, tizimning oʻzi esa hisoblashlarni jismoniy kubitlar oʻrtasida taqsimlaydi va real vaqt rejimida xatolarni tuzatadi. Bunday yondashuv kvant hisoblashlarini biz oʻrgangan bulutli hisoblashlar modeliga yaqinlashtiradi va ulardan foydalanishni osonlashtiradi.
Klassik algoritmlar bilan shafqatsiz raqobatTexnik yutuqlar bilan bir qatorda, "kvant ustunligi" tushunchasi qayta koʻrib chiqilmoqda. Masalan, Q-CTRL ilmiy guruhi IBM kvant protsessorida fizik tizimni modellashtirish klassik usuldan 3000 marta tezroq ekanini daʼvo qilgan edi. Ammo Multiverse Computing tadqiqotchilari klassik algoritmni optimallashtirish orqali bu farqni 36 martagacha qisqartirishga muvaffaq boʻlishdi, baʼzi holatlarda esa klassik usul kvant natijasidan oʻzib ketdi.
Hozirda soha doimiy musobaqa holatida: kvant kompaniyalari barqaror mantiqiy kubitlarga oʻtishga intilmoqda, klassik algoritmlar ishlab chiquvchilari esa kvant tezlashuvi haqiqatan ham zarur boʻlgan vazifalar doirasini toraytirmoqda. IBM hatto kvant ustunligini kuzatuvchi maxsus trekerni ishga tushirgan boʻlib, unda natijalar yangi klassik algoritmlar paydo boʻlishi bilan muntazam yangilanib boradi.
Xulosa qilib aytganda, asosiy savol kvant kompyuterlari qachon paydo boʻlishida emas, balki qaysi vazifalar ular uchun iqtisodiy jihatdan oqlangan boʻlib qolishidadir. 2028-yilga borib Amazon va uning hamkorlari vaʼda qilgan tizimlar ushbu savolga yakuniy javob berishi kutilmoqda.
…