SpaceX moliyaviy hisobotini eʼlon qildi va Starship parvozi tafsilotlarini ochiqladi
Aerokosmik gigant SpaceX kompaniyasi oʻzining birja chiqishidan keyingi ilk choraklik moliyaviy hisobotini taqdim etdi hamda kelgusi yirik sinovlar haqida maʼlumot berdi. ixbt.com nashrining yozishicha, taqdim etilgan maʼlumotlar kompaniyaning moliyaviy holati yaxshilanib borayotganini, shuning bilan birga kosmik dasturda muhim oʻzgarishlar kutilayotganini koʻrsatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hisobot davriga koʻra, kompaniya 541 million dollar miqdorida sof zarar koʻrganini qayd etgan. Shunga qaramay, moliyaviy koʻrsatkichlar sezilarli darajada yaxshilandi: bundan bir yil avval SpaceX kompaniyasining zararlari 1 milliard dollardan oshib ketgan edi. Shu bilan birga, kompaniya daromadlari jadal surʼatlar bilan oʻsishda davom etmoqda.
Oʻtgan chorakda SpaceX daromadi 7,8 milliard dollarni tashkil etdi. Bu koʻrsatkich oʻtgan yilning mos davri bilan solishtirganda 92 foizga koʻp ekanini bildiradi. Eslatib oʻtamiz, kompaniya joriy yilning iyun oyida birjaga chiqqan edi.
Aksiyalar dinamikasi va bozor taʼsiriDastlabki IPO vaqtida kompaniya aksiyalarining qiymati 225,6 dollargacha koʻtarilgan boʻlsa-da, keyinchalik pasayish kuzatildi. 4 avgust holatiga koʻra savdolar yakunlari boʻyicha kompaniya qogʻozlari har biri 125,33 dollardan baholandi. Shunga qaramay, ekspertlar daromadning keskin oshishini texnologik sektordagi ijobiy oʻzgarishlar fonida muhim qadam sifatida baholamoqda.
Invektorlar bilan uchrashuv chogʻida kompaniya rahbariyati Starship dasturining navbatdagi — 14-sinov parvoziga oid rejalarni ham oshkor qildi. Ushbu marra butun kosmik dastur tarixidagi eng muhim burilish nuqtalaridan biri boʻlishi kutilmoqda.
Orbital parvoz va texnik oʻzgarishlarRejalarga koʻra, navbatdagi sinovda kema tarixda ilk bor Yer orbitasiga chiqariladi. Shuningdek, mazkur parvoz vaqtida Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini kosmosga olib chiqish vazifasi ham bajariladi.
Biroq, avvalgi 13-sinov parvozi davomida yuzaga kelgan muammolar sababli, kompaniya Super Heavy Booster 21 tezlatgichini start minorasining mexanik «qoʻllari» yordamida tutib qolish urinishidan vaqtincha voz kechdi. Buning oʻrniga tezlatgichni Meksika qoʻltigʻiga yumshoq tarzda qoʻndirish rejalashtirilmoqda.
Kemaning oʻz taqdiri esa hozircha toʻliq hal etilmagani aytildi. SpaceX mutaxassislari avvalgi missiya natijalarini tahlil qilishda davom etmoqda hamda Starship kemasini toʻgʻridan-toʻgʻri start maydonchasiga qaytarib, minoraning mexanik qisqichlari yordamida tutib qolish boʻyicha tarixiy urinishni amalga oshirish ustida bosh qotirmoqda.
…