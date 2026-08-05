SpaceX moliyaviy hisobotini eʼlon qildi va Starship parvozi tafsilotlarini ochiqladi

·0·Texno
SpaceX moliyaviy hisobotini eʼlon qildi va Starship parvozi tafsilotlarini ochiqladi

Aerokosmik gigant SpaceX kompaniyasi oʻzining birja chiqishidan keyingi ilk choraklik moliyaviy hisobotini taqdim etdi hamda kelgusi yirik sinovlar haqida maʼlumot berdi. ixbt.com nashrining yozishicha, taqdim etilgan maʼlumotlar kompaniyaning moliyaviy holati yaxshilanib borayotganini, shuning bilan birga kosmik dasturda muhim oʻzgarishlar kutilayotganini koʻrsatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hisobot davriga koʻra, kompaniya 541 million dollar miqdorida sof zarar koʻrganini qayd etgan. Shunga qaramay, moliyaviy koʻrsatkichlar sezilarli darajada yaxshilandi: bundan bir yil avval SpaceX kompaniyasining zararlari 1 milliard dollardan oshib ketgan edi. Shu bilan birga, kompaniya daromadlari jadal surʼatlar bilan oʻsishda davom etmoqda.

Oʻtgan chorakda SpaceX daromadi 7,8 milliard dollarni tashkil etdi. Bu koʻrsatkich oʻtgan yilning mos davri bilan solishtirganda 92 foizga koʻp ekanini bildiradi. Eslatib oʻtamiz, kompaniya joriy yilning iyun oyida birjaga chiqqan edi.

Aksiyalar dinamikasi va bozor taʼsiri

Dastlabki IPO vaqtida kompaniya aksiyalarining qiymati 225,6 dollargacha koʻtarilgan boʻlsa-da, keyinchalik pasayish kuzatildi. 4 avgust holatiga koʻra savdolar yakunlari boʻyicha kompaniya qogʻozlari har biri 125,33 dollardan baholandi. Shunga qaramay, ekspertlar daromadning keskin oshishini texnologik sektordagi ijobiy oʻzgarishlar fonida muhim qadam sifatida baholamoqda.

Invektorlar bilan uchrashuv chogʻida kompaniya rahbariyati Starship dasturining navbatdagi — 14-sinov parvoziga oid rejalarni ham oshkor qildi. Ushbu marra butun kosmik dastur tarixidagi eng muhim burilish nuqtalaridan biri boʻlishi kutilmoqda.

Orbital parvoz va texnik oʻzgarishlar

Rejalarga koʻra, navbatdagi sinovda kema tarixda ilk bor Yer orbitasiga chiqariladi. Shuningdek, mazkur parvoz vaqtida Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini kosmosga olib chiqish vazifasi ham bajariladi.

Biroq, avvalgi 13-sinov parvozi davomida yuzaga kelgan muammolar sababli, kompaniya Super Heavy Booster 21 tezlatgichini start minorasining mexanik «qoʻllari» yordamida tutib qolish urinishidan vaqtincha voz kechdi. Buning oʻrniga tezlatgichni Meksika qoʻltigʻiga yumshoq tarzda qoʻndirish rejalashtirilmoqda.

Kemaning oʻz taqdiri esa hozircha toʻliq hal etilmagani aytildi. SpaceX mutaxassislari avvalgi missiya natijalarini tahlil qilishda davom etmoqda hamda Starship kemasini toʻgʻridan-toʻgʻri start maydonchasiga qaytarib, minoraning mexanik qisqichlari yordamida tutib qolish boʻyicha tarixiy urinishni amalga oshirish ustida bosh qotirmoqda.

SpaceXStarshipSuper HeavyStarlinkKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Hind okeanida qolgan Starship korasini ortga tortib kelmoqdaSpaceX Hind okeanida qolgan Starship korasini ortga tortib kelmoqdaBugun, 05:24Fiziklar Penrouz g‘oyasini amalda sinab ko‘rdi: yorug‘likdan tez harakatdan energiya olindiFiziklar Penrouz g‘oyasini amalda sinab ko‘rdi: yorug‘likdan tez harakatdan energiya olindiBugun, 04:50SpaceX oʻzining ilk moliyaviy yigʻilishida yirik rejalarni eʼlon qildiSpaceX oʻzining ilk moliyaviy yigʻilishida yirik rejalarni eʼlon qildiBugun, 03:57Tretyakov galereyasida mobilografiya va klassik landshaft ko‘rgazmasi ochiladiTretyakov galereyasida mobilografiya va klassik landshaft ko‘rgazmasi ochiladiBugun, 03:26Lucid Motors moliyaviy inqirozdan chiqish uchun 1,4 milliard dollar tejamoqchiLucid Motors moliyaviy inqirozdan chiqish uchun 1,4 milliard dollar tejamoqchiBugun, 03:25MSI oʻzining 40 yilligiga bagʻishlangan Draco Epic maxsus turkumini taqdim etdiMSI oʻzining 40 yilligiga bagʻishlangan Draco Epic maxsus turkumini taqdim etdiBugun, 02:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi