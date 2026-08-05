SpaceX Hind okeanida qolgan Starship korasini ortga tortib kelmoqda
SpaceX 13-sinov parvozidan so‘ng Hind okeanida qolgan Ship 40 prototipini qirg‘oqqa qaytarish operatsiyasini boshladi. Kema 25-iyul kuni atmosferaga muvaffaqiyatli kirib, suvga yumshoq qo‘ngan va Avstraliya qirg‘oqlaridan taxminan 1500 kilometr uzoqlikda cho‘kmasdan qolgan. Qutqaruv ishlarida Normand Ranger buksiri va Skimmer Tide kemasi qatnashmoqda, Go Australis esa vazifasini yakunlab Avstraliyaga qaytgan.
Aerokosmik gigant SpaceX kompaniyasi oʻzining Starship kosmik kema prototipini Hind okeanidan qirgʻoqqa qaytarish boʻyicha yirik operatsiyani boshladi. Vantor kompaniyasi taqdim etgan sunʼiy yoʻldosh suratlari ushbu noyob jarayon qizgʻin davom etayotganini koʻrsatdi, deb xabar beradi ixbt.com. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, 13-sinov parvozi paytida kema kutilmaganda suv yuzasida suzib qolgan va dastlabki rejalarda uni saqlab qolish koʻzda tutilmagan edi. Biroq mutaxassislar tarixda eng yumshoq qoʻnishni amalga oshirgan apparatni chuqur tahlil qilish uchun uni olib kelishga qaror qilishdi.
Tarixiy sinov va kutilmagan natijaStarship kemasining navbatdagi sinov parvozi joriy yilning 25-iyul kuni boʻlib oʻtdi hamda dastur tarixidagi eng muvaffaqiyatli urinishlardan biri sifatida qayd etildi. Parvoz vaqtida yuqori bosqich barcha oltita dvigatelining ish qobiliyatini toʻliq saqlab qoldi, atmosferaga muvaffaqiyatli kirdi va suvga juda yumshoq tarzda qoʻndi.
Asosiy kutilmagan holat shundaki, Ship 40 deb nomlangan kema suvga qoʻnganidan keyin choʻkib ketmadi. U germetikligini saqlab qolgan holda Avstraliya qirgʻoqlaridan taxminan 1500 kilometr uzoqlikda dreyf qilishni davom ettirdi. Hatto kompaniya muhandislari ham bunday natijani kutishmagandi.
Qutqaruv operatsiyasi qanday ketmoqda?Hodidadan koʻp oʻtmay, Ilon Mask kompaniya kemani qirgʻoqqa qaytarishga urinib koʻrishini tasdiqlagan edi. Hozirda CNN nashri eʼlon qilgan Vantor sunʼiy yoʻldosh suratlari bu jarayon boshlanib ketganini toʻliq tasdiqlaydi.
Operatsiyada quyidagi maxsus kemalar ishtirok etmoqda:
- Normand Ranger buksiri
- Skimmer Tide kemasi
- Go Australis yordamchi kemasi
Muhandislar uchun muhim ahamiyatShip 40 kemasining qaytarilishi mutaxassislar uchun ulkan ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Kompaniya atmosferaga qayta kirib kelgandan keyin issiqlikdan himoya qiluvchi plitkalarning holatini batafsil oʻrganishni rejalashtirmoqda.
Olingan maʼlumotlar dasturning keyingi tarixiy bosqichini yaqinlashtirishi mumkin. Ilon Maskning soʻzlariga koʻra, tahlillar natijalari konstruktsiyaning mustahkamligini tasdiqlasa, kelgusi sinovlarning birida SpaceX yuqori bosqichni toʻgʻridan-toʻgʻri “Mexazilla” start minorasiga qoʻndirishga urinib koʻrishi mumkin.
…