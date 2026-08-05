SpaceX Hind okeanida qolgan Starship korasini ortga tortib kelmoqda

·25·Texno
SpaceX Hind okeanida qolgan Starship korasini ortga tortib kelmoqda
Qisqacha

SpaceX 13-sinov parvozidan so‘ng Hind okeanida qolgan Ship 40 prototipini qirg‘oqqa qaytarish operatsiyasini boshladi. Kema 25-iyul kuni atmosferaga muvaffaqiyatli kirib, suvga yumshoq qo‘ngan va Avstraliya qirg‘oqlaridan taxminan 1500 kilometr uzoqlikda cho‘kmasdan qolgan. Qutqaruv ishlarida Normand Ranger buksiri va Skimmer Tide kemasi qatnashmoqda, Go Australis esa vazifasini yakunlab Avstraliyaga qaytgan.

Aerokosmik gigant SpaceX kompaniyasi oʻzining Starship kosmik kema prototipini Hind okeanidan qirgʻoqqa qaytarish boʻyicha yirik operatsiyani boshladi. Vantor kompaniyasi taqdim etgan sunʼiy yoʻldosh suratlari ushbu noyob jarayon qizgʻin davom etayotganini koʻrsatdi, deb xabar beradi ixbt.com. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, 13-sinov parvozi paytida kema kutilmaganda suv yuzasida suzib qolgan va dastlabki rejalarda uni saqlab qolish koʻzda tutilmagan edi. Biroq mutaxassislar tarixda eng yumshoq qoʻnishni amalga oshirgan apparatni chuqur tahlil qilish uchun uni olib kelishga qaror qilishdi.

Tarixiy sinov va kutilmagan natija

Starship kemasining navbatdagi sinov parvozi joriy yilning 25-iyul kuni boʻlib oʻtdi hamda dastur tarixidagi eng muvaffaqiyatli urinishlardan biri sifatida qayd etildi. Parvoz vaqtida yuqori bosqich barcha oltita dvigatelining ish qobiliyatini toʻliq saqlab qoldi, atmosferaga muvaffaqiyatli kirdi va suvga juda yumshoq tarzda qoʻndi.

Asosiy kutilmagan holat shundaki, Ship 40 deb nomlangan kema suvga qoʻnganidan keyin choʻkib ketmadi. U germetikligini saqlab qolgan holda Avstraliya qirgʻoqlaridan taxminan 1500 kilometr uzoqlikda dreyf qilishni davom ettirdi. Hatto kompaniya muhandislari ham bunday natijani kutishmagandi.

Qutqaruv operatsiyasi qanday ketmoqda?

Hodidadan koʻp oʻtmay, Ilon Mask kompaniya kemani qirgʻoqqa qaytarishga urinib koʻrishini tasdiqlagan edi. Hozirda CNN nashri eʼlon qilgan Vantor sunʼiy yoʻldosh suratlari bu jarayon boshlanib ketganini toʻliq tasdiqlaydi.

Operatsiyada quyidagi maxsus kemalar ishtirok etmoqda:

  • Normand Ranger buksiri
  • Skimmer Tide kemasi
  • Go Australis yordamchi kemasi
Suratlarda Starship burniga buksir troslari mahkamlangani yaqqol koʻrinib turibdi. Dastlab kemaga birinchi boʻlib yetib borgan Go Australis oʻz vazifasini yakunlab, Avstraliyaga qaytgan.

Muhandislar uchun muhim ahamiyat

Ship 40 kemasining qaytarilishi mutaxassislar uchun ulkan ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Kompaniya atmosferaga qayta kirib kelgandan keyin issiqlikdan himoya qiluvchi plitkalarning holatini batafsil oʻrganishni rejalashtirmoqda.

Olingan maʼlumotlar dasturning keyingi tarixiy bosqichini yaqinlashtirishi mumkin. Ilon Maskning soʻzlariga koʻra, tahlillar natijalari konstruktsiyaning mustahkamligini tasdiqlasa, kelgusi sinovlarning birida SpaceX yuqori bosqichni toʻgʻridan-toʻgʻri “Mexazilla” start minorasiga qoʻndirishga urinib koʻrishi mumkin.

SpaceXStarshipIlon MaskKosmosTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX moliyaviy hisobotini eʼlon qildi va Starship parvozi tafsilotlarini ochiqladiSpaceX moliyaviy hisobotini eʼlon qildi va Starship parvozi tafsilotlarini ochiqladiBugun, 05:51Fiziklar Penrouz g‘oyasini amalda sinab ko‘rdi: yorug‘likdan tez harakatdan energiya olindiFiziklar Penrouz g‘oyasini amalda sinab ko‘rdi: yorug‘likdan tez harakatdan energiya olindiBugun, 04:50SpaceX oʻzining ilk moliyaviy yigʻilishida yirik rejalarni eʼlon qildiSpaceX oʻzining ilk moliyaviy yigʻilishida yirik rejalarni eʼlon qildiBugun, 03:57Tretyakov galereyasida mobilografiya va klassik landshaft ko‘rgazmasi ochiladiTretyakov galereyasida mobilografiya va klassik landshaft ko‘rgazmasi ochiladiBugun, 03:26Lucid Motors moliyaviy inqirozdan chiqish uchun 1,4 milliard dollar tejamoqchiLucid Motors moliyaviy inqirozdan chiqish uchun 1,4 milliard dollar tejamoqchiBugun, 03:25MSI oʻzining 40 yilligiga bagʻishlangan Draco Epic maxsus turkumini taqdim etdiMSI oʻzining 40 yilligiga bagʻishlangan Draco Epic maxsus turkumini taqdim etdiBugun, 02:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi