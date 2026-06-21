Xiaomi kompaniyasi hamyonbop Poco C81 Pro smartfonini Yevropa bozoriga chiqardi
Xiaomi korporatsiyasi oʻzining Poco brendi ostidagi yangi va arzon Poco C81 Pro smartfonini Yevropa bozorlarida rasman sotuvga chiqardi. Ushbu qurilma oʻzining hamyonbop narxi va energiya sigʻimi yuqori boʻlgan akkumulyatori bilan byudjet segmentidagi raqobatchilaridan ajralib turishi kutilmoqda. Hozirda yangi model Germaniya va Ispaniya kabi davlatlarda xaridorlar eʼtiboriga havola etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Germaniyadagi rasmiy Xiaomi internet-doʻkonida smartfonning 4/256 GB xotiraga ega talqini 147 yevro narxida sotilmoqda. Shuningdek, qurilmaning 128 GB doimiy xotiraga ega varianti 126 yevro etib belgilangan, biroq ayni damda ushbu arzonroq modelga boʻlgan talab yuqoriligi sababli u vaqtincha sotuvda mavjud emas. Xaridorlar uchun korpusning uch xil rangi — qora, yashil va tilla rangli variantlari taklif etilmoqda.
Texnik xususiyatlar va displey imkoniyatlariPoco C81 Pro qurilmasi Unisoc T7250 protsessori bazasida ishlaydi. Smartfonning asosiy ustunliklaridan biri uning yirik 6,9 dyuymli IPS ekranidir. Displey piksellar aniqligi 1600 × 720 (HD+) boʻlishiga qaramay, u 120 Hz chastotali kadr yangilanishini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa interfeys va kontentning silliq harakatlanishini taʼminlaydi, bu narx toifasidagi qurilmalar uchun kam uchraydigan koʻrsatkichdir.
Smartfonning avtonom ishlash qobiliyati ham diqqatga sazovor. Unga 6000 mA/soat sigʻimli akkumulyator oʻrnatilgan boʻlib, u foydalanuvchiga kamida ikki kunlik faol foydalanish imkonini beradi. Qurilmaning oʻlchamlari 171,56 x 79,47 x 8,15 mm ni tashkil etadi, vazni esa 208 grammga teng. Korpusning yon tomonida barmoq izi skaneri joylashgan.
- Protsessor: Unisoc T7250;
- Ekran: 6,9 dyuym, 120 Hz;
- Xotira: 4/128 GB yoki 4/256 GB;
- Akkumulyator: 6000 mA/soat;
- Operatsion tizim: HyperOS 3.
Kamera va qoʻshimcha funksiyalarKamera borasida Poco C81 Pro oddiyroq koʻrsatkichlarga ega: asosiy kamera 13 megapikselli datchik bilan jihozlangan boʻlsa, old panelda 8 megapikselli selfi-kamera mavjud. Bu smartfon koʻproq sifatli suratlar olish uchun emas, balki uzoq vaqt quvvat saqlashi va kundalik vazifalarni bajarishi uchun moʻljallanganini anglatadi.
Shuningdek, qurilmada zamonaviy toʻlovlar uchun NFC moduli va simli quloqchinlar uchun 3,5 mm li audio konnektor saqlab qolingan. Dasturiy taʼminot sifatida Xiaomi kompaniyasining eng yangi HyperOS 3 qobigʻi oʻrnatilgan. Ushbu modelning Oʻzbekiston bozoriga rasmiy kirib kelishi haqida hozircha maʼlumotlar yoʻq, biroq Yevropadagi narxlardan kelib chiqilsa, u bizning mintaqada ham eng hamyonbop smartfonlardan biriga aylanishi mumkin.
…