Xiaomi kompaniyasi hamyonbop Poco C81 Pro smartfonini Yevropa bozoriga chiqardi

·0·Texno
Xiaomi kompaniyasi hamyonbop Poco C81 Pro smartfonini Yevropa bozoriga chiqardi

Xiaomi korporatsiyasi oʻzining Poco brendi ostidagi yangi va arzon Poco C81 Pro smartfonini Yevropa bozorlarida rasman sotuvga chiqardi. Ushbu qurilma oʻzining hamyonbop narxi va energiya sigʻimi yuqori boʻlgan akkumulyatori bilan byudjet segmentidagi raqobatchilaridan ajralib turishi kutilmoqda. Hozirda yangi model Germaniya va Ispaniya kabi davlatlarda xaridorlar eʼtiboriga havola etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Germaniyadagi rasmiy Xiaomi internet-doʻkonida smartfonning 4/256 GB xotiraga ega talqini 147 yevro narxida sotilmoqda. Shuningdek, qurilmaning 128 GB doimiy xotiraga ega varianti 126 yevro etib belgilangan, biroq ayni damda ushbu arzonroq modelga boʻlgan talab yuqoriligi sababli u vaqtincha sotuvda mavjud emas. Xaridorlar uchun korpusning uch xil rangi — qora, yashil va tilla rangli variantlari taklif etilmoqda.

Texnik xususiyatlar va displey imkoniyatlari

Poco C81 Pro qurilmasi Unisoc T7250 protsessori bazasida ishlaydi. Smartfonning asosiy ustunliklaridan biri uning yirik 6,9 dyuymli IPS ekranidir. Displey piksellar aniqligi 1600 × 720 (HD+) boʻlishiga qaramay, u 120 Hz chastotali kadr yangilanishini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa interfeys va kontentning silliq harakatlanishini taʼminlaydi, bu narx toifasidagi qurilmalar uchun kam uchraydigan koʻrsatkichdir.

Smartfonning avtonom ishlash qobiliyati ham diqqatga sazovor. Unga 6000 mA/soat sigʻimli akkumulyator oʻrnatilgan boʻlib, u foydalanuvchiga kamida ikki kunlik faol foydalanish imkonini beradi. Qurilmaning oʻlchamlari 171,56 x 79,47 x 8,15 mm ni tashkil etadi, vazni esa 208 grammga teng. Korpusning yon tomonida barmoq izi skaneri joylashgan.

  • Protsessor: Unisoc T7250;
  • Ekran: 6,9 dyuym, 120 Hz;
  • Xotira: 4/128 GB yoki 4/256 GB;
  • Akkumulyator: 6000 mA/soat;
  • Operatsion tizim: HyperOS 3.

Kamera va qoʻshimcha funksiyalar

Kamera borasida Poco C81 Pro oddiyroq koʻrsatkichlarga ega: asosiy kamera 13 megapikselli datchik bilan jihozlangan boʻlsa, old panelda 8 megapikselli selfi-kamera mavjud. Bu smartfon koʻproq sifatli suratlar olish uchun emas, balki uzoq vaqt quvvat saqlashi va kundalik vazifalarni bajarishi uchun moʻljallanganini anglatadi.

Shuningdek, qurilmada zamonaviy toʻlovlar uchun NFC moduli va simli quloqchinlar uchun 3,5 mm li audio konnektor saqlab qolingan. Dasturiy taʼminot sifatida Xiaomi kompaniyasining eng yangi HyperOS 3 qobigʻi oʻrnatilgan. Ushbu modelning Oʻzbekiston bozoriga rasmiy kirib kelishi haqida hozircha maʼlumotlar yoʻq, biroq Yevropadagi narxlardan kelib chiqilsa, u bizning mintaqada ham eng hamyonbop smartfonlardan biriga aylanishi mumkin.

XiaomiPocoSmartfonTehnologiyaHyperOS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Signal rahbari ogohlantiradi: Sun’iy intellekt chat-botlari sizning doʻstingiz emasSignal rahbari ogohlantiradi: Sun’iy intellekt chat-botlari sizning doʻstingiz emasBugun, 01:57Kvant kompyuterlari poygasi: Amazon va QuEra 2028-yilgacha inqilobiy tizimni vaʼda qilmoqdaKvant kompyuterlari poygasi: Amazon va QuEra 2028-yilgacha inqilobiy tizimni vaʼda qilmoqdaBugun, 01:55GeForce RTX 3060 videokartasi muz generatori yordamida 23 darajagacha sovutildiGeForce RTX 3060 videokartasi muz generatori yordamida 23 darajagacha sovutildiBugun, 01:28In the Weights: Sunʼiy intellekt xotirasida bor-yoʻqligingizni tekshiruvchi yangi servisIn the Weights: Sunʼiy intellekt xotirasida bor-yoʻqligingizni tekshiruvchi yangi servisBugun, 00:59Amazon orqali GeForce RTX 5070 oʻrniga eski ehtiyot qismlar yuborilgani maʼlum boʻldiAmazon orqali GeForce RTX 5070 oʻrniga eski ehtiyot qismlar yuborilgani maʼlum boʻldiBugun, 00:58iPhone Ultra: Apple’ning ilk buklama smartfoni dizayni va xususiyatlari ma’lum boʻldiiPhone Ultra: Apple’ning ilk buklama smartfoni dizayni va xususiyatlari ma’lum boʻldiBugun, 00:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi