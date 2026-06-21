Batareyasiz ishlaydigan displey: Waveshare kompaniyasi NFC quvvatli E-Ink ekranini taqdim etdi
Texnologiya olamida energiya samaradorligi masalasi har doim dolzarb boʻliib kelgan. Waveshare kompaniyasi bu borada inqilobiy qadam tashlab, mutlaqo batareyasiz va simsiz ishlaydigan 2,9 dyuymli yangi E-Ink displeyini namoyish etdi. Ushbu qurilmaning oʻziga xosligi shundaki, u ishlash uchun zarur boʻlgan quvvatni ham, maʼlumotni ham bevosita smartfondagi NFC moduli orqali oladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi gadjet elektron siyoh (E-Ink) texnologiyasiga asoslangan boʻlib, u faqat tasvir oʻzgargan soniyalardagina energiya sarflaydi. Tasvir ekranda hosil boʻlgach, u haftalar yoki oylar davomida hech qanday quvvat manbai talab qilmasdan saqlanib turishi mumkin. Bu esa uni doimiy quvvatlash zaruriyatidan butunlay xalos etadi.
Texnik imkoniyatlar va ishlash prinsipiQurilmaning ishlash jarayoni juda oddiy: foydalanuvchi maxsus mobil ilova orqali kerakli rasm yoki matnni tanlaydi va smartfonni displeyga yaqinlashtiradi. NFC orqali uzatiladigan elektromagnit maydon ekranni «uygʻotish» va undagi piksellarni qayta joylashtirish uchun yetarli quvvatni taʼminlaydi. Displey 296 × 128 pikselli ruxsatga ega boʻlib, u nafaqat oq-qora, balki qizil va sariq ranglarni ham aks ettira oladi.
Garchi texnologiya hayratlanarli boʻlsa-da, uning oʻziga yarasha cheklovlari mavjud. Masalan, tasvirni toʻliq yangilash uchun taxminan 16 soniya vaqt talab etiladi. Bu vaqt davomida smartfonni displeyga yaqin masofada ushlab turish lozim. Shu sababli, ushbu ekran dinamik videolar uchun emas, balki statik maʼlumotlarni koʻrsatish uchun moʻljallangan.
Qoʻllanish sohalari va narxiWaveshare ushbu mahsulotni keng koʻlamli tijorat va maishiy maqsadlarda ishlatishni taklif qilmoqda. Jumladan, undan quyidagi yoʻnalishlarda foydalanish mumkin:
- Doʻkonlar uchun aqlli narxnomalar;
- Kompaniya xodimlari uchun elektron beydjiklar;
- Omborxonalardagi inventar yorliqlari;
- Eshiklardagi axborot taxtachalari va koʻrsatkichlar.
Xulosa qilib aytganda, Waveshare ishlanmasi simsiz quvvat uzatish texnologiyalarining yangi bosqichini koʻrsatib berdi. Kelajakda bu kabi ekranlar kundalik hayotimizdagi koʻplab qogʻoz yorliqlarning oʻrnini egallashi va chiqindilar miqdorini kamaytirishga xizmat qilishi kutilmoqda.
…