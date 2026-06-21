Batareyasiz ishlaydigan displey: Waveshare kompaniyasi NFC quvvatli E-Ink ekranini taqdim etdi

·36·Texno
Batareyasiz ishlaydigan displey: Waveshare kompaniyasi NFC quvvatli E-Ink ekranini taqdim etdi

Texnologiya olamida energiya samaradorligi masalasi har doim dolzarb boʻliib kelgan. Waveshare kompaniyasi bu borada inqilobiy qadam tashlab, mutlaqo batareyasiz va simsiz ishlaydigan 2,9 dyuymli yangi E-Ink displeyini namoyish etdi. Ushbu qurilmaning oʻziga xosligi shundaki, u ishlash uchun zarur boʻlgan quvvatni ham, maʼlumotni ham bevosita smartfondagi NFC moduli orqali oladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi gadjet elektron siyoh (E-Ink) texnologiyasiga asoslangan boʻlib, u faqat tasvir oʻzgargan soniyalardagina energiya sarflaydi. Tasvir ekranda hosil boʻlgach, u haftalar yoki oylar davomida hech qanday quvvat manbai talab qilmasdan saqlanib turishi mumkin. Bu esa uni doimiy quvvatlash zaruriyatidan butunlay xalos etadi.

Texnik imkoniyatlar va ishlash prinsipi

Qurilmaning ishlash jarayoni juda oddiy: foydalanuvchi maxsus mobil ilova orqali kerakli rasm yoki matnni tanlaydi va smartfonni displeyga yaqinlashtiradi. NFC orqali uzatiladigan elektromagnit maydon ekranni «uygʻotish» va undagi piksellarni qayta joylashtirish uchun yetarli quvvatni taʼminlaydi. Displey 296 × 128 pikselli ruxsatga ega boʻlib, u nafaqat oq-qora, balki qizil va sariq ranglarni ham aks ettira oladi.

Garchi texnologiya hayratlanarli boʻlsa-da, uning oʻziga yarasha cheklovlari mavjud. Masalan, tasvirni toʻliq yangilash uchun taxminan 16 soniya vaqt talab etiladi. Bu vaqt davomida smartfonni displeyga yaqin masofada ushlab turish lozim. Shu sababli, ushbu ekran dinamik videolar uchun emas, balki statik maʼlumotlarni koʻrsatish uchun moʻljallangan.

Qoʻllanish sohalari va narxi

Waveshare ushbu mahsulotni keng koʻlamli tijorat va maishiy maqsadlarda ishlatishni taklif qilmoqda. Jumladan, undan quyidagi yoʻnalishlarda foydalanish mumkin:

  • Doʻkonlar uchun aqlli narxnomalar;
  • Kompaniya xodimlari uchun elektron beydjiklar;
  • Omborxonalardagi inventar yorliqlari;
  • Eshiklardagi axborot taxtachalari va koʻrsatkichlar.
Qurilmaning oʻzbekistonlik isteʼmolchilar uchun ham qiziqarli jihati uning narxidir. Yangi E-Ink displey taxminan 28 dollar atrofida baholanmoqda. Bu kabi yechimlar ayniqsa energiya tejash va ekologik barqarorlikka intilayotgan zamonaviy ofislar va «aqlli» uylar uchun juda qoʻl keladi.

Xulosa qilib aytganda, Waveshare ishlanmasi simsiz quvvat uzatish texnologiyalarining yangi bosqichini koʻrsatib berdi. Kelajakda bu kabi ekranlar kundalik hayotimizdagi koʻplab qogʻoz yorliqlarning oʻrnini egallashi va chiqindilar miqdorini kamaytirishga xizmat qilishi kutilmoqda.

WaveshareE-InkNFCTexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA rahbari Ilon Maskning antimateriya dvigatellari haqidagi gʻoyasini qoʻllab-quvvatladiNASA rahbari Ilon Maskning antimateriya dvigatellari haqidagi gʻoyasini qoʻllab-quvvatladiBugun, 09:55Donald Trump yangi Air Force One samolyotini taqdim etdi: Bortda Starlink tizimi oʻrnatilganDonald Trump yangi Air Force One samolyotini taqdim etdi: Bortda Starlink tizimi oʻrnatilganBugun, 09:25Hindistonda Telegram bloklanishi ortidan VPN va Signal mashhurligi keskin oshdiHindistonda Telegram bloklanishi ortidan VPN va Signal mashhurligi keskin oshdiBugun, 03:22Britaniyada musiqiy piratlik: 2000-yillar uslubida disk sotgan shaxs jazolandiBritaniyada musiqiy piratlik: 2000-yillar uslubida disk sotgan shaxs jazolandiBugun, 02:50Xiaomi kompaniyasi hamyonbop Poco C81 Pro smartfonini Yevropa bozoriga chiqardiXiaomi kompaniyasi hamyonbop Poco C81 Pro smartfonini Yevropa bozoriga chiqardiBugun, 02:21Signal rahbari ogohlantiradi: Sun’iy intellekt chat-botlari sizning doʻstingiz emasSignal rahbari ogohlantiradi: Sun’iy intellekt chat-botlari sizning doʻstingiz emasBugun, 01:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi