Donald Trump yangi Air Force One samolyotini taqdim etdi: Bortda Starlink tizimi oʻrnatilgan

·27·Texno
Donald Trump yangi Air Force One samolyotini taqdim etdi: Bortda Starlink tizimi oʻrnatilgan

AQSH Prezidenti Donald Trump mamlakatning birinchi raqamli havo kemasi hisoblangan Air Force One samolyotining modernizatsiya qilingan yangi talqinini keng jamoatchilikka namoyish etdi. Mazkur Boeing 747 rusumli havo kemasi nafaqat oʻzining hashamatli koʻrinishi, balki eng soʻnggi texnologik yutuqlarni oʻzida mujassam etgani bilan dunyo hamjamiyati eʼtiborini tortmoqda. Samolyotning asosiy texnik yangiliklaridan biri sifatida unda Starlink sunʼiy yoʻldosh aloqa tizimi oʻrnatilgani qayd etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu havo kemasi Qatar davlati tomonidan sovgʻa qilingan boʻlib, uning umumiy qiymati taxminan 400 million dollarga baholanmoqda. Trumpning soʻzlariga koʻra, samolyot tubdan modernizatsiya qilingan va u hozirda dunyodagi eng xavfsiz hamda mukammal aloqa tizimlariga ega boʻlgan uchish apparati hisoblanadi. Ichki dizayni va jihozlanishi sababli jurnalistlar ushbu laynerni allaqachon “uchar saroy” deb atashni boshlashgan.

Texnologik inqilob va Starlink integratsiyasi

Prezident Trump yangi samolyot bortidagi aloqa imkoniyatlariga alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning taʼkidlashicha, laynerda Elon Musk tomonidan asos solingan SpaceX kompaniyasining Starlink tizimi oʻrnatilgan. “Bu yerda shunday aloqa uskunalari borki, ularni ilgari hech kim koʻrmagan. Bu eng yuqori darajadagi texnika, jumladan Starlink ham bor. Mening doʻstim Elon bundan juda mamnun boʻladi”, deya qoʻshimcha qildi AQSH rahbari.

Starlink tizimining oʻrnatilishi prezident va uning jamoasiga parvoz vaqtida yuqori tezlikdagi internetdan foydalanish, uzilishlarsiz videoaloqa oʻtkazish va katta hajmdagi maʼlumotlarni bir zumda almashish imkonini beradi. Bu strategik qarorlar qabul qilinadigan va doimiy aloqada boʻlish talab etiladigan yuqori darajadagi parvozlar uchun oʻta muhim ahamiyatga ega.

Xavfsizlik va zaxira tizimlari

ixbt.com ma’lumotiga ko‘ra, yangi Air Force One faqatgina bitta aloqa kanali bilan cheklanib qolmaydi. Trump samolyotda bir nechta zaxira tizimlari mavjudligini maʼlum qildi. Xususan, parvoz davomida uzluksiz aloqani taʼminlash uchun toʻrt yoki besh xil turdagi ikki va uch baravar himoyalangan aloqa majmualari oʻrnatilgan. Bu har qanday favqulodda vaziyatda yoki kiberhujumlar sharoitida ham prezidentning tashqi dunyo bilan bogʻlana olishini kafolatlaydi.

Ushbu loyiha yuqori darajadagi muhandislik yechimlarining real transformatsiyasiga namuna boʻla oladi. Avvaldan mukammal boʻlgan tizimlar endilikda zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan boyitildi. Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham Starlink tizimining bunday nufuzli darajada qoʻllanilishi qiziqarli yangilikdir, zero bu sunʼiy yoʻldosh internetining global miqyosdagi ishonchliligini yana bir bor isbotlaydi.

Yangi Air Force One nafaqat transport vositasi, balki havoda turib davlatni boshqarish imkonini beruvchi toʻlaqonli mobil shtab-kvartiraga aylandi. Elon Musk va uning texnologiyalari Oq uy maʼmuriyati bilan hamkorlikda AQSHning strategik aviatsiyasini yangi bosqichga olib chiqayotgani kuzatilmoqda.

Donald TrumpAir Force OneStarlinkElon MuskBoeing
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA rahbari Ilon Maskning antimateriya dvigatellari haqidagi gʻoyasini qoʻllab-quvvatladiNASA rahbari Ilon Maskning antimateriya dvigatellari haqidagi gʻoyasini qoʻllab-quvvatladiBugun, 09:55Batareyasiz ishlaydigan displey: Waveshare kompaniyasi NFC quvvatli E-Ink ekranini taqdim etdiBatareyasiz ishlaydigan displey: Waveshare kompaniyasi NFC quvvatli E-Ink ekranini taqdim etdiBugun, 08:51Hindistonda Telegram bloklanishi ortidan VPN va Signal mashhurligi keskin oshdiHindistonda Telegram bloklanishi ortidan VPN va Signal mashhurligi keskin oshdiBugun, 03:22Britaniyada musiqiy piratlik: 2000-yillar uslubida disk sotgan shaxs jazolandiBritaniyada musiqiy piratlik: 2000-yillar uslubida disk sotgan shaxs jazolandiBugun, 02:50Xiaomi kompaniyasi hamyonbop Poco C81 Pro smartfonini Yevropa bozoriga chiqardiXiaomi kompaniyasi hamyonbop Poco C81 Pro smartfonini Yevropa bozoriga chiqardiBugun, 02:21Signal rahbari ogohlantiradi: Sun’iy intellekt chat-botlari sizning doʻstingiz emasSignal rahbari ogohlantiradi: Sun’iy intellekt chat-botlari sizning doʻstingiz emasBugun, 01:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi