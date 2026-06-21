Donald Trump yangi Air Force One samolyotini taqdim etdi: Bortda Starlink tizimi oʻrnatilgan
AQSH Prezidenti Donald Trump mamlakatning birinchi raqamli havo kemasi hisoblangan Air Force One samolyotining modernizatsiya qilingan yangi talqinini keng jamoatchilikka namoyish etdi. Mazkur Boeing 747 rusumli havo kemasi nafaqat oʻzining hashamatli koʻrinishi, balki eng soʻnggi texnologik yutuqlarni oʻzida mujassam etgani bilan dunyo hamjamiyati eʼtiborini tortmoqda. Samolyotning asosiy texnik yangiliklaridan biri sifatida unda Starlink sunʼiy yoʻldosh aloqa tizimi oʻrnatilgani qayd etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu havo kemasi Qatar davlati tomonidan sovgʻa qilingan boʻlib, uning umumiy qiymati taxminan 400 million dollarga baholanmoqda. Trumpning soʻzlariga koʻra, samolyot tubdan modernizatsiya qilingan va u hozirda dunyodagi eng xavfsiz hamda mukammal aloqa tizimlariga ega boʻlgan uchish apparati hisoblanadi. Ichki dizayni va jihozlanishi sababli jurnalistlar ushbu laynerni allaqachon “uchar saroy” deb atashni boshlashgan.
Texnologik inqilob va Starlink integratsiyasiPrezident Trump yangi samolyot bortidagi aloqa imkoniyatlariga alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning taʼkidlashicha, laynerda Elon Musk tomonidan asos solingan SpaceX kompaniyasining Starlink tizimi oʻrnatilgan. “Bu yerda shunday aloqa uskunalari borki, ularni ilgari hech kim koʻrmagan. Bu eng yuqori darajadagi texnika, jumladan Starlink ham bor. Mening doʻstim Elon bundan juda mamnun boʻladi”, deya qoʻshimcha qildi AQSH rahbari.
Starlink tizimining oʻrnatilishi prezident va uning jamoasiga parvoz vaqtida yuqori tezlikdagi internetdan foydalanish, uzilishlarsiz videoaloqa oʻtkazish va katta hajmdagi maʼlumotlarni bir zumda almashish imkonini beradi. Bu strategik qarorlar qabul qilinadigan va doimiy aloqada boʻlish talab etiladigan yuqori darajadagi parvozlar uchun oʻta muhim ahamiyatga ega.
Xavfsizlik va zaxira tizimlariixbt.com ma’lumotiga ko‘ra, yangi Air Force One faqatgina bitta aloqa kanali bilan cheklanib qolmaydi. Trump samolyotda bir nechta zaxira tizimlari mavjudligini maʼlum qildi. Xususan, parvoz davomida uzluksiz aloqani taʼminlash uchun toʻrt yoki besh xil turdagi ikki va uch baravar himoyalangan aloqa majmualari oʻrnatilgan. Bu har qanday favqulodda vaziyatda yoki kiberhujumlar sharoitida ham prezidentning tashqi dunyo bilan bogʻlana olishini kafolatlaydi.
Ushbu loyiha yuqori darajadagi muhandislik yechimlarining real transformatsiyasiga namuna boʻla oladi. Avvaldan mukammal boʻlgan tizimlar endilikda zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan boyitildi. Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham Starlink tizimining bunday nufuzli darajada qoʻllanilishi qiziqarli yangilikdir, zero bu sunʼiy yoʻldosh internetining global miqyosdagi ishonchliligini yana bir bor isbotlaydi.
Yangi Air Force One nafaqat transport vositasi, balki havoda turib davlatni boshqarish imkonini beruvchi toʻlaqonli mobil shtab-kvartiraga aylandi. Elon Musk va uning texnologiyalari Oq uy maʼmuriyati bilan hamkorlikda AQSHning strategik aviatsiyasini yangi bosqichga olib chiqayotgani kuzatilmoqda.
…