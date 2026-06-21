SpaceX koinotni zabt etishga tayyor: Gigabay majmuasi qurilishi yakunlanmoqda

·41·Texno
SpaceX koinotni zabt etishga tayyor: Gigabay majmuasi qurilishi yakunlanmoqda

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi oʻzining eng ulkan loyihasi — Starship raketalarini ommaviy ishlab chiqarish yoʻlida muhim bosqichga yetdi. Florida shtatidagi Roberts Road hududida joylashgan Gigabay majmuasining asosiy qismi qurib bitkazildi va hozirda binoning tom qismini yopish ishlari boshlandi. Bu ulkan inshoot koinot kemalarini yigʻish va ularga xizmat koʻrsatish markazi boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

SpaceX qurilish obʼyektlarini kuzatib boruvchi mutaxassis Julia Bergeronning maʼlumotlariga koʻra, Floridadagi Gigabay majmuasida asosiy kranlar olib tashlangan, bu esa bino karkasining toʻliq tayyor boʻlganidan dalolat beradi. Shu bilan birga, Texasdagi Starbase bazasida ham xuddi shunday Gigabay binosi jadal surʼatlar bilan qad koʻtarmoqda. Hozirda Texasdagi inshoot balandligi boʻyicha qoʻshni Megabay majmuasi bilan tenglashib qolgan.

Yiliga mingta raketa: Maskning ulkan rejalari

Gigabay loyihasi shunchaki navbatdagi angar emas. Ilon Maskning taʼkidlashicha, ushbu inshoot oʻzining baʼzi parametrlariga koʻra dunyodagi eng yirik binolardan biriga aylanadi. Uning asosiy vazifasi — yiliga 1000 tagacha Starship kemasini yigʻish va foydalanishga topshirishdir. Bunday ishlab chiqarish quvvati insoniyatning Marsni mustamlaka qilish va Oyga muntazam parvozlarni amalga oshirish rejalarini haqiqatga aylantirishi kutilmoqda.

SpaceX rahbari oʻz chiqishlarida Starship tizimi toʻliq quvvat bilan ishga tushgach, kompaniya koinotga barcha boshqa provayderlar umumiy koʻrsatkichidan 100 baravar koʻproq yuk olib chiqish imkoniyatiga ega boʻlishini aytgan. Hatto raqobatchilar oʻz surʼatlarini uch baravar oshirgan taqdirda ham, SpaceX koinot logistikasida mutlaq yetakchilikni saqlab qoladi.

Infratuzilma modernizatsiyasi va yangi sinovlar

Hozirda Starbase kosmodromida nafaqat yangi binolar qurilmoqda, balki mavjud uchirish maydonchalari ham modernizatsiya qilinmoqda. Xususan, mutaxassislar Liebherr LR11000 rusumli ulkan zanjirli kran yordamida Mechazilla minorasining eski qismlarini demontaj qilishmoqda. Ushbu minora Super Heavy tezlatgichi va Starship kemasini qoʻnish vaqtida havoda „tutib olish“ uchun moʻljallangan noyob tizim hisoblanadi.

Shu bilan birga, Starfactory zavodlarida yangi kemalar va tezlatgichlarni sinovdan oʻtkazish, dvigatellarni oʻrnatish va suv bilan sovutish tizimlarini tekshirish ishlari toʻxtovsiz davom etmoqda. 2025-yil davomida SpaceX allaqachon Starship tizimining beshta sinov parvozini muvaffaqiyatli amalga oshirdi.

Gigabay majmuasining ishga tushirilishi SpaceX uchun nafaqat texnik yutuq, balki iqtisodiy jihatdan ham yangi davrni boshlab beradi. Raketalarni konveyer usulida ishlab chiqarish koinotga chiqish xarajatlarini keskin kamaytiradi va Starlink sunʼiy yoʻldoshlarining yangi avlodini orbitaga chiqarishni tezlashtiradi.

SpaceXStarshipIlon MaskGigabayKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinotni oʻrganishda yangi davr: Nancy Grace Roman teleskopi uchish maydoniga yetib keldiKoinotni oʻrganishda yangi davr: Nancy Grace Roman teleskopi uchish maydoniga yetib keldiBugun, 11:23NASA rahbari Ilon Maskning antimateriya dvigatellari haqidagi gʻoyasini qoʻllab-quvvatladiNASA rahbari Ilon Maskning antimateriya dvigatellari haqidagi gʻoyasini qoʻllab-quvvatladiBugun, 09:55Donald Trump yangi Air Force One samolyotini taqdim etdi: Bortda Starlink tizimi oʻrnatilganDonald Trump yangi Air Force One samolyotini taqdim etdi: Bortda Starlink tizimi oʻrnatilganBugun, 09:25Batareyasiz ishlaydigan displey: Waveshare kompaniyasi NFC quvvatli E-Ink ekranini taqdim etdiBatareyasiz ishlaydigan displey: Waveshare kompaniyasi NFC quvvatli E-Ink ekranini taqdim etdiBugun, 08:51Hindistonda Telegram bloklanishi ortidan VPN va Signal mashhurligi keskin oshdiHindistonda Telegram bloklanishi ortidan VPN va Signal mashhurligi keskin oshdiBugun, 03:22Britaniyada musiqiy piratlik: 2000-yillar uslubida disk sotgan shaxs jazolandiBritaniyada musiqiy piratlik: 2000-yillar uslubida disk sotgan shaxs jazolandiBugun, 02:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi