SpaceX koinotni zabt etishga tayyor: Gigabay majmuasi qurilishi yakunlanmoqda
Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi oʻzining eng ulkan loyihasi — Starship raketalarini ommaviy ishlab chiqarish yoʻlida muhim bosqichga yetdi. Florida shtatidagi Roberts Road hududida joylashgan Gigabay majmuasining asosiy qismi qurib bitkazildi va hozirda binoning tom qismini yopish ishlari boshlandi. Bu ulkan inshoot koinot kemalarini yigʻish va ularga xizmat koʻrsatish markazi boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
SpaceX qurilish obʼyektlarini kuzatib boruvchi mutaxassis Julia Bergeronning maʼlumotlariga koʻra, Floridadagi Gigabay majmuasida asosiy kranlar olib tashlangan, bu esa bino karkasining toʻliq tayyor boʻlganidan dalolat beradi. Shu bilan birga, Texasdagi Starbase bazasida ham xuddi shunday Gigabay binosi jadal surʼatlar bilan qad koʻtarmoqda. Hozirda Texasdagi inshoot balandligi boʻyicha qoʻshni Megabay majmuasi bilan tenglashib qolgan.
Yiliga mingta raketa: Maskning ulkan rejalariGigabay loyihasi shunchaki navbatdagi angar emas. Ilon Maskning taʼkidlashicha, ushbu inshoot oʻzining baʼzi parametrlariga koʻra dunyodagi eng yirik binolardan biriga aylanadi. Uning asosiy vazifasi — yiliga 1000 tagacha Starship kemasini yigʻish va foydalanishga topshirishdir. Bunday ishlab chiqarish quvvati insoniyatning Marsni mustamlaka qilish va Oyga muntazam parvozlarni amalga oshirish rejalarini haqiqatga aylantirishi kutilmoqda.
SpaceX rahbari oʻz chiqishlarida Starship tizimi toʻliq quvvat bilan ishga tushgach, kompaniya koinotga barcha boshqa provayderlar umumiy koʻrsatkichidan 100 baravar koʻproq yuk olib chiqish imkoniyatiga ega boʻlishini aytgan. Hatto raqobatchilar oʻz surʼatlarini uch baravar oshirgan taqdirda ham, SpaceX koinot logistikasida mutlaq yetakchilikni saqlab qoladi.
Infratuzilma modernizatsiyasi va yangi sinovlarHozirda Starbase kosmodromida nafaqat yangi binolar qurilmoqda, balki mavjud uchirish maydonchalari ham modernizatsiya qilinmoqda. Xususan, mutaxassislar Liebherr LR11000 rusumli ulkan zanjirli kran yordamida Mechazilla minorasining eski qismlarini demontaj qilishmoqda. Ushbu minora Super Heavy tezlatgichi va Starship kemasini qoʻnish vaqtida havoda „tutib olish“ uchun moʻljallangan noyob tizim hisoblanadi.
Shu bilan birga, Starfactory zavodlarida yangi kemalar va tezlatgichlarni sinovdan oʻtkazish, dvigatellarni oʻrnatish va suv bilan sovutish tizimlarini tekshirish ishlari toʻxtovsiz davom etmoqda. 2025-yil davomida SpaceX allaqachon Starship tizimining beshta sinov parvozini muvaffaqiyatli amalga oshirdi.
Gigabay majmuasining ishga tushirilishi SpaceX uchun nafaqat texnik yutuq, balki iqtisodiy jihatdan ham yangi davrni boshlab beradi. Raketalarni konveyer usulida ishlab chiqarish koinotga chiqish xarajatlarini keskin kamaytiradi va Starlink sunʼiy yoʻldoshlarining yangi avlodini orbitaga chiqarishni tezlashtiradi.
…