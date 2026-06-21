Koinotni oʻrganishda yangi davr: Nancy Grace Roman teleskopi uchish maydoniga yetib keldi

·0·Texno
Koinotni oʻrganishda yangi davr: Nancy Grace Roman teleskopi uchish maydoniga yetib keldi

NASAning yangi avlod infraqizil observatoriyasi — Nancy Grace Roman kosmik teleskopi oʻzining tarixiy missiyasini boshlash uchun muhim bosqichga yetdi. Mazkur ulkan ilmiy apparat Merilend shtatidagi NASA Goddar kosmik parvozlar markazidan Florida shtatidagi Kennedi nomidagi kosmik markazga muvaffaqiyatli yetkazildi. Ushbu voqea koinot sirlarini, xususan, qora energiya va ekzo-sayyoralarni oʻrganishda yangi sahifa ochadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Teleskopni tashish jarayoni oʻziga xos murakkablikka ega boʻldi. Jerry Pike ismli taniqli kosmik fotograf tomonidan eʼlon qilingan dron tasvirlarida Pegasus barjasining Kennedi kosmik markaziga kirib kelayotgani aks etgan. NASA uzoq yillardan buyon yirik hajmli yuklarni tashishda foydalanib kelayotgan ushbu platforma teleskopni xavfsiz manzilga yetkazishni taʼminladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, endilikda apparat parvoz oldidan soʻnggi tayyorgarlik va sinov bosqichlaridan oʻtadi.

Keng qamrovli kuzatuv va SpaceX Falcon Heavy qudrati

Nancy Grace Roman teleskopi (avvalgi nomi WFIRST) oʻzining texnik imkoniyatlari bilan hayratga soladi. U koinotni James Webb teleskopiga qaraganda ancha kengroq burchak ostida kuzatish qobiliyatiga ega. Bu esa olimlarga koinotning katta qismlarini qisqa vaqt ichida skanerlash va statistik maʼlumotlar toʻplash imkonini beradi. Missiyaning asosiy maqsadlari qatoriga qora energiya tabiatini aniqlash, gravitatsion linzalanish effektlarini kuzatish va quyosh tizimidan tashqaridagi minglab yangi sayyoralarni qidirish kiradi.

Ushbu murakkab ilmiy majmuani orbitaga olib chiqish vazifasi SpaceX kompaniyasining eng kuchli raketalaridan biri — Falcon Heavy zimmasiga yuklangan. Uchta kuchaytiruvchi blokdan iborat ushbu raketa teleskopni koinotning chuqur nuqtasiga yetkazish uchun zarur boʻlgan quvvatni taʼminlaydi. Parvoz Kennedi kosmik markazidagi LC-39A start maydonchasidan amalga oshirilishi rejalashtirilgan.

Hozirgi rejaga muvofiq, missiyaning starti 30-avgust sanasiga belgilangan. Mutaxassislarning fikricha, Nancy Grace Roman teleskopining ishga tushirilishi astrofizika sohasida haqiqiy inqilob yasashi mumkin. U nafaqat yangi dunyolarni kashf etadi, balki koinotning kengayishi bilan bogʻliq eng murakkab savollarga javob topishda yordam beradi.

Oʻzbekistonlik ilm-fan ixlosmandlari uchun ham bu kabi loyihalar katta ahamiyatga ega. Zamonaviy texnologiyalar va SpaceX kabi xususiy kompaniyalarning NASA bilan hamkorligi kosmik tadqiqotlar narxini pasaytirib, insoniyatning koinot haqidagi tasavvurlarini tubdan oʻzgartirmoqda. Yaqin oylarda ushbu teleskopdan olinadigan ilk maʼlumotlar jahon ilmiy hamjamiyati diqqat markazida boʻlishi shubhasiz.

NASASpaceXFalcon HeavyTeleskopKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX koinotni zabt etishga tayyor: Gigabay majmuasi qurilishi yakunlanmoqdaSpaceX koinotni zabt etishga tayyor: Gigabay majmuasi qurilishi yakunlanmoqdaBugun, 10:24NASA rahbari Ilon Maskning antimateriya dvigatellari haqidagi gʻoyasini qoʻllab-quvvatladiNASA rahbari Ilon Maskning antimateriya dvigatellari haqidagi gʻoyasini qoʻllab-quvvatladiBugun, 09:55Donald Trump yangi Air Force One samolyotini taqdim etdi: Bortda Starlink tizimi oʻrnatilganDonald Trump yangi Air Force One samolyotini taqdim etdi: Bortda Starlink tizimi oʻrnatilganBugun, 09:25Batareyasiz ishlaydigan displey: Waveshare kompaniyasi NFC quvvatli E-Ink ekranini taqdim etdiBatareyasiz ishlaydigan displey: Waveshare kompaniyasi NFC quvvatli E-Ink ekranini taqdim etdiBugun, 08:51Hindistonda Telegram bloklanishi ortidan VPN va Signal mashhurligi keskin oshdiHindistonda Telegram bloklanishi ortidan VPN va Signal mashhurligi keskin oshdiBugun, 03:22Britaniyada musiqiy piratlik: 2000-yillar uslubida disk sotgan shaxs jazolandiBritaniyada musiqiy piratlik: 2000-yillar uslubida disk sotgan shaxs jazolandiBugun, 02:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi