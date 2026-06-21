Koinotni oʻrganishda yangi davr: Nancy Grace Roman teleskopi uchish maydoniga yetib keldi
NASAning yangi avlod infraqizil observatoriyasi — Nancy Grace Roman kosmik teleskopi oʻzining tarixiy missiyasini boshlash uchun muhim bosqichga yetdi. Mazkur ulkan ilmiy apparat Merilend shtatidagi NASA Goddar kosmik parvozlar markazidan Florida shtatidagi Kennedi nomidagi kosmik markazga muvaffaqiyatli yetkazildi. Ushbu voqea koinot sirlarini, xususan, qora energiya va ekzo-sayyoralarni oʻrganishda yangi sahifa ochadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Teleskopni tashish jarayoni oʻziga xos murakkablikka ega boʻldi. Jerry Pike ismli taniqli kosmik fotograf tomonidan eʼlon qilingan dron tasvirlarida Pegasus barjasining Kennedi kosmik markaziga kirib kelayotgani aks etgan. NASA uzoq yillardan buyon yirik hajmli yuklarni tashishda foydalanib kelayotgan ushbu platforma teleskopni xavfsiz manzilga yetkazishni taʼminladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, endilikda apparat parvoz oldidan soʻnggi tayyorgarlik va sinov bosqichlaridan oʻtadi.
Keng qamrovli kuzatuv va SpaceX Falcon Heavy qudratiNancy Grace Roman teleskopi (avvalgi nomi WFIRST) oʻzining texnik imkoniyatlari bilan hayratga soladi. U koinotni James Webb teleskopiga qaraganda ancha kengroq burchak ostida kuzatish qobiliyatiga ega. Bu esa olimlarga koinotning katta qismlarini qisqa vaqt ichida skanerlash va statistik maʼlumotlar toʻplash imkonini beradi. Missiyaning asosiy maqsadlari qatoriga qora energiya tabiatini aniqlash, gravitatsion linzalanish effektlarini kuzatish va quyosh tizimidan tashqaridagi minglab yangi sayyoralarni qidirish kiradi.
Ushbu murakkab ilmiy majmuani orbitaga olib chiqish vazifasi SpaceX kompaniyasining eng kuchli raketalaridan biri — Falcon Heavy zimmasiga yuklangan. Uchta kuchaytiruvchi blokdan iborat ushbu raketa teleskopni koinotning chuqur nuqtasiga yetkazish uchun zarur boʻlgan quvvatni taʼminlaydi. Parvoz Kennedi kosmik markazidagi LC-39A start maydonchasidan amalga oshirilishi rejalashtirilgan.
Hozirgi rejaga muvofiq, missiyaning starti 30-avgust sanasiga belgilangan. Mutaxassislarning fikricha, Nancy Grace Roman teleskopining ishga tushirilishi astrofizika sohasida haqiqiy inqilob yasashi mumkin. U nafaqat yangi dunyolarni kashf etadi, balki koinotning kengayishi bilan bogʻliq eng murakkab savollarga javob topishda yordam beradi.
Oʻzbekistonlik ilm-fan ixlosmandlari uchun ham bu kabi loyihalar katta ahamiyatga ega. Zamonaviy texnologiyalar va SpaceX kabi xususiy kompaniyalarning NASA bilan hamkorligi kosmik tadqiqotlar narxini pasaytirib, insoniyatning koinot haqidagi tasavvurlarini tubdan oʻzgartirmoqda. Yaqin oylarda ushbu teleskopdan olinadigan ilk maʼlumotlar jahon ilmiy hamjamiyati diqqat markazida boʻlishi shubhasiz.
…