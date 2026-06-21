Mikrochiplar inqilobi: Olimlar tranzistorlarni 4 nanometrdan past darajagacha kichraytirish yoʻlini topdi

·22·Texno
Mikrochiplar inqilobi: Olimlar tranzistorlarni 4 nanometrdan past darajagacha kichraytirish yoʻlini topdi

Zamonaviy elektronika olami yangi bir texnologik chegara ostonasida turibdi. Koreya ilgʻor texnologiyalar instituti (KAIST) tadqiqotchilari kvant-mexanik modellashtirish yordamida tranzistorlarni miniatyuralashtirishning fundamental chegaralarini aniqlashga muvaffaq boʻlishdi. Bu kashfiyot smartfonlar, serverlar va sunʼiy intellekt tizimlarining unumdorligini keskin oshirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tranzistorlar mikrosxemalardagi elektr oqimini boshqaradigan mitti oʻchirib-yoqish moslamalari hisoblanadi. Sanoat hozirda 2 nanometrli texnologik jarayonlarga oʻtish haqida gapirayotgan boʻlsa-da, tranzistorlarning real fizik oʻlchamlari hali ham 10 nanometrdan yuqori boʻlib qolmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oʻlchamlarni yanada qisqartirish yoʻlidagi asosiy toʻsiq kvant tunnel effekti bilan bogʻliq.

Kvant tunnel effekti shunday hodisaki, bunda elektronlar klassik fizika qonunlariga koʻra oʻtib boʻlmaydigan energetik toʻsiqlardan "sizib oʻta" boshlaydi. Bu esa tok sizib chiqishiga va tranzistor boshqaruvining yoʻqolishiga olib keladi. Natijada qurilma barqaror ishlamay qoladi. KAIST olimlari aynan shu muammoni bartaraf etish uchun atom darajasidagi hisob-kitoblarni amalga oshirdilar.

Kvant mexanikasi va yangi materiallar

Professor Yon-Xun Kim boshchiligidagi jamoa MS-DFT (multi-space constrained-search density functional theory) deb nomlangan maxsus metodikadan foydalandi. Bu usul nafaqat materiallarni, balki butun elektron qurilmalarni, jumladan, murakkab metall-yarimoʻtkazgich interfeyslarini modellashtirish imkonini beradi. Tadqiqotda asosiy material sifatida qalinligi bir atomga teng boʻlgan molibden disulfidi (MoS2) tanlab olindi.

Oʻtkazilgan raqamli tajribalar shuni koʻrsatdiki, elektronlarning sizib oʻtish darajasi nafaqat kanal materialiga, balki metall tanlovi va kontakt geometriyasiga ham bogʻliq ekan. Bu shuni anglatadiki, miniatyuralashtirish chegaralari qatʼiy oʻzgarmas emas, balki muhandislik yechimlari orqali ularni yanada kengaytirish mumkin.

Olimlarning xulosasiga koʻra, kvant tunnel effekti tranzistor ishini buzadigan kritik uzunlikni 4 nanometrdan past darajagacha tushirish mumkin. Bu hozirgi texnologik kutilmalardan ancha ilgarilab ketish demakdir. Bunday natijaga erishish uchun turli xil xususiyatlarga ega ikki oʻlchovli materiallarni kombinatsiyalash strategiyasi taklif etilmoqda.

Kelajak protsessorlari qanday boʻladi?

Ushbu kashfiyot kelajakda Apple, NVIDIA yoki Intel kabi gigantlar ishlab chiqaradigan chiplarning energiya samaradorligini yangi bosqichga olib chiqadi. Tranzistorlar qanchalik kichik boʻlsa, bir chipga shunchalik koʻp element joylashtirish va quvvat sarfini kamaytirish imkoni tugʻiladi.

Tadqiqot mualliflari taklif etayotgan yangi dizayn strategiyasi quyidagi afzalliklarni vaʼda qilmoqda:

  • Energiya isteʼmolini sezilarli darajada kamaytirish;
  • Hisoblash tezligini bir necha barobar oshirish;
  • Chip ichidagi issiqlik ajralishini jilovlash;
  • Sunʼiy intellekt algoritmlari uchun oʻta kuchli protsessorlar yaratish.

Xulosa qilib aytganda, KAIST olimlarining ishi yarimoʻtkazgichlar sanoatidagi "Murning qonuni" hali oʻz kuchini yoʻqotmaganini va texnologik taraqqiyot uchun yangi ufqlar mavjudligini isbotlamoqda. Endilikda navbat ushbu nazariy modellarni real ishlab chiqarish jarayoniga tatbiq etishga keldi.

TexnologiyaTranzistorMikrochiplarKAISTKvant Fizikasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus 8000 mAs sigʻimli akkumulyatorga ega hamyonbop N6 smartfonini taqdim etadiOnePlus 8000 mAs sigʻimli akkumulyatorga ega hamyonbop N6 smartfonini taqdim etadiBugun, 14:58Samsung yangi avlod «monstri» Galaxy M47 5G smartfonini eʼlon qildiSamsung yangi avlod «monstri» Galaxy M47 5G smartfonini eʼlon qildiBugun, 13:57AMD grafikali noutbuklardagi yetti yillik muammo Claude Code yordamida hal etildiAMD grafikali noutbuklardagi yetti yillik muammo Claude Code yordamida hal etildiBugun, 13:27HMD yangi Luma2 smartfonini taqdim etadi: 6000 mAch akkumulyator va sunʼiy intellektHMD yangi Luma2 smartfonini taqdim etadi: 6000 mAch akkumulyator va sunʼiy intellektBugun, 12:59Xiaomi 18 sentyabrda taqdim etiladi: 200 Mp kamera va Apple uslubidagi dizaynXiaomi 18 sentyabrda taqdim etiladi: 200 Mp kamera va Apple uslubidagi dizaynBugun, 12:28Koinotni oʻrganishda yangi davr: Nancy Grace Roman teleskopi uchish maydoniga yetib keldiKoinotni oʻrganishda yangi davr: Nancy Grace Roman teleskopi uchish maydoniga yetib keldiBugun, 11:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi