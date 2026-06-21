iPhone foydalanuvchilari uchun iOS 27: Siri’dan tashqari yana qanday AI imkoniyatlar bor?

·45·Texno
iPhone foydalanuvchilari uchun iOS 27: Siri’dan tashqari yana qanday AI imkoniyatlar bor?

Apple kompaniyasining Worldwide Developers Conference anjumanida Siri ovozli yordamchisining yangilanishi asosiy mavzu boʻlgan boʻlsa-da, iOS 27 tizimidagi sunʼiy intellekt (AI) strategiyasi ancha kengroq koʻlamga ega. Kompaniya foydalanuvchilarni faqatgina bot bilan muloqot qilishga majburlamay, balki kundalik hayotdagi muammolarni hal qiluvchi kichik, ammo muhim funksiyalarni tizimning barcha qismlariga tatbiq etmoqda. Apple Intelligence texnologiyasi asosida ishlovchi ushbu yangiliklar iPhone’ni yanada aqlli va qulay qurilmaga aylantiradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi operatsion tizimning eng qulay jihatlaridan biri — restoran va kafelardagi hisob-kitoblarni avtomatik taqsimlash funksiyasidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, foydalanuvchilar Apple Cash orqali chekning suratini oladi yoki yuklaydi, Apple Intelligence esa undagi maʼlumotlarni — taomlar nomi, miqdori, choychaqa va umumiy summani avtomatik ajratib oladi. Shundan soʻng, guruhdagi doʻstlarga kim nima buyurganini belgilash uchun soʻrov yuboriladi, tizim esa soliq va boshqa xarajatlarni adolatli hisoblab chiqadi.

Xavfsizlik va parollarni avtomatik yangilash

Bugungi kunda murakkab parollar yaratishning oʻzi yetarli boʻlmay qoldi, chunki turli platformalardagi maʼlumotlar sizib chiqishi (data breach) xavfi hamon yuqori. iOS 27 doirasida Apple’ning yangi parollar ilovasi sunʼiy intellekt yordamida nafaqat zaif parollarni aniqlaydi, balki ularni avtomatik ravishda yangilash imkonini beradi. AI foydalanuvchi nomidan saytlarga kirib, xavf ostida qolgan parollarni xavfsizroq versiyalarga oʻzgartiradi, bu esa foydalanuvchidan qoʻlda bajariladigan ortiqcha harakatlarni talab qilmaydi.

Xabarlar (Messages) ilovasi ham sezilarli darajada aqllashdi. Endilikda tizim suhbat mazmunini tushunadi va bir marta bosish orqali bajariladigan (one-tap suggestions) amallarni taklif qiladi. Masalan, suhbatdoshingiz biror narsani eslatib qoʻyishni soʻrasa, iPhone darhol ushbu vazifani Reminders (Eslatmalar) ilovasiga qoʻshishni taklif qiladi. Agar kimdir uchrashuv belgilamoqchi boʻlsa, Calendar (Taqvim) ilovasida tadbir yaratish tugmasi paydo boʻladi.

Media va aqlli takliflar tizimi

Suratlar bilan ishlashda ham Apple Intelligence oʻzining ustunligini koʻrsatadi. Agar doʻstingiz oʻtgan tadbirdagi rasmlarni yuborishni soʻrasa, tizim kalit soʻzlar, joylashuv va Photos Library’dagi odamlarni tanish funksiyasi orqali aynan kerakli suratlarni saralab beradi. Bu funksiyalar hozirda dasturchilar uchun beta-versiyada mavjud boʻlib, kuz oylarida keng ommaga taqdim etilishi kutilmoqda.

Umuman olganda, iOS 27’dagi yangiliklar quyidagi yoʻnalishlarni qamrab oladi:

  • Restoran cheklarini Apple Cash orqali aqlli taqsimlash;
  • Maʼlumotlar sizib chiqqan saytlarda parollarni avtomatik yangilash;
  • Xabarlar mazmunidan kelib chiqib taqvim va eslatmalarni boshqarish;
  • Suratlar kutubxonasidan kerakli kontentni tezkor qidirish va ulashish.
Ushbu yangilanishlar Apple’ning sunʼiy intellektga boʻlgan yondashuvi faqatgina chat-botlar bilan cheklanib qolmasligini, balki operatsion tizimning har bir boʻgʻinini foydalanuvchi uchun foydaliroq qilishga qaratilganini koʻrsatadi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu qulayliklar, ayniqsa parollar xavfsizligi va xabarlar bilan ishlash tizimi kundalik raqamli hayotni sezilarli darajada osonlashtirishi shubhasiz.

AppleiPhoneiOS 27Sunʼiy IntellektApple Intelligence
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dassault Falcon 10X ilk parvozini amalga oshirdi: Biznes-aviatsiya olamida yangi davrDassault Falcon 10X ilk parvozini amalga oshirdi: Biznes-aviatsiya olamida yangi davrBugun, 20:50Anthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat: Sunʼiy intellekt bozorida nimalar boʻlmoqda?Anthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat: Sunʼiy intellekt bozorida nimalar boʻlmoqda?Bugun, 20:26Tesla avtopiloti yana bir fojia sababchisi boʻldi: Texasda elektromobil uyga bostirib kirdiTesla avtopiloti yana bir fojia sababchisi boʻldi: Texasda elektromobil uyga bostirib kirdiBugun, 20:25Litiy uchun «supermagistral»: Bor nitridi nanotrubkalari ionlar harakatini 30 baravar tezlatdiLitiy uchun «supermagistral»: Bor nitridi nanotrubkalari ionlar harakatini 30 baravar tezlatdiBugun, 19:22AMD Ryzen 9 9900X protsessori kutilmaganda "shishib" qoldi: yangi texnik muammoAMD Ryzen 9 9900X protsessori kutilmaganda "shishib" qoldi: yangi texnik muammoBugun, 18:54Kosmik kemalar uchun 3D-printer: Divergent kompaniyasi Monolith One tizimini taqdim etdiKosmik kemalar uchun 3D-printer: Divergent kompaniyasi Monolith One tizimini taqdim etdiBugun, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi