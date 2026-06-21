iPhone foydalanuvchilari uchun iOS 27: Siri’dan tashqari yana qanday AI imkoniyatlar bor?
Apple kompaniyasining Worldwide Developers Conference anjumanida Siri ovozli yordamchisining yangilanishi asosiy mavzu boʻlgan boʻlsa-da, iOS 27 tizimidagi sunʼiy intellekt (AI) strategiyasi ancha kengroq koʻlamga ega. Kompaniya foydalanuvchilarni faqatgina bot bilan muloqot qilishga majburlamay, balki kundalik hayotdagi muammolarni hal qiluvchi kichik, ammo muhim funksiyalarni tizimning barcha qismlariga tatbiq etmoqda. Apple Intelligence texnologiyasi asosida ishlovchi ushbu yangiliklar iPhone’ni yanada aqlli va qulay qurilmaga aylantiradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi operatsion tizimning eng qulay jihatlaridan biri — restoran va kafelardagi hisob-kitoblarni avtomatik taqsimlash funksiyasidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, foydalanuvchilar Apple Cash orqali chekning suratini oladi yoki yuklaydi, Apple Intelligence esa undagi maʼlumotlarni — taomlar nomi, miqdori, choychaqa va umumiy summani avtomatik ajratib oladi. Shundan soʻng, guruhdagi doʻstlarga kim nima buyurganini belgilash uchun soʻrov yuboriladi, tizim esa soliq va boshqa xarajatlarni adolatli hisoblab chiqadi.
Xavfsizlik va parollarni avtomatik yangilashBugungi kunda murakkab parollar yaratishning oʻzi yetarli boʻlmay qoldi, chunki turli platformalardagi maʼlumotlar sizib chiqishi (data breach) xavfi hamon yuqori. iOS 27 doirasida Apple’ning yangi parollar ilovasi sunʼiy intellekt yordamida nafaqat zaif parollarni aniqlaydi, balki ularni avtomatik ravishda yangilash imkonini beradi. AI foydalanuvchi nomidan saytlarga kirib, xavf ostida qolgan parollarni xavfsizroq versiyalarga oʻzgartiradi, bu esa foydalanuvchidan qoʻlda bajariladigan ortiqcha harakatlarni talab qilmaydi.
Xabarlar (Messages) ilovasi ham sezilarli darajada aqllashdi. Endilikda tizim suhbat mazmunini tushunadi va bir marta bosish orqali bajariladigan (one-tap suggestions) amallarni taklif qiladi. Masalan, suhbatdoshingiz biror narsani eslatib qoʻyishni soʻrasa, iPhone darhol ushbu vazifani Reminders (Eslatmalar) ilovasiga qoʻshishni taklif qiladi. Agar kimdir uchrashuv belgilamoqchi boʻlsa, Calendar (Taqvim) ilovasida tadbir yaratish tugmasi paydo boʻladi.
Media va aqlli takliflar tizimiSuratlar bilan ishlashda ham Apple Intelligence oʻzining ustunligini koʻrsatadi. Agar doʻstingiz oʻtgan tadbirdagi rasmlarni yuborishni soʻrasa, tizim kalit soʻzlar, joylashuv va Photos Library’dagi odamlarni tanish funksiyasi orqali aynan kerakli suratlarni saralab beradi. Bu funksiyalar hozirda dasturchilar uchun beta-versiyada mavjud boʻlib, kuz oylarida keng ommaga taqdim etilishi kutilmoqda.
Umuman olganda, iOS 27’dagi yangiliklar quyidagi yoʻnalishlarni qamrab oladi:
- Restoran cheklarini Apple Cash orqali aqlli taqsimlash;
- Maʼlumotlar sizib chiqqan saytlarda parollarni avtomatik yangilash;
- Xabarlar mazmunidan kelib chiqib taqvim va eslatmalarni boshqarish;
- Suratlar kutubxonasidan kerakli kontentni tezkor qidirish va ulashish.
…