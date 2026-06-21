Dassault Falcon 10X ilk parvozini amalga oshirdi: Biznes-aviatsiya olamida yangi davr

·0·Texno
Dassault Falcon 10X ilk parvozini amalga oshirdi: Biznes-aviatsiya olamida yangi davr

Fransiyaning Dassault Aviation kompaniyasi oʻzining eng yangi va eng quvvatli biznes-djeti — Falcon 10X modelini ilk bor havoga koʻtardi. Ushbu parvoz nafaqat kompaniya tarixida, balki butun jahon xususiy aviatsiyasi segmentida muhim voqeaga aylandi. Yangi flagman oʻzining texnik imkoniyatlari va parvoz masofasi bilan sohadagi mavjud standartlarni qayta koʻrib chiqishga majbur qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sinov parvozi Fransiyadagi Bordo-Merinyak aerodromidan amalga oshirildi va taxminan ikki yarim soat davom etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tajribali uchuvchilar Sebastien Dyupon de Dinesh va Fabris Dunyak boshqaruvidagi samolyot havoda oʻzini kutilganidek tutgan. Sinov davomida layner 12 200 metr balandlikka koʻtarilib, soatiga 1000 kilometr (0,82 Max soni) tezlikka erishdi. Barcha bort tizimlari va boshqaruv mexanizmlari muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazildi.

Texnik imkoniyatlar va qulaylik

Falcon 10X biznes-djeti ultra uzoq masofalarga parvoz qilish uchun moʻljallangan. Uning eʼlon qilingan maksimal parvoz masofasi 13 900 kilometrni tashkil etadi. Bu degani, samolyot toʻxtovsiz ravishda dunyoning eng yirik megapolislarini, masalan, Nyu-Yorkdan Gonkongga yoki Parijdan Santyagoga bogʻlashi mumkin. Bunday koʻrsatkichlar biznes olami vakillari uchun vaqtni sezilarli darajada tejash imkonini beradi.

Dassault Aviation rahbari Erik Trappe ushbu muvaffaqiyatni muhandislik guruhining koʻp yillik mehnati mahsuli deb atadi. Kompaniya harbiy aviatsiya (masalan, Rafale qiruvchi samolyotlari) sohasidagi tajribasini fuqarolik aviatsiyasiga tatbiq etgan holda, eng yuqori darajadagi xavfsizlik va aerodinamikani taʼminlagan. Falcon 10X hozirda oʻz toifasidagi eng keng va shinam kabiynaga ega samolyotlardan biri boʻlishi kutilmoqda.

Kelajakdagi rejalar va raqobat

Hozirda kompaniya sinovlar dasturini kengaytirish ustida ishlamoqda. Ikkinchi tajriba nusxasini yigʻish ishlari yakunlanish arafasida boʻlsa, uchinchi prototip toʻliq yoʻlovchi saloni bilan jihozlanadi. Bu samolyot ichidagi barcha qulayliklar, shovqin darajasi va iqlim nazorati tizimlarini real sharoitlarda tekshirish uchun zarurdir.

Oʻzbekistonlik tadbirkorlar va xalqaro korporatsiyalar uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli, chunki mintaqamizda uzoq masofali biznes-jetlarga talab ortib bormoqda. Falcon 10X oʻzining texnologik ustunligi bilan Gulfstream va Bombardier kabi gigantlarning asosiy raqobatchisiga aylanadi. Samolyotning toʻliq foydalanishga topshirilishi va tijoriy yetkazib berish jarayonlari yaqin yillarda boshlanishi rejalashtirilgan.

Dassault Aviation 2026-yilda butunlay yangi turdagi samolyotni havoga koʻtargan yagona ishlab chiqaruvchi sifatida oʻz maqomini mustahkamladi. Bu nafaqat brendning nufuzini oshiradi, balki biznes-aviatsiya bozorida yangi texnologik poyganing boshlanishidan darak beradi.

Dassault AviationFalcon 10XBiznes-djetAviatsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat: Sunʼiy intellekt bozorida nimalar boʻlmoqda?Anthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat: Sunʼiy intellekt bozorida nimalar boʻlmoqda?Bugun, 20:26Tesla avtopiloti yana bir fojia sababchisi boʻldi: Texasda elektromobil uyga bostirib kirdiTesla avtopiloti yana bir fojia sababchisi boʻldi: Texasda elektromobil uyga bostirib kirdiBugun, 20:25iPhone foydalanuvchilari uchun iOS 27: Siri’dan tashqari yana qanday AI imkoniyatlar bor?iPhone foydalanuvchilari uchun iOS 27: Siri’dan tashqari yana qanday AI imkoniyatlar bor?Bugun, 19:51Litiy uchun «supermagistral»: Bor nitridi nanotrubkalari ionlar harakatini 30 baravar tezlatdiLitiy uchun «supermagistral»: Bor nitridi nanotrubkalari ionlar harakatini 30 baravar tezlatdiBugun, 19:22AMD Ryzen 9 9900X protsessori kutilmaganda "shishib" qoldi: yangi texnik muammoAMD Ryzen 9 9900X protsessori kutilmaganda "shishib" qoldi: yangi texnik muammoBugun, 18:54Kosmik kemalar uchun 3D-printer: Divergent kompaniyasi Monolith One tizimini taqdim etdiKosmik kemalar uchun 3D-printer: Divergent kompaniyasi Monolith One tizimini taqdim etdiBugun, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi