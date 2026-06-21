Dassault Falcon 10X ilk parvozini amalga oshirdi: Biznes-aviatsiya olamida yangi davr
Fransiyaning Dassault Aviation kompaniyasi oʻzining eng yangi va eng quvvatli biznes-djeti — Falcon 10X modelini ilk bor havoga koʻtardi. Ushbu parvoz nafaqat kompaniya tarixida, balki butun jahon xususiy aviatsiyasi segmentida muhim voqeaga aylandi. Yangi flagman oʻzining texnik imkoniyatlari va parvoz masofasi bilan sohadagi mavjud standartlarni qayta koʻrib chiqishga majbur qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sinov parvozi Fransiyadagi Bordo-Merinyak aerodromidan amalga oshirildi va taxminan ikki yarim soat davom etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tajribali uchuvchilar Sebastien Dyupon de Dinesh va Fabris Dunyak boshqaruvidagi samolyot havoda oʻzini kutilganidek tutgan. Sinov davomida layner 12 200 metr balandlikka koʻtarilib, soatiga 1000 kilometr (0,82 Max soni) tezlikka erishdi. Barcha bort tizimlari va boshqaruv mexanizmlari muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazildi.
Texnik imkoniyatlar va qulaylikFalcon 10X biznes-djeti ultra uzoq masofalarga parvoz qilish uchun moʻljallangan. Uning eʼlon qilingan maksimal parvoz masofasi 13 900 kilometrni tashkil etadi. Bu degani, samolyot toʻxtovsiz ravishda dunyoning eng yirik megapolislarini, masalan, Nyu-Yorkdan Gonkongga yoki Parijdan Santyagoga bogʻlashi mumkin. Bunday koʻrsatkichlar biznes olami vakillari uchun vaqtni sezilarli darajada tejash imkonini beradi.
Dassault Aviation rahbari Erik Trappe ushbu muvaffaqiyatni muhandislik guruhining koʻp yillik mehnati mahsuli deb atadi. Kompaniya harbiy aviatsiya (masalan, Rafale qiruvchi samolyotlari) sohasidagi tajribasini fuqarolik aviatsiyasiga tatbiq etgan holda, eng yuqori darajadagi xavfsizlik va aerodinamikani taʼminlagan. Falcon 10X hozirda oʻz toifasidagi eng keng va shinam kabiynaga ega samolyotlardan biri boʻlishi kutilmoqda.
Kelajakdagi rejalar va raqobatHozirda kompaniya sinovlar dasturini kengaytirish ustida ishlamoqda. Ikkinchi tajriba nusxasini yigʻish ishlari yakunlanish arafasida boʻlsa, uchinchi prototip toʻliq yoʻlovchi saloni bilan jihozlanadi. Bu samolyot ichidagi barcha qulayliklar, shovqin darajasi va iqlim nazorati tizimlarini real sharoitlarda tekshirish uchun zarurdir.
Oʻzbekistonlik tadbirkorlar va xalqaro korporatsiyalar uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli, chunki mintaqamizda uzoq masofali biznes-jetlarga talab ortib bormoqda. Falcon 10X oʻzining texnologik ustunligi bilan Gulfstream va Bombardier kabi gigantlarning asosiy raqobatchisiga aylanadi. Samolyotning toʻliq foydalanishga topshirilishi va tijoriy yetkazib berish jarayonlari yaqin yillarda boshlanishi rejalashtirilgan.
Dassault Aviation 2026-yilda butunlay yangi turdagi samolyotni havoga koʻtargan yagona ishlab chiqaruvchi sifatida oʻz maqomini mustahkamladi. Bu nafaqat brendning nufuzini oshiradi, balki biznes-aviatsiya bozorida yangi texnologik poyganing boshlanishidan darak beradi.
…