Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari

·94·Texno
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari

Texnologiya olamida katta shov-shuvga sabab boʻlayotgan Honor kompaniyasining yangi mahsuloti — Honor Robot Phone kutilmagan vaziyatda omma eʼtiboriga tushdi. Mazkur innovatsion qurilma Ispaniya terma jamoasi himoyachisi Eric Garcia qoʻlida, jamoaning FIFA 2026-yilgi jahon chempionatidagi gʻalabasini nishonlash jarayonida namoyon boʻldi. Bu voqea yangi smartfonning nafaqat dizayni, balki uning eng asosiy oʻziga xosligi boʻlgan robotlashtirilgan kamerasini amalda koʻrish imkonini berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tarmoqlarda tarqalgan videolarda futbolchi tantanali lahzalarni suratga olayotgani, qurilmadagi mexanik kamera esa oʻrnatilgan maxsus podves (gimbal) yordamida kadrga tushayotgan odamlarni avtomatik ravishda kuzatib, oʻzi burilayotgani aks etgan. Taniqli insayder Ice Universe ushbu gadjetni "jahon chempionatining asosiy gʻolibi" deb atadi. Keyinchalik Honor kompaniyasi ham ushbu videoni rasmiy sahifalarida eʼlon qilib, vaziyatga hazilomuz yondashdi.

Inqilobiy 4D kamera va texnik xususiyatlar

Honor Robot Phone modelining eng asosiy ustunligi uning 360 darajaga aylana oladigan 4D kamerasidir. Bu texnologiya obyekti doimo kadr markazida saqlashga xizmat qiladi, bu esa ayniqsa dinamik harakatlar va ommaviy tadbirlarni tasvirga olishda qoʻl keladi. Qurilma mexanik podvesi tufayli tashqi stabilizatorlarsiz ham silliq va professional darajadagi videolarni taqdim eta oladi.

Smartfonning texnik koʻrsatkichlari ham uning premium segmentga mansubligidan dalolat beradi. Maʼlumotlarga koʻra, u eng soʻnggi Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori bilan jihozlangan. Bu esa qurilmaning murakkab sunʼiy intellekt algoritmlari va yuqori aniqlikdagi tasvirlarni qayta ishlashda maksimal tezlikda ishlashini taʼminlaydi. Shuningdek, asosiy kamera moduli 200 megapikselli sensorga ega boʻlishi kutilmoqda.

Oʻzbekiston smartfon bozorida Honor brendi oʻzining mustahkam oʻrniga ega ekanligini hisobga olsak, ushbu modelning paydo boʻlishi mahalliy texnologiya ishqibozlari uchun ham qiziqarli boʻlishi aniq. Garchi qurilma oʻta yuqori narxda taklif etilayotgan boʻlsa-da, uning robotlashtirilgan funksiyasi kontent yaratuvchilar va videoblogerlar uchun yangi ufqlar ochishi mumkin.

Hozirda kompaniya ushbu noodatiy smartfon uchun oldindan buyurtmalarni qabul qilishni boshlagan. Honor Robot Phone savdolari kelasi oyda start olishi rejalashtirilgan. Biroq, bunday yuqori texnologiyali gadjet hamyonbop boʻlmaydi: ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi modelning boshlangʻich narxi 2200 dollardan boshlanadi. Bu esa uni bozordagi eng qimmat va eksklyuziv flagmanlardan biriga aylantiradi.

HonorRobot PhoneSmartfonTexnologiyaKamera
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yer orbitasida Saturn kabi halqalar paydo boʻlishi mumkin: Olimlar xavotirdaYer orbitasida Saturn kabi halqalar paydo boʻlishi mumkin: Olimlar xavotirdaBugun, 16:58SpaceX raketasining boʻlagi 5-avgust kuni Oyga urilishi kutilmoqdaSpaceX raketasining boʻlagi 5-avgust kuni Oyga urilishi kutilmoqdaBugun, 15:58Apple kutilmagan qaror qabul qildi: Eng kuchli Extreme protsessorlari loyihasi yopildiApple kutilmagan qaror qabul qildi: Eng kuchli Extreme protsessorlari loyihasi yopildiBugun, 15:24Aviatsiya inqilobi: CFM samolyotlar yoqilgʻi sarfini 20 foizga kamaytiruvchi dvigatelni sinovdan oʻtkazmoqdaAviatsiya inqilobi: CFM samolyotlar yoqilgʻi sarfini 20 foizga kamaytiruvchi dvigatelni sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 14:55Vivo X300e taqdim etildi: 7200 mA/soat sigʻimli akkumulyator va Zeiss kamerasiVivo X300e taqdim etildi: 7200 mA/soat sigʻimli akkumulyator va Zeiss kamerasiBugun, 14:20Kosmik texnologiyalarda yangilik: Roskosmos 12 metrli ulkan antennani taqdim etdiKosmik texnologiyalarda yangilik: Roskosmos 12 metrli ulkan antennani taqdim etdiBugun, 13:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda