Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Texnologiya olamida katta shov-shuvga sabab boʻlayotgan Honor kompaniyasining yangi mahsuloti — Honor Robot Phone kutilmagan vaziyatda omma eʼtiboriga tushdi. Mazkur innovatsion qurilma Ispaniya terma jamoasi himoyachisi Eric Garcia qoʻlida, jamoaning FIFA 2026-yilgi jahon chempionatidagi gʻalabasini nishonlash jarayonida namoyon boʻldi. Bu voqea yangi smartfonning nafaqat dizayni, balki uning eng asosiy oʻziga xosligi boʻlgan robotlashtirilgan kamerasini amalda koʻrish imkonini berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tarmoqlarda tarqalgan videolarda futbolchi tantanali lahzalarni suratga olayotgani, qurilmadagi mexanik kamera esa oʻrnatilgan maxsus podves (gimbal) yordamida kadrga tushayotgan odamlarni avtomatik ravishda kuzatib, oʻzi burilayotgani aks etgan. Taniqli insayder Ice Universe ushbu gadjetni "jahon chempionatining asosiy gʻolibi" deb atadi. Keyinchalik Honor kompaniyasi ham ushbu videoni rasmiy sahifalarida eʼlon qilib, vaziyatga hazilomuz yondashdi.
Inqilobiy 4D kamera va texnik xususiyatlarHonor Robot Phone modelining eng asosiy ustunligi uning 360 darajaga aylana oladigan 4D kamerasidir. Bu texnologiya obyekti doimo kadr markazida saqlashga xizmat qiladi, bu esa ayniqsa dinamik harakatlar va ommaviy tadbirlarni tasvirga olishda qoʻl keladi. Qurilma mexanik podvesi tufayli tashqi stabilizatorlarsiz ham silliq va professional darajadagi videolarni taqdim eta oladi.
Smartfonning texnik koʻrsatkichlari ham uning premium segmentga mansubligidan dalolat beradi. Maʼlumotlarga koʻra, u eng soʻnggi Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori bilan jihozlangan. Bu esa qurilmaning murakkab sunʼiy intellekt algoritmlari va yuqori aniqlikdagi tasvirlarni qayta ishlashda maksimal tezlikda ishlashini taʼminlaydi. Shuningdek, asosiy kamera moduli 200 megapikselli sensorga ega boʻlishi kutilmoqda.
Oʻzbekiston smartfon bozorida Honor brendi oʻzining mustahkam oʻrniga ega ekanligini hisobga olsak, ushbu modelning paydo boʻlishi mahalliy texnologiya ishqibozlari uchun ham qiziqarli boʻlishi aniq. Garchi qurilma oʻta yuqori narxda taklif etilayotgan boʻlsa-da, uning robotlashtirilgan funksiyasi kontent yaratuvchilar va videoblogerlar uchun yangi ufqlar ochishi mumkin.
Hozirda kompaniya ushbu noodatiy smartfon uchun oldindan buyurtmalarni qabul qilishni boshlagan. Honor Robot Phone savdolari kelasi oyda start olishi rejalashtirilgan. Biroq, bunday yuqori texnologiyali gadjet hamyonbop boʻlmaydi: ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi modelning boshlangʻich narxi 2200 dollardan boshlanadi. Bu esa uni bozordagi eng qimmat va eksklyuziv flagmanlardan biriga aylantiradi.
…