Koinotda pishirilgan qovoq: Xitoylik taykonavtlar Tiangong stansiyasida bir oyni yakunladi

·0·Texno
Koinotda pishirilgan qovoq: Xitoylik taykonavtlar Tiangong stansiyasida bir oyni yakunladi

Xitoyning Shenzhou-23 missiyasi ekipaji Tiangong orbital stansiyasidagi faoliyatining dastlabki bir oyini muvaffaqiyatli yakunladi. Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan va Li Jiayingdan iborat taykonavtlar jamoasi ushbu davr mobaynida nafaqat murakkab ilmiy-texnik vazifalarni bajardi, balki koinot sharoitida oziq-ovqat tayyorlash borasida ham yangi qadam tashladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

China Manned Space Agency (CMSA) maʼlumotlariga koʻra, stansiya bortida ilk bor maxsus pech yordamida shirin qovoq boʻlaklari pishirildi. Bu kabi maishiy tajribalar shunchaki koʻngilochar mashgʻulot emas, balki uzoq muddatli koinot ekspeditsiyalarida ekipajning psixologik holatini yaxshilash va ularga qulaylik yaratishning muhim elementi hisoblanadi. Koinotda issiq va mazali taom tayyorlash imkoniyati kelajakdagi yulduzlararo parvozlar uchun zaruriy tayyorgarlik bosqichidir.

Tibbiy tadqiqotlar va mikrogravitatsiya taʼsiri

Missiyaning asosiy qismini koinot tibbiyoti sohasidagi tadqiqotlar tashkil etdi. Taykonavtlar bir-birlarini ultratovush tekshiruvidan oʻtkazib, boʻyin, bilak tomirlari va qorin boʻshligʻi aʼzolarining holatini oʻrganishdi. Ushbu maʼlumotlar uzoq vaqt davomida vaznsizlik sharoitida boʻlgan inson organizmidagi qon aylanishi va mushak tizimidagi oʻzgarishlarni tahlil qilish uchun oʻta muhimdir.

Shuningdek, tadqiqotlar doirasida inson miyasining orbitadagi faoliyati ham diqqat markazida boʻldi. Ekipaj aʼzolari elektroensefalografiya (EEG) uskunalaridan foydalangan holda, turli yoritish rejimlarida koʻrish-motor koordinatsiyasi va xulq-atvor reaksiyalarini sinovdan oʻtkazdilar. Bu tajribalar kelajakda Oyni oʻzlashtirish va undan uzoqroq masofalarga uchishda inson omilini hisobga olishga yordam beradi.

Robototexnika va anʼanaviy tibbiyot uygʻunligi

Ekspeditsiya dasturidan inson va robotlarning oʻzaro hamkorligi boʻyicha tajribalar ham oʻrin olgan. Taykonavtlar stansiyadagi bort roboti bilan birgalikda ishlash orqali avtonom tizimlarni boshqarish algoritmlarini takomillashtirish uchun zarur maʼlumotlarni toʻplashdi. Bunday robotlashtirilgan yordamchilar ochiq koinotdagi murakkab ishlarni bajarishda insonning asosiy koʻmakchisiga aylanishi kutilmoqda.

Qiziqarli jihati shundaki, Xitoy koinot dasturida anʼanaviy xalq tabobati usullaridan ham voz kechmagan. Ekipaj aʼzolari oʻz salomatligini nazorat qilishda anʼanaviy Xitoy tibbiyoti diagnostika majmuasidan foydalanmoqdalar. Bu usul koʻp oylik parvozlar davomida fiziologik koʻrsatkichlarni monitoring qilishning samarali vositasi sifatida baholanmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Shenzhou-23 kemasi 2026-yil 24-may kuni orbitaga koʻtarilgan edi. Ushbu missiyaning eng asosiy maqsadlaridan biri insonning koinotda bir yil davomida uzluksiz boʻlishi boʻyicha tajriba oʻtkazishdir. Toʻplangan barcha ilmiy natijalar Xitoyning Quyosh tizimidagi uzoq obʼyektlarga, jumladan, Oyga amalga oshirishi kutilayotgan kelgusi parvozlari uchun poydevor boʻlib xizmat qiladi.

XitoyTiangongShenzhou-23KoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyaning «Sberbank» investitsiya ilovasi App Store doʻkoniga yangi nom bilan qaytdiRossiyaning «Sberbank» investitsiya ilovasi App Store doʻkoniga yangi nom bilan qaytdiBugun, 14:26Yer xotirjam boʻlishi mumkin: Yirik asteroidlar xavfi haqida yangi xulosa eʼlon qilindiYer xotirjam boʻlishi mumkin: Yirik asteroidlar xavfi haqida yangi xulosa eʼlon qilindiBugun, 13:50Apple 2027-yilgi rejalarini belgilab oldi: iPhone 19 Pro va buklama iPhone Ultra kutilmoqdaApple 2027-yilgi rejalarini belgilab oldi: iPhone 19 Pro va buklama iPhone Ultra kutilmoqdaBugun, 13:24Quyosh tizimining oʻtmishidagi sir: Yulduz yaqinlashishi Oort bulutini oʻzgartirgan boʻlishi mumkinQuyosh tizimining oʻtmishidagi sir: Yulduz yaqinlashishi Oort bulutini oʻzgartirgan boʻlishi mumkinBugun, 12:55Machenike kompaniyasi Cyberpunk 2077 oʻyinini qoʻllab-quvvatlaydigan arzon mini-PKni taqdim etdiMachenike kompaniyasi Cyberpunk 2077 oʻyinini qoʻllab-quvvatlaydigan arzon mini-PKni taqdim etdiBugun, 12:23UzIMEI ro‘yxatidan o‘tkazish jarayoni avtomatlashtirildiUzIMEI ro‘yxatidan o‘tkazish jarayoni avtomatlashtirildiBugun, 11:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi