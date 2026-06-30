Meta inqilobiy texnologiyani taqdim etdi: Endi fikrlarni jarrohliksiz matnga aylantirish mumkin

·0·Texno
Meta inqilobiy texnologiyani taqdim etdi: Endi fikrlarni jarrohliksiz matnga aylantirish mumkin

Meta korporatsiyasi tadqiqotchilari inson miyasidagi faollikni jarrohlik aralashuvisiz, yaʼni tashqi skanerlash qurilmalari yordamida matnga aylantirib beruvchi Brain2Qwerty tizimining yangi versiyasini namoyish etdi. Ushbu loyiha neyrointerfeyslar sohasidagi eng ulkan qadamlardan biri boʻlib, u miyaga elektrodlar oʻrnatishni talab qilmaydigan usullar orasida rekord darajadagi aniqlikka erishdi. Avvallari bunday yuqori natijaga faqat murakkab operatsiyalar orqali miya poʻstlogʻiga implant oʻrnatish bilangina erishish mumkin deb hisoblanardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Brain2Qwerty v2 loyihasi Meta AI Brain & AI jamoasi boshchiligidagi xalqaro mutaxassislar guruhi tomonidan ishlab chiqildi. Tadqiqotning asosiy yangiligi shundaki, neyrointerfeyslarning samaradorligi endi faqat datchiklarning jismoniy sezgirligiga emas, balki sunʼiy intellekt modellarining maʼlumotlarni qayta ishlash quvvatiga bogʻliq ekani isbotlandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizim miyadan kelayotgan oʻta shovqinli va tushunarsiz signallar ichidan kerakli maʼnolarni ajratib olishni oʻrgangan.

Sunʼiy intellekt va neyrofiziologiya uygʻunligi

Tizimni oʻqitish uchun tadqiqotchilar nutqni invaziv boʻlmagan usulda dekodlash boʻyicha eng yirik maʼlumotlar bazasini toʻplashdi. Toʻqqiz nafar koʻngilli magnitoensefalografiya (MEG) qurilmasi ichida 10 soat davomida oʻtirib, tayyor jumlalarni klaviaturada terishgan. Natijada miya faolligi bilan sinxronlashtirilgan 22 mingta jumladan iborat ulkan korpus shakllantirildi. Bu maʼlumotlar sunʼiy intellektga miya toʻlqinlari va harflar oʻrtasidagi bogʻliqlikni chuqur oʻrganish imkonini berdi.

Yangi tizimning oʻziga xosligi shundaki, u miya signallarini toʻgʻridan-toʻgʻri harflarga aylantirmaydi. Buning oʻrniga Meta mutaxassislari neyrofiziologik maʼlumotlar asosida qoʻshimcha oʻqitilgan katta til modellaridan (LLM) foydalanishdi. Tizim avval miya faolligini yuqori darajadagi semantik tushunchalarga, yaʼni oʻziga xos «maʼnolar fazosi»ga oʻtkazadi, soʻngra ularni butun boshli jumlalarga aylantiradi. Bu usul hatto miya signallarining bir qismi yoʻqolganda ham gapning umumiy mazmunini tiklashga yordam beradi.

Natijalar va kelajak istiqbollari

Tajriba natijalari kutilganidan ancha yuqori boʻldi. Agar avvalgi shunga oʻxshash usullar soʻzlarni atigi 8 foiz aniqlikda taniy olgan boʻlsa, Brain2Qwerty tizimida bu koʻrsatkich oʻrtacha 61 foizga yetdi. Eng muvaffaqiyatli ishtirokchida esa aniqlik darajasi 78 foizni tashkil etdi. Bu shuni anglatadiki, koʻp hollarda tizim butun bir jumlani deyarli xatosiz yoki atigi bitta xato bilan oʻqiy olgan.

Ushbu kashfiyot neyrointerfeyslar rivojlanishida yangi paradigmani taklif etadi. Endi inson miyasiga chip oʻrnatish kabi xavfli jarrohlik amaliyotlariga ehtiyoj qolmasligi mumkin. Buning oʻrniga xavfsiz tashqi skanerlar va kuchli sunʼiy intellekt algoritmlari yordamida miya va kompyuter oʻrtasida muloqot oʻrnatish imkoniyati paydo boʻlmoqda. Meta tadqiqotchilarining fikricha, oʻquv maʼlumotlari koʻpaygani sayin tizimning aniqligi yanada oshib boradi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy texnologiya ixlosmandlari uchun bu yangilik kelajakda imkoniyati cheklangan shaxslar bilan muloqot qilish yoki gadjetlarni faqat fikr kuchi bilan boshqarish borasida yangi ufqlar ochishi mumkin. Hozircha ushbu texnologiya laboratoriya sharoitida sinovdan oʻtkazilmoqda, biroq uning tijoriy qurilmalarga koʻchishi vaqt masalasidir.

MetaSunʼiy IntellektNeyrointerfeysBrain2QwertyTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt va ishsizlik: Yangi tadqiqot kutilmagan natijalarni koʻrsatdiSunʼiy intellekt va ishsizlik: Yangi tadqiqot kutilmagan natijalarni koʻrsatdiBugun, 09:21Base44 oʻzining sunʼiy intellekt modelini taqdim etdi: Startaplar mustaqillikka intilmoqdaBase44 oʻzining sunʼiy intellekt modelini taqdim etdi: Startaplar mustaqillikka intilmoqdaBugun, 07:50Cuktech faol dam olish ixlosmandlari uchun yangi robot-ekzoskeletni namoyish etdiCuktech faol dam olish ixlosmandlari uchun yangi robot-ekzoskeletni namoyish etdiBugun, 06:28Chamath Palihapitiya sunʼiy intellekt startapi uchun 135 million dollar investitsiya jalb qildiChamath Palihapitiya sunʼiy intellekt startapi uchun 135 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 02:59GeForce RTX 3060 Yevropa bozoriga qaytdi: Narxlar kutilganidan ancha yuqoriGeForce RTX 3060 Yevropa bozoriga qaytdi: Narxlar kutilganidan ancha yuqoriBugun, 02:28Yandex sunʼiy intellekt agentlarini Alisa AI yordamchisiga integratsiya qilmoqdaYandex sunʼiy intellekt agentlarini Alisa AI yordamchisiga integratsiya qilmoqdaBugun, 01:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi