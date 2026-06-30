Meta inqilobiy texnologiyani taqdim etdi: Endi fikrlarni jarrohliksiz matnga aylantirish mumkin
Meta korporatsiyasi tadqiqotchilari inson miyasidagi faollikni jarrohlik aralashuvisiz, yaʼni tashqi skanerlash qurilmalari yordamida matnga aylantirib beruvchi Brain2Qwerty tizimining yangi versiyasini namoyish etdi. Ushbu loyiha neyrointerfeyslar sohasidagi eng ulkan qadamlardan biri boʻlib, u miyaga elektrodlar oʻrnatishni talab qilmaydigan usullar orasida rekord darajadagi aniqlikka erishdi. Avvallari bunday yuqori natijaga faqat murakkab operatsiyalar orqali miya poʻstlogʻiga implant oʻrnatish bilangina erishish mumkin deb hisoblanardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Brain2Qwerty v2 loyihasi Meta AI Brain & AI jamoasi boshchiligidagi xalqaro mutaxassislar guruhi tomonidan ishlab chiqildi. Tadqiqotning asosiy yangiligi shundaki, neyrointerfeyslarning samaradorligi endi faqat datchiklarning jismoniy sezgirligiga emas, balki sunʼiy intellekt modellarining maʼlumotlarni qayta ishlash quvvatiga bogʻliq ekani isbotlandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizim miyadan kelayotgan oʻta shovqinli va tushunarsiz signallar ichidan kerakli maʼnolarni ajratib olishni oʻrgangan.
Sunʼiy intellekt va neyrofiziologiya uygʻunligiTizimni oʻqitish uchun tadqiqotchilar nutqni invaziv boʻlmagan usulda dekodlash boʻyicha eng yirik maʼlumotlar bazasini toʻplashdi. Toʻqqiz nafar koʻngilli magnitoensefalografiya (MEG) qurilmasi ichida 10 soat davomida oʻtirib, tayyor jumlalarni klaviaturada terishgan. Natijada miya faolligi bilan sinxronlashtirilgan 22 mingta jumladan iborat ulkan korpus shakllantirildi. Bu maʼlumotlar sunʼiy intellektga miya toʻlqinlari va harflar oʻrtasidagi bogʻliqlikni chuqur oʻrganish imkonini berdi.
Yangi tizimning oʻziga xosligi shundaki, u miya signallarini toʻgʻridan-toʻgʻri harflarga aylantirmaydi. Buning oʻrniga Meta mutaxassislari neyrofiziologik maʼlumotlar asosida qoʻshimcha oʻqitilgan katta til modellaridan (LLM) foydalanishdi. Tizim avval miya faolligini yuqori darajadagi semantik tushunchalarga, yaʼni oʻziga xos «maʼnolar fazosi»ga oʻtkazadi, soʻngra ularni butun boshli jumlalarga aylantiradi. Bu usul hatto miya signallarining bir qismi yoʻqolganda ham gapning umumiy mazmunini tiklashga yordam beradi.
Natijalar va kelajak istiqbollariTajriba natijalari kutilganidan ancha yuqori boʻldi. Agar avvalgi shunga oʻxshash usullar soʻzlarni atigi 8 foiz aniqlikda taniy olgan boʻlsa, Brain2Qwerty tizimida bu koʻrsatkich oʻrtacha 61 foizga yetdi. Eng muvaffaqiyatli ishtirokchida esa aniqlik darajasi 78 foizni tashkil etdi. Bu shuni anglatadiki, koʻp hollarda tizim butun bir jumlani deyarli xatosiz yoki atigi bitta xato bilan oʻqiy olgan.
Ushbu kashfiyot neyrointerfeyslar rivojlanishida yangi paradigmani taklif etadi. Endi inson miyasiga chip oʻrnatish kabi xavfli jarrohlik amaliyotlariga ehtiyoj qolmasligi mumkin. Buning oʻrniga xavfsiz tashqi skanerlar va kuchli sunʼiy intellekt algoritmlari yordamida miya va kompyuter oʻrtasida muloqot oʻrnatish imkoniyati paydo boʻlmoqda. Meta tadqiqotchilarining fikricha, oʻquv maʼlumotlari koʻpaygani sayin tizimning aniqligi yanada oshib boradi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy texnologiya ixlosmandlari uchun bu yangilik kelajakda imkoniyati cheklangan shaxslar bilan muloqot qilish yoki gadjetlarni faqat fikr kuchi bilan boshqarish borasida yangi ufqlar ochishi mumkin. Hozircha ushbu texnologiya laboratoriya sharoitida sinovdan oʻtkazilmoqda, biroq uning tijoriy qurilmalarga koʻchishi vaqt masalasidir.
…