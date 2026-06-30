HMD kompaniyasi sensorli panelga ega noodatiy tugmali telefon ustida ishlamoqda

·24·Texno
HMD kompaniyasi sensorli panelga ega noodatiy tugmali telefon ustida ishlamoqda

HMD Global kompaniyasi mobil qurilmalar bozorida oʻziga xos inqilob qilishga tayyorlanmoqda. Insayderlarning maʼlumotlariga koʻra, brend klassik tugmali telefonlar va zamonaviy sensorli texnologiyalarni birlashtirgan gibrid modelni ishlab chiqmoqda. Ushbu qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning klaviatura qismida joylashgan maxsus tachpad (touchpad) boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashri tarqatgan xabarga koʻra, smashx_60 taxallusi ostidagi taniqli insayder yangi gadjetning ilk tafsilotlarini ochiqladi. Unga koʻra, anʼanaviy T9 klaviaturasi nafaqat raqamlar terish, balki interfeysni boshqarish uchun sensorli panel vazifasini ham bajaradi. Bu esa tugmali telefonlar ishqibozlari uchun kutilmagan va qulay yangilik boʻlishi mumkin.

Yangi texnologiyaning afzalliklari

Mazkur texnologiya foydalanuvchilarga uzun veb-sahifalar va hujjatlarni anʼanaviy tugmalar yordamida emas, balki barmoq harakatlari orqali oson aylantirish (skroll) imkonini beradi. Hozircha ushbu funksiya aynan qanday koʻrinishda amalga oshirilishi aniq emas. Taxminlarga koʻra, kompaniya butun klaviatura yuzasini sensorli qilishi yoki alohida olinadigan sensorli panelni joriy etishi mumkin.

Eʼlon qilingan suratlarga tayanib aytish mumkinki, yangi telefon burchaklari yumaloqlangan korpusga ega boʻladi. Shuningdek, u tugmali modellar uchun ancha yirik hisoblangan displey, svetodiodli chaqnoqqa ega asosiy kamera hamda yon tomonda joylashgan ovoz balandligini sozlash tugmalari bilan jihozlanadi.

Dizayn va qoʻshimcha imkoniyatlar

Qurilmaning orqa panelida maxsus kontakt maydonchalari ham koʻzga tashlangan. Mutaxassislarning fikricha, bu kontaktlar telefonni firma dok-stansiyasi orqali quvvatlantirish uchun xizmat qiladi. Bu kabi yechim odatda biznes-klassdagi yoki stasionar foydalanishga moʻljallangan premium tugmali qurilmalarda uchraydi.

Hozircha yangi modelning nomi, texnik xususiyatlari va sotuvga chiqish sanasi sir tutilmoqda. Shunga qaramay, HMD Global brendining soʻnggi paytlarda retro dizaynni zamonaviy funksiyalar bilan boyitish strategiyasi ushbu loyihaning muvaffaqiyatli boʻlishidan dalolat beradi.

Taʼkidlash joizki, maʼlumotlarni taqdim etgan smashx_60 insayderi avval ham HMD kompaniyasining koʻplab mahsulotlari haqida muddatidan oldin aniq maʼlumot bergan. Shu sababli, ushbu yangilik texnologiya olamida katta qiziqish bilan kutib olinmoqda.

HMD GlobalTugmali TelefonTexnologiyaInsayderGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple tarixidagi eng yirik sizib chiqish: iPhone 18 Pro tafsilotlari darqnetga tushdiApple tarixidagi eng yirik sizib chiqish: iPhone 18 Pro tafsilotlari darqnetga tushdiBugun, 09:51Sunʼiy intellekt va ishsizlik: Yangi tadqiqot kutilmagan natijalarni koʻrsatdiSunʼiy intellekt va ishsizlik: Yangi tadqiqot kutilmagan natijalarni koʻrsatdiBugun, 09:21Meta inqilobiy texnologiyani taqdim etdi: Endi fikrlarni jarrohliksiz matnga aylantirish mumkinMeta inqilobiy texnologiyani taqdim etdi: Endi fikrlarni jarrohliksiz matnga aylantirish mumkinBugun, 09:20Base44 oʻzining sunʼiy intellekt modelini taqdim etdi: Startaplar mustaqillikka intilmoqdaBase44 oʻzining sunʼiy intellekt modelini taqdim etdi: Startaplar mustaqillikka intilmoqdaBugun, 07:50Cuktech faol dam olish ixlosmandlari uchun yangi robot-ekzoskeletni namoyish etdiCuktech faol dam olish ixlosmandlari uchun yangi robot-ekzoskeletni namoyish etdiBugun, 06:28Chamath Palihapitiya sunʼiy intellekt startapi uchun 135 million dollar investitsiya jalb qildiChamath Palihapitiya sunʼiy intellekt startapi uchun 135 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 02:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi