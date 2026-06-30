HMD kompaniyasi sensorli panelga ega noodatiy tugmali telefon ustida ishlamoqda
HMD Global kompaniyasi mobil qurilmalar bozorida oʻziga xos inqilob qilishga tayyorlanmoqda. Insayderlarning maʼlumotlariga koʻra, brend klassik tugmali telefonlar va zamonaviy sensorli texnologiyalarni birlashtirgan gibrid modelni ishlab chiqmoqda. Ushbu qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning klaviatura qismida joylashgan maxsus tachpad (touchpad) boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashri tarqatgan xabarga koʻra, smashx_60 taxallusi ostidagi taniqli insayder yangi gadjetning ilk tafsilotlarini ochiqladi. Unga koʻra, anʼanaviy T9 klaviaturasi nafaqat raqamlar terish, balki interfeysni boshqarish uchun sensorli panel vazifasini ham bajaradi. Bu esa tugmali telefonlar ishqibozlari uchun kutilmagan va qulay yangilik boʻlishi mumkin.
Yangi texnologiyaning afzalliklariMazkur texnologiya foydalanuvchilarga uzun veb-sahifalar va hujjatlarni anʼanaviy tugmalar yordamida emas, balki barmoq harakatlari orqali oson aylantirish (skroll) imkonini beradi. Hozircha ushbu funksiya aynan qanday koʻrinishda amalga oshirilishi aniq emas. Taxminlarga koʻra, kompaniya butun klaviatura yuzasini sensorli qilishi yoki alohida olinadigan sensorli panelni joriy etishi mumkin.
Eʼlon qilingan suratlarga tayanib aytish mumkinki, yangi telefon burchaklari yumaloqlangan korpusga ega boʻladi. Shuningdek, u tugmali modellar uchun ancha yirik hisoblangan displey, svetodiodli chaqnoqqa ega asosiy kamera hamda yon tomonda joylashgan ovoz balandligini sozlash tugmalari bilan jihozlanadi.
Dizayn va qoʻshimcha imkoniyatlarQurilmaning orqa panelida maxsus kontakt maydonchalari ham koʻzga tashlangan. Mutaxassislarning fikricha, bu kontaktlar telefonni firma dok-stansiyasi orqali quvvatlantirish uchun xizmat qiladi. Bu kabi yechim odatda biznes-klassdagi yoki stasionar foydalanishga moʻljallangan premium tugmali qurilmalarda uchraydi.
Hozircha yangi modelning nomi, texnik xususiyatlari va sotuvga chiqish sanasi sir tutilmoqda. Shunga qaramay, HMD Global brendining soʻnggi paytlarda retro dizaynni zamonaviy funksiyalar bilan boyitish strategiyasi ushbu loyihaning muvaffaqiyatli boʻlishidan dalolat beradi.
Taʼkidlash joizki, maʼlumotlarni taqdim etgan smashx_60 insayderi avval ham HMD kompaniyasining koʻplab mahsulotlari haqida muddatidan oldin aniq maʼlumot bergan. Shu sababli, ushbu yangilik texnologiya olamida katta qiziqish bilan kutib olinmoqda.
…