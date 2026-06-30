Apple tarixidagi eng yirik sizib chiqish: iPhone 18 Pro tafsilotlari darqnetga tushdi

·38·Texno
Apple tarixidagi eng yirik sizib chiqish: iPhone 18 Pro tafsilotlari darqnetga tushdi

Apple korporatsiyasi oʻz tarixidagi eng jiddiy kiberhujumlardan biriga duch keldi. Kompaniyaning Hindistondagi asosiy hamkorlaridan biri boʻlgan Tata Electronics tizimidan oʻgʻirlangan maxfiy maʼlumotlar, jumladan, hali taqdim etilmagan iPhone 18 Pro modeliga oid chizmalar va yetkazib beruvchilar roʻyxati darqnet tarmogʻida eʼlon qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reuters agentligi xabariga koʻra, World Leaks deb nomlanuvchi xakerlik guruhi Tata Electronics kompaniyasiga tegishli 200 mingdan ortiq faylni qoʻlga kiritgan. Ushbu hujjatlar orasida Apple kompaniyasining kelajakdagi flagman qurilmalari butlovchi qismlari, ularni ishlab chiqaruvchi zavodlar va hatto qurilmalarning sinov jarayonlari aks etgan suratlar mavjud. Bu hodisa Apple uchun nafaqat tijoriy sirning boy berilishi, balki strategik hamkorlar bilan munosabatlarning sovuqlashishiga ham sabab boʻlishi mumkin.

Maxfiy maʼlumotlar va butlovchi qismlar roʻyxati

Oʻgʻirlangan hujjatlar orasida kamida oltita yirik fayl iPhone 18 Pro modelining ichki tuzilishini toʻliq fosh etadi. Unda asosiy plata mikrosxemalari, akkumulyator sigʻimi va kameralar modullari aynan qaysi kompaniyalar tomonidan yetkazib berilishi koʻrsatilgan. Odatda Apple oʻz yetkazib beruvchilari bilan oʻta qattiq maxfiylik kelishuvlarini imzolaydi va bu maʼlumotlarning ochiqlanishi raqobatchilar hamda kontrafakt mahsulot ishlab chiqaruvchilar uchun katta imkoniyat yaratadi.

Maʼlumotlar bazasida nafaqat iPhone, balki Tata Electronics kompaniyasining yana bir yirik mijozi — Tesla uchun moʻljallangan ehtiyot qismlar chizmalari ham aniqlangan. Bu esa kiberhujum koʻlami naqadar keng ekanligidan dalolat beradi. Apple hozirda ushbu holat yuzasidan ichki surishtiruv ishlarini boshlab yuborgan.

iPhone 18 Pro prototiplari va sinov jarayonlari

Eʼlon qilingan fayllar orasida 2026-yilning boshiga oid deb belgilangan video va suratlar alohida diqqatga sazovor. Ularda iPhone 18 Pro modelining Tata zavodlarida zarbaga chidamlilik (drop test) sinovlaridan oʻtayotgani aks etgan. Tasvirlarda uchta kamerali, orqa panelida Apple logotipi tushirilgan tekis kulrang korpusli smartfonni koʻrish mumkin.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu maʼlumotlarning sizib chiqishi Apple kompaniyasining Xitoydan tashqarida ishlab chiqarishni kengaytirish rejalariga soya solishi mumkin. Tata Electronics hozirda iPhone yigʻish boʻyicha Apple’ning Hindistondagi eng muhim hamkoriga aylanmoqda. Hodisadan soʻng kompaniya oʻzining ichki tizimlariga kirishni chekladi va xalqaro ekspertlarni jalb qilgan holda audit tekshiruvini tayinladi.

Hozircha Apple va Tata Electronics rasmiy bayonot bilan chiqishmadi, biroq vaziyatga yaqin manbalar hujjatlarda Apple’ning maxfiy suv belgilari va iPhone 18 Pro avlodiga tegishli ichki kodli nomlar mavjudligini tasdiqlashgan. Bu esa maʼlumotlarning haqiqiyligiga deyarli shubha qoldirmaydi.

AppleiPhone 18 ProTata ElectronicsKiberhujumTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HMD kompaniyasi sensorli panelga ega noodatiy tugmali telefon ustida ishlamoqdaHMD kompaniyasi sensorli panelga ega noodatiy tugmali telefon ustida ishlamoqdaBugun, 10:22Sunʼiy intellekt va ishsizlik: Yangi tadqiqot kutilmagan natijalarni koʻrsatdiSunʼiy intellekt va ishsizlik: Yangi tadqiqot kutilmagan natijalarni koʻrsatdiBugun, 09:21Meta inqilobiy texnologiyani taqdim etdi: Endi fikrlarni jarrohliksiz matnga aylantirish mumkinMeta inqilobiy texnologiyani taqdim etdi: Endi fikrlarni jarrohliksiz matnga aylantirish mumkinBugun, 09:20Base44 oʻzining sunʼiy intellekt modelini taqdim etdi: Startaplar mustaqillikka intilmoqdaBase44 oʻzining sunʼiy intellekt modelini taqdim etdi: Startaplar mustaqillikka intilmoqdaBugun, 07:50Cuktech faol dam olish ixlosmandlari uchun yangi robot-ekzoskeletni namoyish etdiCuktech faol dam olish ixlosmandlari uchun yangi robot-ekzoskeletni namoyish etdiBugun, 06:28Chamath Palihapitiya sunʼiy intellekt startapi uchun 135 million dollar investitsiya jalb qildiChamath Palihapitiya sunʼiy intellekt startapi uchun 135 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 02:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi