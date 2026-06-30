Apple tarixidagi eng yirik sizib chiqish: iPhone 18 Pro tafsilotlari darqnetga tushdi
Apple korporatsiyasi oʻz tarixidagi eng jiddiy kiberhujumlardan biriga duch keldi. Kompaniyaning Hindistondagi asosiy hamkorlaridan biri boʻlgan Tata Electronics tizimidan oʻgʻirlangan maxfiy maʼlumotlar, jumladan, hali taqdim etilmagan iPhone 18 Pro modeliga oid chizmalar va yetkazib beruvchilar roʻyxati darqnet tarmogʻida eʼlon qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Reuters agentligi xabariga koʻra, World Leaks deb nomlanuvchi xakerlik guruhi Tata Electronics kompaniyasiga tegishli 200 mingdan ortiq faylni qoʻlga kiritgan. Ushbu hujjatlar orasida Apple kompaniyasining kelajakdagi flagman qurilmalari butlovchi qismlari, ularni ishlab chiqaruvchi zavodlar va hatto qurilmalarning sinov jarayonlari aks etgan suratlar mavjud. Bu hodisa Apple uchun nafaqat tijoriy sirning boy berilishi, balki strategik hamkorlar bilan munosabatlarning sovuqlashishiga ham sabab boʻlishi mumkin.
Maxfiy maʼlumotlar va butlovchi qismlar roʻyxatiOʻgʻirlangan hujjatlar orasida kamida oltita yirik fayl iPhone 18 Pro modelining ichki tuzilishini toʻliq fosh etadi. Unda asosiy plata mikrosxemalari, akkumulyator sigʻimi va kameralar modullari aynan qaysi kompaniyalar tomonidan yetkazib berilishi koʻrsatilgan. Odatda Apple oʻz yetkazib beruvchilari bilan oʻta qattiq maxfiylik kelishuvlarini imzolaydi va bu maʼlumotlarning ochiqlanishi raqobatchilar hamda kontrafakt mahsulot ishlab chiqaruvchilar uchun katta imkoniyat yaratadi.
Maʼlumotlar bazasida nafaqat iPhone, balki Tata Electronics kompaniyasining yana bir yirik mijozi — Tesla uchun moʻljallangan ehtiyot qismlar chizmalari ham aniqlangan. Bu esa kiberhujum koʻlami naqadar keng ekanligidan dalolat beradi. Apple hozirda ushbu holat yuzasidan ichki surishtiruv ishlarini boshlab yuborgan.
iPhone 18 Pro prototiplari va sinov jarayonlariEʼlon qilingan fayllar orasida 2026-yilning boshiga oid deb belgilangan video va suratlar alohida diqqatga sazovor. Ularda iPhone 18 Pro modelining Tata zavodlarida zarbaga chidamlilik (drop test) sinovlaridan oʻtayotgani aks etgan. Tasvirlarda uchta kamerali, orqa panelida Apple logotipi tushirilgan tekis kulrang korpusli smartfonni koʻrish mumkin.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu maʼlumotlarning sizib chiqishi Apple kompaniyasining Xitoydan tashqarida ishlab chiqarishni kengaytirish rejalariga soya solishi mumkin. Tata Electronics hozirda iPhone yigʻish boʻyicha Apple’ning Hindistondagi eng muhim hamkoriga aylanmoqda. Hodisadan soʻng kompaniya oʻzining ichki tizimlariga kirishni chekladi va xalqaro ekspertlarni jalb qilgan holda audit tekshiruvini tayinladi.
Hozircha Apple va Tata Electronics rasmiy bayonot bilan chiqishmadi, biroq vaziyatga yaqin manbalar hujjatlarda Apple’ning maxfiy suv belgilari va iPhone 18 Pro avlodiga tegishli ichki kodli nomlar mavjudligini tasdiqlashgan. Bu esa maʼlumotlarning haqiqiyligiga deyarli shubha qoldirmaydi.
…